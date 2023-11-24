Дорога зовёт: эмоции четвероногих путешественников

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Даже самым завзятым домоседам иногда приходится покидать уютное гнёздышко и отправляться навстречу приключениям. Выбора нет – так хотят боги, так желают хозяева. Другие четвероногие собратья наоборот любят менять картинку мира и выступают за любой кипиш.
Несмотря на изначально разные эмоции, удовольствие в той или иной мере путешественники всё же получают. И демонстрируют его на фото.
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