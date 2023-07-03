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Как на нас влияет плановое отключение горячей воды

Как на нас влияет плановое отключение горячей воды

Автор:
03 июля 2023 18:49
Сообщество : RealFishki
Метки: здоровые   интересное   исследования   организм   отключение воды   психика   эксперты   
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Сложно сегодня представить жизнь без горячей воды, но в России до сих пор ежегодно проводится летнее мероприятие, где главные атрибуты - это тазики и ковшики. Эксперты изучили, как отключение горячей воды влияет на психологическое состояние людей.

И исследования показали, что отсутствие такой важной части быта, как горячая вода, серьёзно влияет на психологическое состояние человека.
Невозможность принять душ, да даже просто помыть руки горячей водой вызывает чувство дискомфорта.


Настроение портится, утомляемость ускоряется, а работоспособность снижается. Также это влияет на качество сна и общее удовлетворение жизнью.

И при этом, отсутствие горячей воды, может сказаться и на гормональном фоне - повышается гормон стресса кортизол и из-за этого усиливается раздражительность и ощущение тревоги.


Также плановое отключение способно повлиять и на обмен веществ. Горячая вода улучшает кровообращение, расширяет сосуды и организм поэтому эффективнее усваивает питательные вещества. А вот холодная (прохладная) вода может этот обмен веществ замедлить и может начаться набор веса и общие проблемы с пищеварением.

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Метки: здоровые   интересное   исследования   организм   отключение воды   психика   эксперты   
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27  комментариев
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19k
Александр 2 часа назад
Как только изобретут способ ремонта и ТО инфраструктуры подачи горячей воды без её остановки, так и перестанут отключать.
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7k
Maximvs Минуту назад
Покупаешь за 3000 проточный водонагреватель. колхозишь "авоську" для него и когда отключают воду - включаешь этот нагреватель и худо бедно моешься.Нагревает не бог весть как, но это лучше, чем холодная, да и как включат горячую - снимаешь и авоську с нагревателем в чулан до следующего года.
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1M
NAZARETH (модер) 4 минуты назад
А что мешает купить накопительный нагревательный котел? У меня на 80 л. обошлось примерно в 10к. Подключил сам, там ничего военного нет...
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43k
Валерий 8 минут назад
горячая водичка в трубах появилась где то около сотни лет назад в лучшем случае, а как же до этого люди тысячелетиями жили то, бедолаги, испытывали дискомфорт и от холодной воды набирали лишний вес
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970
max20 9 минут назад
Водонагреватель от 2тр. Горе-то какое.
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2k
Vovan Petroff 17 минут назад
У Манохина на участке.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
14k
10k
Juli Полчаса назад
ну капец.... в моем детстве отключали на 3 месяца. и это не было чем-то травмирующим. Сейчас на 7-10 дней. и оспади..все такие нежные стали.
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637
Каменев Владимир Полчаса назад
Хороший пост. Классный. Пару лет назад меня бы заинтересовал. Как прожить две недели без горячей воды? Пижоны Вы, господа. Как прожить 420 дней без вообще воды на девятом этаже в современном городе миллионнике. Многострадальный Донецк. С 27 февраля 22 года. В центре не всегда, но была. А не в центре на верхних этажах до мая 23 года не было совсем. Сейчас лучше. Бывает. А о горячей мечтания. Не дай Бог кому такое.
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1k
Igor Grishaev 55 минут назад
Анекдот вспомнился:
"Что-то в вашей деревне бань ни у кого нету, где вы моетесь?
- Да в речке.
- А зимой?!?
- Да сколько той зимы-то..."
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7k
Горец Ю Час назад
Пижоны.
Наличие воды в доме и наличие отведение стоков - признак высокоразвитой цивилизации.
Физическое состояние не имеет значения!((((
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10k
kirpal Час назад
В разных регионах/городах по разному. В Америке (Флорида) трубы с горячей водой в принципе нет, у всех стоят нагреватели (water heater)
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7k
tamin Час назад
Эксперты идиоты. Нормальные люди давно поставили бойлер и не замечают проблем
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Первые несколько лет терпел, потом плюнул и поставил нагреватель
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43k
Карандаш 2 часа назад
Какие тазики, какие ковшики? Наверняка у всех(ну почти у всех) стоят водонагреватели.
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14k
Kucher 2 часа назад
А что сложного, поставить нагреватель? Пару недель отключения горячей воды можно спокойно с ним пережить.
А обслуживать сети лучше периодически. Неожиданный прорыв в неожиданном месте, да ещё и зимой, куда как хуже потом скажется и на настроении, и на раздражительности.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Хозяева 44% домовладений вообще как-то справляются с этой суперпроблемой своими силами. Ну, а избалованным центральным ГВС можно посоветовать для небольшого бойлера местечко найти.
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13k
кира 2 часа назад
Передайте пожалуйста этот пост в ЖКХ
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