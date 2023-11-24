Во Франции задержали граждан Грузии, которые крали из библиотек редкие издания Пушкина

Во Франции задержали трёх граждан Грузии, которые подозреваются в краже из библиотек редких изданий поэта Александра Пушкина. Сообщается, что двух женщин в возрасте 24 и 26 лет и 44-летнего мужчину задержали в начале этой недели. Сейчас они находятся под стражей в Центральном бюро по борьбе с нелегальной торговлей произведениями искусства (OCBC) в пригороде Парижа.







Сообщается, что первая кража была совершена из библиотеки Лиона в июле. Один из членов банды заменил оригинал книги поэта на его копию. Затем банда начала действовать более нагло — в октябре двое преступников ночью вскрыли при помощи лома дверь в Национальный институт языков и цивилизаций (Inalco) в 13-м округе Парижа, схватили около 10 книг и скрылись на поджидавшей их машине.