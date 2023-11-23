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Как можно стащить кусок пиццы и не оставить следов на месте преступления

Как можно стащить кусок пиццы и не оставить следов на месте преступления

Автор:
23 ноября 2023 07:23
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Прикол   Хитрость   кусок   пицца   повар   
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Повар показал, как работники пиццерии могут украсть кусочек пиццы у клиента так, чтобы тот ничего не заметил.

Джей Райан, который работает в пиццерии, признался, что ни один хитроумный повар никогда не останется голодным. Всегда можно объесть клиентов, заказавших пиццу — да так, что никто ничего не заметит.

Оказывается, достаточно вырезать полоску из середины пиццы и оставить её себе любимому, а после соединить вместе две половинки, положить в коробку и нарезать традиционными кусками-треугольниками. Вот только откровениями Джея никто не доволен. Любители пиццы теперь боятся, что их постоянно обдуривают.

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Метки: Еда   Прикол   Хитрость   кусок   пицца   повар   
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5  комментариев
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1k
rgubaev 47 минут назад
Насчет повара который не будет голодным, это, скорее всего, был стеб - где вы видели голодного повара.
На видео же очевидно видно, что пицца просто не помещается в коробке - то ли по-ошибке испекли большего размера чем заказано, то ли еще где-то ошиблись. Но из положения вышли, и довольно нетривиальным способом.
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28k
Егор 13 минут назад
Как можно стащить кусок пиццы и не оставить следов на месте преступленияПосмотреть
Как можно стащить кусок пиццы и не оставить следов на месте преступления
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6k
sumrаknn 37 минут назад
Ага, половинки помидоры, маслинки и тд, которых нет на соседнем куске не выдадут ТП что их наипали.
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8k
Колорад 38 минут назад
Повар и без извращений покушает... А вот курьерам на заметку :D
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