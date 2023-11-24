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Дорога зовёт: эмоции четвероногих путешественников

Дорога зовёт: эмоции четвероногих путешественников

Автор:
24 ноября 2023 16:36
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   дорога   кот   поездка   полёт   путешествие   собака   турист   фото   
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Даже самым завзятым домоседам иногда приходится покидать уютное гнёздышко и отправляться навстречу приключениям. Выбора нет – так хотят боги, так желают хозяева. Другие четвероногие собратья наоборот любят менять картинку мира и выступают за любой кипиш.

Несмотря на изначально разные эмоции, удовольствие в той или иной мере путешественники всё же получают. И демонстрируют его на фото.

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Метки: Животное   Питомец   дорога   кот   поездка   полёт   путешествие   собака   турист   фото   
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