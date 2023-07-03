Как на нас влияет плановое отключение горячей воды

Настроение портится, утомляемость ускоряется, а работоспособность снижается. Также это влияет на качество сна и общее удовлетворение жизнью.

И при этом, отсутствие горячей воды, может сказаться и на гормональном фоне - повышается гормон стресса кортизол и из-за этого усиливается раздражительность и ощущение тревоги.



