Экскурсия по самому дорогому поместью в мире

Представьте себе замок, индийский дворец, грот, сады, греческий театр и оранжерею - и всё это в одном парковом комплексе. Именно таким богатством 30 лет назад обзавёлся французский архитектор Жак Гарсия, купив, по мнению экспертов, самое дорогое имение в мире.
Ютубер и агент по недвижимости Эрик Ван Коновер провёл для своих 2,46 млн подписчиков экскурсию по огромному поместью
"Это кусочек живой истории", - воскликнул Эрик, рассказав, что впечатляющий дворцово-парковый комплекс переходил от одного владельца к другому на протяжении многих лет после Французской революции XVIII века.
Во время Второй мировой войны замок стал госпиталем, а затем пришёл в запущение.
В 1992 году Жак Гарсия купил замок Шан-де-Батай, расположенный в Нормандии, Франция, который был спроектирован в 1652 году Луи Лево, архитектором Версальского дворца.
Владелец вернул имению первоначальный вид. По слухам, он ежедневно покупает для поместья произведения искусства.
Эрик рассказал, что Жак нашёл подлинные чертежи и смог воссоздать ландшафт, каким он был 400 лет назад.
Здесь есть замок, индийский дворец, грот, огромные зелёные сады, греческий театр и оранжерея
Сады украшают фонтаны. Для поддержания и создания сложных композиций, включая огромные шахматные фигуры из кустарников и великолепные лабиринты, требуется команда из 15 лучших садовников Европы.
Далее эксперт посетил греческий театр замка, который был создан по образу храмов, впервые обнаруженных археологами в XVII веке.
Для строительства индийского дворца в 1992 году Жак заказал из Индии 600 контейнеров природного материала.
"Он устраивает вечеринки, на которые привозит слонов, тигров и медведей", - заявил Эрик.
Заскучав во время пандемии в 2020 году, владелец Жак Гарсия построил грот с водопадом, ниспадающим по камням из вулканической лавы
Стоит отметить, что оранжерею украшают 400-летние папоротники. А в зале стоит фортепиано Steinway & Sons, которое принадлежало самому Генриху Штайнвегу, немецкому фортепианному мастеру, основавшему эту известную компанию.
Наконец, Эрик рассказал о замке, в котором провёл ночь.
"Это был не самый лучший сон, но и не самый худший", - признался ютубер.
Ему удалось осмотреть лишь четверть замка, поскольку целое крыло закрыто, так как в нём живет Жак.
"Здесь всё подлинное", - сказал мужчина, указывая на изысканную серебряную посуду и потрясающую коллекцию шедевров, включая портреты Марии-Антуанетты.
В библиотеке более 20000 исторических книг. Также есть зал с чучелами. В замке хранились и более причудливые коллекции, например, настоящие мумифицированные человеческие тела из Египта.
Эксперт не смог назвать приблизительную стоимость всей недвижимости, поскольку в замке есть ресторан и отель.
Ночь в одном из шикарных номеров обойдется в 320 евро (более 30 тыс. рублей), парки и театры можно арендовать для проведения мероприятий и свадеб.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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