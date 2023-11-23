Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии впервые в своей истории официально назвало количество алкоголя, которое можно употреблять каждый день без особого вреда здоровью. Для этого трудилась целая группа экспертов, которая разработала рекомендации для населения и определила объём алкоголя, допустимый как для женщин, так и мужчин.





Согласно расчётам медиков, женщине не рекомендуется выпивать более 20 граммов чистого алкоголя (стопроцентного спирта) в день, что соответствует поллитровой банке пива (с содержанием алкоголя 5%), двум бокалам вина, 180 мл саке, 60 мл виски или водки. Мужчинам же можно употребить в два раза больше — то есть не более 40 граммов чистого алкоголя.