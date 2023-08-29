"...В Японии водителям дают алкоголь, чтобы отучить от пьяной езды...."

Японцы, конечно, те ещё затейники.
Крупная автошкола в японском городе Тикусино начала предлагать клиентам вождение в нетрезвом виде, чтобы убедить самоуверенных водителей никогда не садиться за руль выпившими. Сначала желающим протестировать свои способности предлагают проехать трезвыми по трём участкам дороги — это спуск, S-образная трасса и серия крутых поворотов. Затем им дают выпить банку пива (350 мл) и по чашке cливового вина умэсю и спиртного напитка сётю. После чего с инструктором отправляют по тому же маршруту.
В эксперименте поучаствовала журналистка Хьелим Ха. Проехавшись трезвой, она выпила предложенный алкоголь и вновь села за руль. Алкотестер показал незначительную степень опьянения — 0,30 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что в два раза выше допустимого порога в 0,15 мг.
Журналистка была уверена, что после выпитого алкоголя сможет без проблем управлять транспортным средством, но инструктор её остановил после спуска и S-образной дороги, не дав закончить тест. Инструктор Седзиро Кубота сообщил Хьелим Ха, что она несколько раз без причины ускорялась и замедлялась на прямом участке дороги, а затем вошла в поворот на более высокой скорости, чем до употребления алкоголя, а также выехала на встречную полосу. При этом журналистка была уверена, что никаких правил не нарушала и управляла автомобилем вполне сносно.
"Даже при том, что употребление алкоголя ухудшает навыки, необходимые людям для вождения, такие как когнитивные способности, способность к суждению и маневрированию транспортным средством, водитель предполагает, что он ведет машину безопасно – в этом опасность вождения в нетрезвом виде", — отметил Кубота.
Отмечается, что эксперимент запустили в связи с трагедией 17-летней давности: пьяный муниципальный служащий врезался в автомобиль с семьёй и убил трёх маленьких детей. На суде мужчина уверял, что машину он вёл уверенно и авария произошла не из-за алкоголя.
Источник:
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Лет в 30 мы пробывали подобное - на трассе для кроссовых мотогонок замеряли время прохождение пяти кругов. Трасса знакомая всем, байки тоже, время измерялось для каждого круга. Затем выпивали рюмку (100г) не закусывая и ждали пока другие проедут. Дальше выпивший снова проходил пять кругов. У меня отклонения пошли только после четвёртой. У двух девушек пошли ухудшения уже после 50 грамм. Один и из профессиональных гонщиков после третей показал лучшее время, как для себя, так и для всего упражнения.
Япошки просто не умеют пить. Но то, что алкоголь всё-же оказывает влияние, не вопрос. Не пейте за рулём!
Лет в 40 я проверял себя на прохождении FPS шутерa. Оказалось, что невысыпание и переутомление оказывают худшее влияние чем даже алкоголь. Надо было повторить тест во время ковида, но при температуре 40С было не до этого.
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И я. Причём за руль можно и не садиться. ))
Хотелось бы уточнить, нарушила ли она правила, по факту, или всё было на уровне ощущений инструктора. Ну за исключением встречки.