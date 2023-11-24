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ОМОН зашел на склад Wildberries и вручил сотрудникам повестки в военкомат

ОМОН зашел на склад Wildberries и вручил сотрудникам повестки в военкомат

Автор:
24 ноября 2023 11:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Wildberries   ОМОН   Подмосковье   мигранты   нелегалы   повестки   склад   электросталь   
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Сотрудники ОМОН посетили склад СЦ "Электросталь" Wildberries в Московской области. Представителей Росгвардии в первую очередь интересовали те из сотрудников, кто находится на территории России нелегально, а также недавно получившие российское гражданство и решившие не вставать на воинский учет. Последнюю категорию граждан оформляли отдельно и сажали в автобусы. По некоторым данным, их должны отвезти в военкомат.


Как стало известно, для перевозки работников СЦ в военный комиссариат было задействовано как минимум два автобуса.


Wildberries предупредила о перебоях из-за визита силовиков

Пресс-служба маркетплейса сообщила, что проверка документов у сотрудников СЦ может спровоцировать перебои в работе. В компании отметили, что делают все возможное, чтобы ускорить возвращение к нормальному режиму.


Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство Wildberries оказывает содействие полиции

пресс-служба Wildberries


На складах маркетплейса уже не раз проходили проверки


В октябре 2023-го сотрудники полиции устроили проверку документов у сотрудников склада Wildberries в СЦ «Белая дача» в Подмосковье. Тогда представители площадки также предупреждали о перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров.


В декабре прошлого года правоохранители проводили проверку миграционного учета на складе маркетплейса в подмосковной Электростали. Руководство Wildberries заявляло, что оказывает содействие сотрудникам правоохранительных органов.


В России стали проводить облавы на военнообязанных мигрантов

Ранее в ноябре в Воронеже около 50 посетителей ресторана азербайджанской кухни «Форт» получили повестки в военкомат. Силовики нагрянули в заведение, где компания праздновала день рожденья, и устроили проверку документов прямо во время торжества.


В конец октября в подмосковных Котельниках омоновцы провели рейд возле мечети. Оттуда они забрали для проверки документов 300 человек. После — всех отправили в военный комиссариат.


В августе в Челябинске мигрантам, получившим российское гражданство и не вставшим на воинский учет, вручили повестки на Китайском рынке в Металлургическом районе.


А в Санкт-Петербурге в ходе рейда полиция принудительно доставила в городские военкоматы более 100 мигрантов. У всех них уже были российские паспорта, однако мужчины не состояли на воинском учете.

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Метки: Wildberries   ОМОН   Подмосковье   мигранты   нелегалы   повестки   склад   электросталь   
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24  комментария
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1k
Сергей 2 часа назад
Военнообязанных мигрантов, это очень хорошая новость.
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6k
TirAn 43 минуты назад
Наконец то додумались. Стройбаты пора возраждать. Окопы, траншеи, блиндажи сами не копаются.
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34k
Fat Lynx Час назад
Автор пистит, заголовок не соответствует содержанию... чистый клик бейт, рассчитанный на идиотов, которых хлебом не корми, дай мигранта прищемить. Сейчас ищут именно нелегалов.
На деле, в СВО участвуют только те мигранты, которые пришли в военкомат добровольно и заключили контракт. Пихать в СВО тех, кто хочет избежать мобилизации - дело гнилое... вон, на хохлов гляньте.
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5k
Lexx Час назад
Их нужно не в армию, а в какие нибудь шахты, лучше в урановые.
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−14
Z Час назад
Они будут массово игнорить эти повестки. Да если честно, массовое пребывание в армии мастурбеков принесёт мало полезного. Придём к очередной старой проблеме в новой обёртке - дедовщине по нац признаку, а потом на гражданке они будут хозяевами ходить и быковать.
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16k
Совранский 2 часа назад
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681
Александр 2 часа назад
Всё это замечательно, ТОЛЬКО я не видел обезьян в армии или на фронте...
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2k
Илья 2 часа назад
Подмена населения России идет по палану.
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17k
Majul 2 часа назад
Ну а как они хотели. Получили гражданство + все соответствующие плюшки, а свои обязанности перед новым государством побоку? Так не пойдет. Все верно. Идите отдавайте долг своей новой стране.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
27259



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