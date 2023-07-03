Как на нас влияет плановое отключение горячей воды

Сложно сегодня представить жизнь без горячей воды, но в России до сих пор ежегодно проводится летнее мероприятие, где главные атрибуты - это тазики и ковшики. Эксперты изучили, как отключение горячей воды влияет на психологическое состояние людей.
И исследования показали, что отсутствие такой важной части быта, как горячая вода, серьёзно влияет на психологическое состояние человека.
Невозможность принять душ, да даже просто помыть руки горячей водой вызывает чувство дискомфорта.
Настроение портится, утомляемость ускоряется, а работоспособность снижается. Также это влияет на качество сна и общее удовлетворение жизнью.
И при этом, отсутствие горячей воды, может сказаться и на гормональном фоне - повышается гормон стресса кортизол и из-за этого усиливается раздражительность и ощущение тревоги.
Также плановое отключение способно повлиять и на обмен веществ. Горячая вода улучшает кровообращение, расширяет сосуды и организм поэтому эффективнее усваивает питательные вещества. А вот холодная (прохладная) вода может этот обмен веществ замедлить и может начаться набор веса и общие проблемы с пищеварением.
Источник:
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Не надо путать аварию на отдельном участке с ТО и плановым ремонтом всей сети.
Сильнострадающие без горячей воды могут купить себе бойлер.
"Что-то в вашей деревне бань ни у кого нету, где вы моетесь?
- Да в речке.
- А зимой?!?
- Да сколько той зимы-то..."
Наличие воды в доме и наличие отведение стоков - признак высокоразвитой цивилизации.
Физическое состояние не имеет значения!((((
А обслуживать сети лучше периодически. Неожиданный прорыв в неожиданном месте, да ещё и зимой, куда как хуже потом скажется и на настроении, и на раздражительности.