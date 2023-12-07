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В Хабаровске мигранты толпой избили двух студентов из-за девушки

В Хабаровске мигранты толпой избили двух студентов из-за девушки

Автор:
07 декабря 2023 17:32
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   Хабаровск   драка   мигранты   общежитие   полиция   приезжие   силовики   студенты   
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Барышня пожаловалась молодому человеку, что к ней назойливо пристаёт приезжий. Парень взял друга и пошёл разбираться. В итоге им пришлось отбиваться от оравы из 27 человек.

В общежитии хабаровского Тихоокеанского государственного университета случилось побоище. А началось всё с приставаний любвеобильного мигранта.

На 2 курсе этого ВУЗа учится девушка и к ней стал проявлять назойливое внимание приезжий студент. Наконец ей надоели его пылкие признания в любви и сообщения - дама рассказала всё своему парню. Тот позвал товарища и предложил мигранту встретиться. Изначально никакой драки и не планировалось, иначе молодые люди не пришли бы на встречу вдвоём.

Ну а там их встретило больше 20 человек из Средней Азии. Парни отбивались как могли, но при таком количественном перевесе у них не было ни единого шанса - ребят сильно избили. Когда они пришли в себя - обратились в полицию и сняли побои. Вскоре в общежитие нагрянули силовики и повязали 27 участников драки.

Они пойдут по ч. 2 ст. 213 УК РФ: «Хулиганство, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти».

Каждому из задержанных светит до 7 лет на зоне.

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Метки: Видео   Девушка   Хабаровск   драка   мигранты   общежитие   полиция   приезжие   силовики   студенты   
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57  комментариев
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57k
zloykoyot 2 часа назад
Как отсидят - на малую родину с пожизненным запретом въезда. Кого не посадят - сразу туда же на тех же условиях.
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345
Олег 5 секунд назад
Аульные бараны
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7k
Allmaster 4 минуты назад
Есть хоть один город, куда не эмигрировали с аулов? Даже в небольшие поселки и то просочились.
Прям зараза какая то. И везде бузят.
К слову - мы им позволяем.
Они в гостях наглеют а мы терпим.
Вот и результат.
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1k
Александр 7 минут назад
Ты один приходи и мы одни придём
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371
Денис Веселов 10 минут назад
Да, где скинхеды делись?
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638
Ринат Фамутдинов 24 минуты назад
Бля..., у него один на один драться очко играет, ссыкун...
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176
Александра С Ринат Фамутдинов 7 минут назад
Они "Арлы". Мамой будут ложиться, но через ребенка толпой пойдут, потом будут опять мамашей клясться, что дитя в обиду не дадут.
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393
Pasha Panfilov Полчаса назад
"Тот позвал товарища и предложил мигранту встретиться. Изначально никакой драки и не планировалось, иначе молодые люди не пришли бы на встречу вдвоём."
Ну да. Планировалось чаепитие с эклерами и хоровод вокруг ёлочки. Пошли прессануть иностранца, дали в морду (что, впрочем, вполне заслуженно), но потом озвездюлились, за неудавшегося ромео впряглись пачкой соотечественники и с большими чаевыми ввалили уже им.
В общем ребята всех национальностей в данном учебном заведении, судя по всему, заняты чем угодно, но не учебой.
Мигрантов посадить и отправить на СВО окопы копать с лопатами, а крышарей девицы и саму отчислить на хрен. Дабы не мутили больше воду.
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15k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
на какой зоне, еще кормить их на наши налоги, штраф по ляму с каждого и выдворить на родину без возможности вернуться
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832
Николай Полчаса назад
грустно прежде всего то, что многие уверенны, что этих макак в очередной раз откупит диаспора... бардак в стране с этими ценными специалистами(((
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2k
Сергей Полчаса назад
А пацаны неграмотно всё сделали. Надо было этого недоделанного ромео подкараулить возле учебного заведения и бейсбольными битами из него сделать "кузнечика, коленками назад".
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2k
Сергей 38 минут назад
Какие смелые однако эти азиатские обезьяны. В двадцатером двоих нихрена не боятся.
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5k
Григорий 46 минут назад
а потом вместе с семьями всех обезьян на родину, вернее семьи сразу а сидельцев после.
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5k
Crechet 49 минут назад
Так же гуськом до границы со своей родиной отправить...
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176
Александра С 49 минут назад
Жаль. Сталина нет.
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176
Александра С Николай 21 минуту назад
Пиши.
Я распоряжусь тебе патроны выдать.
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176
Александра С Николай 18 минут назад
Прости. Я не смогу его воскресить.
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176
Александра С Николай 13 минут назад
Я не жалею. Просто жаль.
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2k
alex 50 минут назад
почему девушка изначально не заявила в полицию за домогательства? типа позорищще? вот итог. и позорищще, и парней двух в больничку отправила
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176
Александра С alex 23 минуты назад
Обычно как говорят: - как вас уроют, звоните....
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17k
Николаевич 56 минут назад
Если честно, я не понимаю ...нахрена эту стаю шакалиных мигрантов вообще учить в нашей стране? Мало что ли отсеивают русской "абитуры"? Или будет типа песня про бабло за учёбу, которое не даёт вузу утонуть. В чём, однако, есть определённые сомнения. Даже если и так, то тогда вопрос более крутым главнюкам от Минобразования: а почему? Только не надо "ля-ля" о престиже страны...
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176
Александра С Николаевич 48 минут назад
Все решают деньги.
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176
Александра С Николаевич Полчаса назад
К сожалению, да.
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17k
a_komolow 58 минут назад
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1k
Димыч 58 минут назад
"признания в любви и сообщения"... То есть, номер телефона она одному из приезжих всё-таки дала. Нет, это нисколько не обеляет поступка "ценных специалистов". Просто, местным девушкам надо тоже, того, поосмотрительнее быть и разборчивее.
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12k
Владимир Час назад
О наконец то, додумались национальную рознь приписывать макакам. А то только к русским применяли.
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391k
Алексей Час назад
отличная новость.только после отсидки накуй из страны
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2k
Bar Час назад
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August

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