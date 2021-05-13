Безусловно, конгрессмены считали пьянство пагубной и разрушающей личность привычкой. Однако на деле причины ввода этого нормативно-правового акта оказались гораздо более прозаичными, нежели забота о здоровье нации:

1. Удар по иммигрантам – немцам, шотландцам, ирландцам и представителями других национальностей, которые в основном и занимались производством алкоголя.

2. Экспорт пшеницы в страны Европы. Продажа зерна оказалась делом гораздо более выгодным с экономической точки зрения, нежели производство виски или пива.

3. Заинтересованность работодателей в адекватных – здоровых, сильных и аккуратных сотрудниках.