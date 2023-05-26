В Индии женщина вытатуировала имя мужа на лбу

На что только не идут некоторые люди, чтобы кому-то что-то доказать. Жительница индийского города Бангалор набила татуировку с именем мужа на лбу, чтобы продемонстрировать ему свою любовь.
Есть разные способы доказать любовь, но эта жительница Бангалора (Индия) пошла совсем уж экстремальным путём. Явившись в тату-салон, дама пожелала вытатуировать слово «Сатиш» — то есть имя супруга.
Всё бы ничего, но место нанесения вызывает множество вопросов. Отныне незнакомка красуется с именем мужа на лбу.
Сотрудник тату-салона снял на камеру, как мастер наносит рисунок и начинает работу.
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Обсуждая поступок дамы, который сложно назвать обычным, пользователи соцсетей уверены, что надо чувствовать границу, где кончается любовь и начинается глупость.
Бонус: как потом удаляют подобные жизненные ошибки
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