Как можно стащить кусок пиццы и не оставить следов на месте преступления

Повар показал, как работники пиццерии могут украсть кусочек пиццы у клиента так, чтобы тот ничего не заметил.
Джей Райан, который работает в пиццерии, признался, что ни один хитроумный повар никогда не останется голодным. Всегда можно объесть клиентов, заказавших пиццу — да так, что никто ничего не заметит.
Оказывается, достаточно вырезать полоску из середины пиццы и оставить её себе любимому, а после соединить вместе две половинки, положить в коробку и нарезать традиционными кусками-треугольниками. Вот только откровениями Джея никто не доволен. Любители пиццы теперь боятся, что их постоянно обдуривают.
Источник:
Источник:
- Человек, который случайно изобрёл не слишком полезную, но вкусную штуку, разбогател и прославился
- Креатив зашкаливает: потрясающие примеры меню
- Игровой дизайнер рассказал, как схитрил во время создания карты в CS:GO
- 14 раз, когда кафе хотели удивить подачей, но лучше бы положили еду в тарелку
- "Смотреть противно!": Тимати купил сеть Domino's Pizza и уже начал терять покупателей
На видео же очевидно видно, что пицца просто не помещается в коробке - то ли по-ошибке испекли большего размера чем заказано, то ли еще где-то ошиблись. Но из положения вышли, и довольно нетривиальным способом.
«Курьер Delivery-club ест грязными руками заказ клиента...»