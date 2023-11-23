Как снимали фильм "Такси 2": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

2. Изначально планировалось привлечь в помощь Люку Бессону второго сценариста, который помогал бы ему в написании. Но от этой идеи было решено отказаться, так как посчитали, что второй сценарист будет лишь мешать гению.

Стоит отметить, что Люк вложил душу в этот сценарий. Если сценарий к первой части фильма он написал за 1 месяц по сути от безделья, пока ждал начала съемок фильма "Пятый элемент", то ко второй части он подошел основательно, то и дело внося в сценарий коррективы. В итоге на это дело у него ушло 3 месяца.





3. Создателям фильма было очень трудно договориться с властями о съемках на улицах. Но все же разрешение удалось выбить, правда с ограничением по времени. Так, например, для того, чтобы отснять сцену погони на фоне Эйфелевой башни, съемочной группе выделили всего 30 минут.