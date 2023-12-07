В Хабаровске мигранты толпой избили двух студентов из-за девушки

Барышня пожаловалась молодому человеку, что к ней назойливо пристаёт приезжий. Парень взял друга и пошёл разбираться. В итоге им пришлось отбиваться от оравы из 27 человек.
В общежитии хабаровского Тихоокеанского государственного университета случилось побоище. А началось всё с приставаний любвеобильного мигранта.
На 2 курсе этого ВУЗа учится девушка и к ней стал проявлять назойливое внимание приезжий студент. Наконец ей надоели его пылкие признания в любви и сообщения - дама рассказала всё своему парню. Тот позвал товарища и предложил мигранту встретиться. Изначально никакой драки и не планировалось, иначе молодые люди не пришли бы на встречу вдвоём.
Ну а там их встретило больше 20 человек из Средней Азии. Парни отбивались как могли, но при таком количественном перевесе у них не было ни единого шанса - ребят сильно избили. Когда они пришли в себя - обратились в полицию и сняли побои. Вскоре в общежитие нагрянули силовики и повязали 27 участников драки.
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Они пойдут по ч. 2 ст. 213 УК РФ: «Хулиганство, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти».
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Каждому из задержанных светит до 7 лет на зоне.
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Прям зараза какая то. И везде бузят.
К слову - мы им позволяем.
Они в гостях наглеют а мы терпим.
Вот и результат.
Ну да. Планировалось чаепитие с эклерами и хоровод вокруг ёлочки. Пошли прессануть иностранца, дали в морду (что, впрочем, вполне заслуженно), но потом озвездюлились, за неудавшегося ромео впряглись пачкой соотечественники и с большими чаевыми ввалили уже им.
В общем ребята всех национальностей в данном учебном заведении, судя по всему, заняты чем угодно, но не учебой.
Мигрантов посадить и отправить на СВО окопы копать с лопатами, а крышарей девицы и саму отчислить на хрен. Дабы не мутили больше воду.
Я распоряжусь тебе патроны выдать.
Нет.
Давай, до свидания.
Даже если не акцентировать внимание на количество групповых чатов (универ, общага и т.д. ), в сегодняшних реалиях не найти телефон однокурсника - это нужно очень постараться затупить.