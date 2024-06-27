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Милые уборщики

Милые уборщики

Автор:
27 июня 2024 15:53
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   дом   кот   помощь   собака   стирка   уборка   фото   
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Чистота, как известно, залог здоровья. А порядок, соответственно, прежде всего. А поскольку домашние питомцы вносят свою (и немалую) лепту в процесс загрязнения дома, то иногда они даже пытаются помочь хозяевам справиться с беспорядком.

Конечно, по мере сил и лап. И с переменным успехом. И иногда всё даже приходится полностью переделывать. Но это мелочи. А главное – искренний порыв пушистой души, который надо всячески поощрять и поддерживать.

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Метки: Животное   Питомец   дом   кот   помощь   собака   стирка   уборка   фото   
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