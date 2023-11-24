ОМОН зашел на склад Wildberries и вручил сотрудникам повестки в военкомат

В России стали проводить облавы на военнообязанных мигрантов

Ранее в ноябре в Воронеже около 50 посетителей ресторана азербайджанской кухни «Форт» получили повестки в военкомат. Силовики нагрянули в заведение, где компания праздновала день рожденья, и устроили проверку документов прямо во время торжества.





В конец октября в подмосковных Котельниках омоновцы провели рейд возле мечети. Оттуда они забрали для проверки документов 300 человек. После — всех отправили в военный комиссариат.





В августе в Челябинске мигрантам, получившим российское гражданство и не вставшим на воинский учет, вручили повестки на Китайском рынке в Металлургическом районе.





А в Санкт-Петербурге в ходе рейда полиция принудительно доставила в городские военкоматы более 100 мигрантов. У всех них уже были российские паспорта, однако мужчины не состояли на воинском учете.