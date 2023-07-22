FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 453 поста • 26 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Курской области мигранты избили росгвардейцев в ночном клубе,

В Курской области мигранты избили росгвардейцев в ночном клубе,

Автор:
22 июля 2023 09:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   клуб   конфликт   курчатов   мигранты   росгвардейцы   
1830
1
2

Правоохранители прибыли по вызову в один из клубов в городе Курчатов. Но там они прямо на входе были заблокированы приезжими, которые начали конфликт.

Мигранты, напав на росгвардейцев, вытолкали их из заведения, а далее невозмутимо последовали по своим делам.

Беспредельщиков, конечно, впоследствии задержали, но вскоре выпустили под подписку о невыезде.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   драка   клуб   конфликт   курчатов   мигранты   росгвардейцы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
808
Пчёлкин 37 минут назад
Отслужив несколько лет в колонии строгого режима, могу сказать следующее: только сила, только жёсткая ответка, всё остальное - сопли с сахаром, никакие законы работать не будут. Побили представителей власти - всю диаспору выслали из округа обратно в кишлаки, без права возвращения, тут же, этой же ночью, даже тех кто получил паспорта, вечный бан до 3-го поколения на въезд в страну, непосредственных участников - сначала избить при их родичах, прям хорошо, а потом лет на 15 в Сибирь, снег убирать, весь.
Только так, других методов нет и не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
3k
kca-opa 10 минут назад
Адовый вброс, ничего что дежурная смена выезжает на сработку или вызов в экипировке и с оружием? Обязаны даже каски с собой возить, их. конечно, не надевает никто, но броник и автомат всегда, первый-же чушок получил-бы АКСУ в табло, если остальные не успокоятся, предупредительный, не поможет, желательно по конечностям, ну а там как получится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
сеньор Леонсио 10 минут назад
Нельзя это больше игнорировать, Украина наглядно продемонстрировала, что проблемы сами собой не решаются!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Гнев Укупника 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Андрей Иванов 22 минуты назад
Полицаи в массе предполагают, что если они в форме, то - они в домике. Ну и законы тоже.
В СССР менты ходили обычно без оружия, потому что нападение на милиционера при исполнении - от 5 до 15, а в особых случаях - расстрел. Ну и понятно, что от вышки отмазаться - это нужно было очень постараться. А сейчас - толерастия и беспредел горной и среднеазиатской мафии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад 23 минуты назад
побольше бы таких случаев-может правительство задумается над этой проблемой? на граждан обычных класть им-тут представители власти как никак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Василий Полчаса назад
Когда уже всех мигрантов выгонят нахрен со станы?! ЧТО ЕЩЕ ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128k
Игорь Полчаса назад
А что вы возмущаетесь, у вас же капитализм, и такова государственная политика, что бы денег меньше платить. Вымирание автохтонного населения и завоз малооплачиваемых понаехавших с окраин. Ещё в начале 2000-х говорили, что к 2050 году русские это будут, в основном, пожилые женщины живущие в маленьких городах. Вы уж потерпите, немного осталось, всего каких то 30-ть лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Herr Mannelig Полчаса назад
в этой новости всё прекрасно, тут даже не нужно пояснений, всё как на ладони
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Том Сойер 41 минуту назад
Это у них автоматы за спинами висят, да? Если так, то я вообще в а.х.уе.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Том Сойер 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гомерчик 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 51 минуту назад
Ну и чем это отличается от видосов с просторов Англии или Франции, где иммигранты также дерутся с полицейскими? При этом мы радостно улюлюкаем, мол, так им и надо. А у самих то ситуация ничем не лучше. Неужели нигде не могут с ними справиться? Может просто не хотят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
U55R Час назад
Всё правильно. Граждан 1 сорта трогать нельзя. А законы это для русских.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Nikita Час назад
Таких надо выпускать пинком через границу....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

451318



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
На мотоцикле Honda проехали свыше 4000 км без дозаправки
На мотоцикле Honda проехали свыше 4000 км без дозаправки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куст крыжовника

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#США#ДТП#сарказм#мир#полиция#кино#повезло
#интересное#история#Прикол#факты#истории#шоу бизнес#Россия#конфликт#нападение#СССР
#животные#Юмор#в мире#подборка#Мемы#Ynews#фильм#барби#новости#познавательно
Основательная проверка на прочность новенького смартфона Основательная проверка на прочность новенького смартфона Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться