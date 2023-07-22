В Курской области мигранты избили росгвардейцев в ночном клубе,

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Правоохранители прибыли по вызову в один из клубов в городе Курчатов. Но там они прямо на входе были заблокированы приезжими, которые начали конфликт.
Мигранты, напав на росгвардейцев, вытолкали их из заведения, а далее невозмутимо последовали по своим делам.
Беспредельщиков, конечно, впоследствии задержали, но вскоре выпустили под подписку о невыезде.
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Только так, других методов нет и не будет.
В СССР менты ходили обычно без оружия, потому что нападение на милиционера при исполнении - от 5 до 15, а в особых случаях - расстрел. Ну и понятно, что от вышки отмазаться - это нужно было очень постараться. А сейчас - толерастия и беспредел горной и среднеазиатской мафии
мигрант может сбежать к себе в Чуркестан, а мента - ТОЧНО ПОСАДЯТ
не отобрали - и на том спасибо