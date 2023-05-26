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В Индии женщина вытатуировала имя мужа на&nbsp;лбу

В Индии женщина вытатуировала имя мужа на лбу

Автор:
26 мая 2023 08:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   видео   глупость   инди   люди   поступок   татуировка   
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На что только не идут некоторые люди, чтобы кому-то что-то доказать. Жительница индийского города Бангалор набила татуировку с именем мужа на лбу, чтобы продемонстрировать ему свою любовь.

Есть разные способы доказать любовь, но эта жительница Бангалора (Индия) пошла совсем уж экстремальным путём. Явившись в тату-салон, дама пожелала вытатуировать слово «Сатиш» — то есть имя супруга.
Всё бы ничего, но место нанесения вызывает множество вопросов. Отныне незнакомка красуется с именем мужа на лбу.

Сотрудник тату-салона снял на камеру, как мастер наносит рисунок и начинает работу.

Обсуждая поступок дамы, который сложно назвать обычным, пользователи соцсетей уверены, что надо чувствовать границу, где кончается любовь и начинается глупость.

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Метки: в мире   видео   глупость   инди   люди   поступок   татуировка   
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4  комментария
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11k
zlopisec 53 минуты назад
А муж посмотрел на эту хрень, понял что она наглухо отбитая, и развелся нахрен....
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220
grigorenko vladislav 23 минуты назад
- Шёл бы ты, Сатиш, отсюдова к жене своей @банутой! - А ты откуда про мою жену знаешь, что она @банутая? - Да у неё на лбу написано!
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3k
Хрюн 52 минуты назад
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59k
pynh Час назад
гораздо практичнее вытатуировать на лбу свой порядковый номер
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