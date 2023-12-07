В Хабаровске мигранты толпой избили двух студентов из-за девушки

В общежитии хабаровского Тихоокеанского государственного университета случилось побоище. А началось всё с приставаний любвеобильного мигранта.

На 2 курсе этого ВУЗа учится девушка и к ней стал проявлять назойливое внимание приезжий студент. Наконец ей надоели его пылкие признания в любви и сообщения - дама рассказала всё своему парню. Тот позвал товарища и предложил мигранту встретиться. Изначально никакой драки и не планировалось, иначе молодые люди не пришли бы на встречу вдвоём.

Ну а там их встретило больше 20 человек из Средней Азии. Парни отбивались как могли, но при таком количественном перевесе у них не было ни единого шанса - ребят сильно избили. Когда они пришли в себя - обратились в полицию и сняли побои. Вскоре в общежитие нагрянули силовики и повязали 27 участников драки.