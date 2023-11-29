Экскурсия по самому дорогому поместью в мире

"Это кусочек живой истории", - воскликнул Эрик, рассказав, что впечатляющий дворцово-парковый комплекс переходил от одного владельца к другому на протяжении многих лет после Французской революции XVIII века.

Во время Второй мировой войны замок стал госпиталем, а затем пришёл в запущение.