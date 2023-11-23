Особо, конечно, не разгуляешься, но жить можно.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии впервые в своей истории официально назвало количество алкоголя, которое можно употреблять
каждый день без особого вреда здоровью. Для этого трудилась целая группа экспертов, которая разработала рекомендации для населения и определила объём алкоголя, допустимый как для женщин, так и мужчин.
Согласно расчётам медиков, женщине не рекомендуется выпивать более 20 граммов чистого алкоголя (стопроцентного спирта) в день, что соответствует поллитровой банке пива (с содержанием алкоголя 5%), двум бокалам вина, 180 мл саке, 60 мл виски или водки. Мужчинам же можно употребить в два раза больше — то есть не более 40 граммов чистого алкоголя.
В отчёте экспертов подчёркивается, что превышение указанных объёмов алкоголя повышает риск заболевания сосудов и внутренних органов, а также способствует развитию алкоголизма.
Разработка рекомендаций от Минздрава появилась не на ровном месте. Если верить результатам исследования крупнейшего японского производителя и дистрибьютора алкоголя Kirin, азиатский регион 14-й год подряд лидирует по уровню потребления пива. В 2021 году на азиатов пришлось 31,4% всего выпитого в мире пива.
Источник:
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А так то да. Абсолютно любая "независимая" статистика - Россия мордор и плохо.
Окинаву охватила странная «лихорадка», от которой не страдает вся остальная часть Японии. В год тут регистрируется 7 000 случаев роджо-нэ, по-русски «спящие на дороге».
По моим наблюдениям, когда там жил, срднему японцу нужно 3-4 банки пива чтобы быть очень навеселе. На 7-8 банке упадет под стол.
Однако самые крепкие к алкахе по моему опыту это жители латинской / южной америки и арабы, как ни странно. Некоторых черных кстати алкоголь тоже почти не берет, но там похоже от нации зависит, не шарю.
Чай-кофе-мате, сладости, спортивные занятия, курение всякой хрени. Походы к психологу, в конце концов. Написание комментов в соцсетях.
И неизвестно, что губительнее