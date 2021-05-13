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Сухой закон в США: логическое обоснование, итоги, причины отмены

Сухой закон в США: логическое обоснование, итоги, причины отмены (3 фото)

Автор:
13 мая 2021 14:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: алкоголь   запрет   здоровые   отмена   почемучка   преступность   сухой закон.   сша   
1410
3

Хотя о необходимости отказа от продажи алкоголя впервые заговорили еще в 1870-х годах, в США ввели сухой закон только в 1920 году, несмотря на вето тогдашнего президента Вильсона. Почему это было сделано, и к каким последствиям привело?

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Метки: алкоголь   запрет   здоровые   отмена   почемучка   преступность   сухой закон.   сша   
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
"Удар по иммигрантам – немцам, шотландцам, ирландцам и представителями других национальностей"
Там, ващета, окромя индейцев - ВСЕ иммигранты или их потомки. Да и индейцы пришли из Азии.
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997
zenon Час назад
Сухой закон американцы подарили Меченому и он развалил СССР.
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1k
Incognito Час назад
ОнО запостило ВТОРОЙ УЖЕ ОДИН И ТОТ ЖЕ ПОСТ ЗА ДТРОЕ СУТОК! Блиииин....да онО совсем тупое...
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2k
Максим Час назад
Тема интересная, но вот сам пост подкачал. Просто набор пустых фраз с претензией на некий вывод.

А это тоже Вы? https://www.vsyako.net/archives/1917339https://www.vsyako.net/archives/1917339
просто один в один.
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114
Netroj 2 часа назад
В опьяняющих напитках есть польза,но вред от них больше.
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ZillOFF 3 часа назад
Больше не пость ничего
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