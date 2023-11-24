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Во Франции задержали граждан Грузии, которые крали из библиотек редкие издания Пушкина

Во Франции задержали граждан Грузии, которые крали из библиотек редкие издания Пушкина

Автор:
24 ноября 2023 17:55
Сообщество : Криминал
Метки: Александр Пушкин   задержание   кражи   редкие книги   русская классика   франция   
1081
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Ай да грузины, ай да сукины сыны!

Во Франции задержали трёх граждан Грузии, которые подозреваются в краже из библиотек редких изданий поэта Александра Пушкина. Сообщается, что двух женщин в возрасте 24 и 26 лет и 44-летнего мужчину задержали в начале этой недели. Сейчас они находятся под стражей в Центральном бюро по борьбе с нелегальной торговлей произведениями искусства (OCBC) в пригороде Парижа.



Сообщается, что первая кража была совершена из библиотеки Лиона в июле. Один из членов банды заменил оригинал книги поэта на его копию. Затем банда начала действовать более нагло — в октябре двое преступников ночью вскрыли при помощи лома дверь в Национальный институт языков и цивилизаций (Inalco) в 13-м округе Парижа, схватили около 10 книг и скрылись на поджидавшей их машине.

Предполагается, что задержанные — члены обширной преступной сети, которая специализируется на краже редких изданий русских классиков по всей Европе. Известно, что ещё одного "книгокрада" задержали 8 ноября в Бельгии. Это некий Михаил З. 1985 года рождения, который был объявлен в розыск Литвой из-за подозрений в краже тех же рукописей Пушкина.


Сейчас французские следователи выясняют мотивы преступников. У них две рабочие версии: перепродажа книг на чёрном рынке коллекционерам, либо попытка вернуть часть культурного наследия в Россию.


Как отмечает французское издание Journal du Dimanche, произведения великого русского поэта в последнее время пользуются особым спросом на рынке.

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Метки: Александр Пушкин   задержание   кражи   редкие книги   русская классика   франция   
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36k
АнтонПолднев Час назад
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4k
VPJ 52 минуты назад
Всё смешно и любопытно в этой ...Робкие грузины, тырящие для редакции некоторых строк Пушкина, первоисточники из библЯотеки. Интересно... А как в эти библЯотеки, попали редкие собрания ...И не надо сейчас завывать, что, мол русские во французщену в 1815 на конях ездили, тащя французов на лафетах, раздавая книги тудым-сюдым. Это Спиз.ж..ные в горбачевско-ельцынские времена или сук французко-немецко-венгерско-ита...(вся уевропа в 1941 г.) вторглась в Россию. Вообще. Спиз.дил.и у России эти раритеты.
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13k
кот базилий Час назад
Они другого не умеют, как и цыгане.
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26k
Влад Час назад
Думаю цель вернуть культурное наследие а Россию, но не бесплатно.
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33k
Teodor 2 часа назад
Несомненно, грузины делали это из любви к творчеству нашего общего великого поэта, даже французские полицейские рассматривают это в качестве одной из версий! Хотели почитать Пушкина в самом что ни есть оригинале, а потом отвезти в Москву в пушкинский музей...
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13k
кира 2 часа назад
Ну, хоть так французы признали ценность русской культуры!
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