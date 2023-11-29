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Экскурсия по самому дорогому поместью в мире

Экскурсия по самому дорогому поместью в мире

Автор:
29 ноября 2023 13:01
Сообщество : Путешествия
Метки: Жак Гарсия   замок   имение   поместье   франция   экскурсия   
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Представьте себе замок, индийский дворец, грот, сады, греческий театр и оранжерею - и всё это в одном парковом комплексе. Именно таким богатством 30 лет назад обзавёлся французский архитектор Жак Гарсия, купив, по мнению экспертов, самое дорогое имение в мире.

"Это кусочек живой истории", - воскликнул Эрик, рассказав, что впечатляющий дворцово-парковый комплекс переходил от одного владельца к другому на протяжении многих лет после Французской революции XVIII века.

Во время Второй мировой войны замок стал госпиталем, а затем пришёл в запущение.

В 1992 году Жак Гарсия купил замок Шан-де-Батай, расположенный в Нормандии, Франция, который был спроектирован в 1652 году Луи Лево, архитектором Версальского дворца.

Владелец вернул имению первоначальный вид. По слухам, он ежедневно покупает для поместья произведения искусства.

Эрик рассказал, что Жак нашёл подлинные чертежи и смог воссоздать ландшафт, каким он был 400 лет назад.

Сады украшают фонтаны. Для поддержания и создания сложных композиций, включая огромные шахматные фигуры из кустарников и великолепные лабиринты, требуется команда из 15 лучших садовников Европы.

Далее эксперт посетил греческий театр замка, который был создан по образу храмов, впервые обнаруженных археологами в XVII веке.

Для строительства индийского дворца в 1992 году Жак заказал из Индии 600 контейнеров природного материала.

"Он устраивает вечеринки, на которые привозит слонов, тигров и медведей", - заявил Эрик.

Стоит отметить, что оранжерею украшают 400-летние папоротники. А в зале стоит фортепиано Steinway & Sons, которое принадлежало самому Генриху Штайнвегу, немецкому фортепианному мастеру, основавшему эту известную компанию.


Наконец, Эрик рассказал о замке, в котором провёл ночь.

"Это был не самый лучший сон, но и не самый худший", - признался ютубер.

Ему удалось осмотреть лишь четверть замка, поскольку целое крыло закрыто, так как в нём живет Жак.

"Здесь всё подлинное", - сказал мужчина, указывая на изысканную серебряную посуду и потрясающую коллекцию шедевров, включая портреты Марии-Антуанетты.

В библиотеке более 20000 исторических книг. Также есть зал с чучелами. В замке хранились и более причудливые коллекции, например, настоящие мумифицированные человеческие тела из Египта.

Эксперт не смог назвать приблизительную стоимость всей недвижимости, поскольку в замке есть ресторан и отель.

Ночь в одном из шикарных номеров обойдется в 320 евро (более 30 тыс. рублей), парки и театры можно арендовать для проведения мероприятий и свадеб.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жак Гарсия   замок   имение   поместье   франция   экскурсия   
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4  комментария
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33k
Teodor Час назад
Дорого - бохато... По Эрмитажу ходить тоже прикольно, но жить в этом... увольте.
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33k
Ego sum qui sum Час назад
интерьер конечно на любителей мезозоя
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5k
Alex Час назад
ни и говно
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86k
Доктор Джонс 2 часа назад
"а затем пришёл в запущение."
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