Как снимали фильм "Такси 2": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

Французский комедийный боевик попал на большие экраны в 1998 году. Вторая часть франшизы заехала в кинотеатры в 2000 году.
1. Режиссером второй части фильма стал Жерар Кравчик, который подменял режиссера первой части Жирара Пиреса, пока тот восстанавливался после своего неудачного падения с лошади. Таким образом он закрепился в режиссерском кресле вплоть до четвертой части. Ну а об отвратительной пятой части я и говорить не хочу. Благо, что ни Люк Бессон, ни Жерар Кравчик, ни главные актеры к этому бреду отношения не имеют.
2. Изначально планировалось привлечь в помощь Люку Бессону второго сценариста, который помогал бы ему в написании. Но от этой идеи было решено отказаться, так как посчитали, что второй сценарист будет лишь мешать гению.
Стоит отметить, что Люк вложил душу в этот сценарий. Если сценарий к первой части фильма он написал за 1 месяц по сути от безделья, пока ждал начала съемок фильма "Пятый элемент", то ко второй части он подошел основательно, то и дело внося в сценарий коррективы. В итоге на это дело у него ушло 3 месяца.
3. Создателям фильма было очень трудно договориться с властями о съемках на улицах. Но все же разрешение удалось выбить, правда с ограничением по времени. Так, например, для того, чтобы отснять сцену погони на фоне Эйфелевой башни, съемочной группе выделили всего 30 минут.
4. Даниель не случайно носит футболку Зидана. Это дань уважения за победу сборной Франции в последнем чемпионате мира по футболу. Да и к тому же Зинедин Зидан является уроженцем города Марсель.
Кстати, Зидана даже пригласили на премьеру фильма, но, к сожалению, он не смог присутствовать, так как он на тот момент являлся членом клуба "Ювентус" и у него "на носу" была важная игра.
5. Танки и другая военная техника, которые мы видим в кадре, самые что ни на есть настоящие. Их специально подвезли для съемок фильма. Кстати, эпизод со столкновением машины об танк сняли с первого дубля.
6. Марион Котийар, сыгравшая подругу Даниеля, должна была получить гораздо больше экранного времени и даже помогать Даниелю в поисках японского министра. Но из-за того, что актриса на тот момент была дико востребованной и снималась одновременно в нескольких проектах, ее экранное время было сведено до минимума. Да и то. в фильме она появилась только благодаря тому, что Бессон лично уговорил Марион и ее агента хотя бы на такое небольшое появление.
7. Во время съемок фильма "Такси 2" сцены снимали в основном в живых локациях будь то улицы или локации внутри зданий. Даже сцену с поединком Петры и Эмильена снимали в настоящем зале для Дзюдо. А что касается павильонных съемок, то их было ну очень мало.
Да и сцену в больнице с загипсованным Жебером снимали в настоящей больничной палате. Как оказалось, главврач больницы является фанатом фильма "Такси", поэтому он позволил отснять эпизод в больнице абсолютно бесплатно.
8. Бернард Фарси, сыгравший комиссара Жебера, стал чуть ли ни самым любимым персонажем во всей франшизе. Он превосходно отыгрывал свою роль и довольно часто импровизировал, что было дозволено не каждому.
Да, по признанию актера ему было разрешено импровизировать гораздо больше, чем остальным актерам. Да и многие его реплики, которые уже стали мемами, были чистой импровизацией актера. Возможно, именно поэтому его персонаж и получился настолько интересным, смешным и всеми любимым. Правда, его появление не спасло пятую часть фильма (зачем я опять о ней вспомнил?).
8. Актер Фредерик Дифенталь, сыгравший Эмильена, признался, что "Такси" всегда был его любимым проектом. И когда ему позвонил Люк Бессон с предложением сняться в продолжении, то актер не задумываясь ответил "Да!". Ну хотя чего тут удивляться? Я бы тоже так сделал.
9. Создатели фильма изначально хотели ввести дополнительного комичного персонажа, который добавит в фильм еще больше юмора, но в то же время будет играть свою важную для фильма роль. В итоге в фильм ввели комичного генерала, который по совместительству был отцом Лили.
10. Тот самый полицейский который вытягивал руку с радаром, на самом деле не является актером. Это действительно самый настоящий полицейский из Марселя, которого зовут Жан-Люк Мелер.
11. Во время съемок финальной погони в Париже произошла трагедия. Погиб 41-летний оператор Ален Дютарте. Еще двое других членов съемочной группы получили тяжелые повреждения из-за столкновения во время исполнения трюка. Машина, управляемая каскадером, проехала больше положенного. Оператор и два других члена съемочной группы не смогли во время сориентироваться.
12. Шведской актрисе Эмме Виклунд, сыгравшей Петру, пришлось выучить несколько реплик на японском, а также немного изучить такие боевые искусства как дзюдо и кунг-фу.
13. В фильме "Такси 2" было задействовано более 50 полицейских машин. Правда, так и неизвестно, сколько из них было разбито. Сам Бессон говорит, что их точно было больше 25.
Все эти автомобили были взяты в аренду у жандармерии. После окончания съемок автомобили отвозили на ремонт, где их не только чинили, но и приводили в божеский вид. Ну а по заключенному контракту студия должна была оплатить ремонт всех побитых машин.
14. При бюджете примерно в 11 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 60,7 миллионов долларов, что сделало его коммерчески успешным. Но самое интересное, что данный фильм крутился миру на протяжении 5 лет. Мировая премьера фильма состоялась в 2000 году, в Мексике фильм показали в конце 2001 года. Зрители Греции смогли посмотреть фильм в кинотеатрах в 2003 году, тогда как индонезийской аудитории данную ленту показали лишь в 2005 году.
15. Как вы помните, Петру похитили прямо из туалета, а ее трусы остались лежать на полу. Чуть позже, когда Петра дралась с бандитами, задирая ногу вверх, зрители приметили то, что нижнего белья на Петре нет. А это в свою очередь вызвало весьма бурную реакцию у мужской аудитории.
Правда, чуть позже зрителей спустили с небес. Как оказалось, на актрисе было нижнее белье телесного цвета во время съемок данной сцены. Вот так были разрушены детские и подростковые фантазии.
Источник:
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