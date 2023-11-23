Как можно стащить кусок пиццы и не оставить следов на месте преступления

Оказывается, достаточно вырезать полоску из середины пиццы и оставить её себе любимому, а после соединить вместе две половинки, положить в коробку и нарезать традиционными кусками-треугольниками. Вот только откровениями Джея никто не доволен. Любители пиццы теперь боятся, что их постоянно обдуривают.