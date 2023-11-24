Во Франции задержали граждан Грузии, которые крали из библиотек редкие издания Пушкина

Ай да грузины, ай да сукины сыны!
Во Франции задержали трёх граждан Грузии, которые подозреваются в краже из библиотек редких изданий поэта Александра Пушкина. Сообщается, что двух женщин в возрасте 24 и 26 лет и 44-летнего мужчину задержали в начале этой недели. Сейчас они находятся под стражей в Центральном бюро по борьбе с нелегальной торговлей произведениями искусства (OCBC) в пригороде Парижа.
Сообщается, что первая кража была совершена из библиотеки Лиона в июле. Один из членов банды заменил оригинал книги поэта на его копию. Затем банда начала действовать более нагло — в октябре двое преступников ночью вскрыли при помощи лома дверь в Национальный институт языков и цивилизаций (Inalco) в 13-м округе Парижа, схватили около 10 книг и скрылись на поджидавшей их машине.
Предполагается, что задержанные — члены обширной преступной сети, которая специализируется на краже редких изданий русских классиков по всей Европе. Известно, что ещё одного "книгокрада" задержали 8 ноября в Бельгии. Это некий Михаил З. 1985 года рождения, который был объявлен в розыск Литвой из-за подозрений в краже тех же рукописей Пушкина.
Сейчас французские следователи выясняют мотивы преступников. У них две рабочие версии: перепродажа книг на чёрном рынке коллекционерам, либо попытка вернуть часть культурного наследия в Россию.
Как отмечает французское издание Journal du Dimanche, произведения великого русского поэта в последнее время пользуются особым спросом на рынке.
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