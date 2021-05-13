Хотя о необходимости отказа от продажи алкоголя впервые заговорили еще в 1870-х годах, в США ввели сухой закон только в 1920 году, несмотря на вето тогдашнего президента Вильсона. Почему это было сделано, и к каким последствиям привело?
Безусловно, конгрессмены считали пьянство пагубной и разрушающей личность привычкой. Однако на деле причины ввода этого нормативно-правового акта оказались гораздо более прозаичными, нежели забота о здоровье нации:
1. Удар по иммигрантам – немцам, шотландцам, ирландцам и представителями других национальностей, которые в основном и занимались производством алкоголя.
2. Экспорт пшеницы в страны Европы. Продажа зерна оказалась делом гораздо более выгодным с экономической точки зрения, нежели производство виски или пива.
3. Заинтересованность работодателей в адекватных – здоровых, сильных и аккуратных сотрудниках.
Но, естественно, как только появляется какой-то запрет, тут же находятся и желающие его обойти. А вслед за этим и те, кто может обеспечить такую возможность. В данном случае – контрабандисты, организовавшие торговлю спиртным в подполье. Естественно, качество кустарных напитков оставляло желать лучшего. А итогом их употребления (и злоупотребления) были отравления и даже смерти.
С желанием выпить некоторые справлялись и законными, но сомнительными способами. Одни постоянно ходили в аптеку, чтобы приобрести вожделенную бутылочку виски (в гомеопатических дозах напиток использовался для лечения респираторных заболеваний). А другие стали истовыми христианами, потому что в церкви причащали красным вином.
В конечном итоге за 13 лет действия сухого закона общество получило результаты в виде:
- выросшей преступности (производство и транспортировка нелегального спиртного);
- коррупции;
- роста расходов бюджета, средства которого направлялись на поиск контрабандистов;
- повышения смертности в результате употребления поддельного алкоголя и наркотиков, которые стали использовать в качестве альтернативы спиртному.
1932 год вошел в историю США как пик серьезного экономического кризиса, известного под названием Великой депрессии. И в этот период страна нуждалась как в пополнении бюджета, так и в создании новых рабочих мест. Оба этих вопроса могла бы решить отмена сухого закона. Обещание сделать это вошло в предвыборную программу Рузвельта, который после избрания сдержал слово и в 1933 году отменил нормативно-правовой акт в стране.
Источник:
- Вечно молодой, вечно пьяный: грибок превратил желудок мужчины в самогонный аппарат
- "Коровьи ботинки" спасали контрабандистов во времена "сухого закона"
- "Говорят, на майские водку будут раздавать": реакция на фейк про сухой закон
- "Столько не выпить!": как выглядели проститутки из "города грехов" Монреаля в 20-40-х годах XX века
- В Минпромторге рассказали, чем чреват запрет на продажу спиртного
Понравилось18
Там, ващета, окромя индейцев - ВСЕ иммигранты или их потомки. Да и индейцы пришли из Азии.
А это тоже Вы? https://www.vsyako.net/archives/1917339https://www.vsyako.net/archives/1917339
просто один в один.
ОнО не читает комменты и всегда постит либо откровенную херню, либо прописные истины.