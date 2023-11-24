ОМОН зашел на склад Wildberries и вручил сотрудникам повестки в военкомат

Сотрудники ОМОН посетили склад СЦ "Электросталь" Wildberries в Московской области. Представителей Росгвардии в первую очередь интересовали те из сотрудников, кто находится на территории России нелегально, а также недавно получившие российское гражданство и решившие не вставать на воинский учет. Последнюю категорию граждан оформляли отдельно и сажали в автобусы. По некоторым данным, их должны отвезти в военкомат.
Как стало известно, для перевозки работников СЦ в военный комиссариат было задействовано как минимум два автобуса.
Wildberries предупредила о перебоях из-за визита силовиков
Пресс-служба маркетплейса сообщила, что проверка документов у сотрудников СЦ может спровоцировать перебои в работе. В компании отметили, что делают все возможное, чтобы ускорить возвращение к нормальному режиму.
Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство Wildberries оказывает содействие полиции
пресс-служба Wildberries
На складах маркетплейса уже не раз проходили проверки
В октябре 2023-го сотрудники полиции устроили проверку документов у сотрудников склада Wildberries в СЦ «Белая дача» в Подмосковье. Тогда представители площадки также предупреждали о перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров.
В декабре прошлого года правоохранители проводили проверку миграционного учета на складе маркетплейса в подмосковной Электростали. Руководство Wildberries заявляло, что оказывает содействие сотрудникам правоохранительных органов.
В России стали проводить облавы на военнообязанных мигрантов
Ранее в ноябре в Воронеже около 50 посетителей ресторана азербайджанской кухни «Форт» получили повестки в военкомат. Силовики нагрянули в заведение, где компания праздновала день рожденья, и устроили проверку документов прямо во время торжества.
В конец октября в подмосковных Котельниках омоновцы провели рейд возле мечети. Оттуда они забрали для проверки документов 300 человек. После — всех отправили в военный комиссариат.
В августе в Челябинске мигрантам, получившим российское гражданство и не вставшим на воинский учет, вручили повестки на Китайском рынке в Металлургическом районе.
А в Санкт-Петербурге в ходе рейда полиция принудительно доставила в городские военкоматы более 100 мигрантов. У всех них уже были российские паспорта, однако мужчины не состояли на воинском учете.
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На деле, в СВО участвуют только те мигранты, которые пришли в военкомат добровольно и заключили контракт. Пихать в СВО тех, кто хочет избежать мобилизации - дело гнилое... вон, на хохлов гляньте.
А мигры обязаны стать на воинский учет вместе с получением гражданства. И проходить срочную службу. Или катиться нафиг из страны, лишившись гражданства. Здесь совмещают два в одном
По Вашей логике, если я продам все свои имущество, не важно по какой причине, то и отдавать долги стране не должен? И пойду искать место поспокойнее? Так это не работает, искать место "поспокойнее" в случае активных "долгов" перед страной равно уголовное преследование. И то, как было получено гражданство, по факту рождения или получено во взрослом возрасте, никакой роли не играет.
"БАБА" с возу - кобыле легче!
Гипер развитый ты "наш")))) но не в ту сторону.