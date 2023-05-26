В Индии женщина вытатуировала имя мужа на лбу

Есть разные способы доказать любовь, но эта жительница Бангалора (Индия) пошла совсем уж экстремальным путём. Явившись в тату-салон, дама пожелала вытатуировать слово «Сатиш» — то есть имя супруга.

Всё бы ничего, но место нанесения вызывает множество вопросов. Отныне незнакомка красуется с именем мужа на лбу.