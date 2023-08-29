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В Японии водителям дают алкоголь, чтобы отучить от пьяной езды

В Японии водителям дают алкоголь, чтобы отучить от пьяной езды

Автор:
29 августа 2023 19:26
Сообщество : Автомир
Метки: Пьяная езда   Япония   автошкола   алкоголь   вождение   эксперимент   
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Японцы, конечно, те ещё затейники.

Крупная автошкола в японском городе Тикусино начала предлагать клиентам вождение в нетрезвом виде, чтобы убедить самоуверенных водителей никогда не садиться за руль выпившими. Сначала желающим протестировать свои способности предлагают проехать трезвыми по трём участкам дороги — это спуск, S-образная трасса и серия крутых поворотов. Затем им дают выпить банку пива (350 мл) и по чашке cливового вина умэсю и спиртного напитка сётю. После чего с инструктором отправляют по тому же маршруту.


В эксперименте поучаствовала журналистка Хьелим Ха. Проехавшись трезвой, она выпила предложенный алкоголь и вновь села за руль. Алкотестер показал незначительную степень опьянения — 0,30 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что в два раза выше допустимого порога в 0,15 мг.

Журналистка была уверена, что после выпитого алкоголя сможет без проблем управлять транспортным средством, но инструктор её остановил после спуска и S-образной дороги, не дав закончить тест. Инструктор Седзиро Кубота сообщил Хьелим Ха, что она несколько раз без причины ускорялась и замедлялась на прямом участке дороги, а затем вошла в поворот на более высокой скорости, чем до употребления алкоголя, а также выехала на встречную полосу. При этом журналистка была уверена, что никаких правил не нарушала и управляла автомобилем вполне сносно.


"Даже при том, что употребление алкоголя ухудшает навыки, необходимые людям для вождения, такие как когнитивные способности, способность к суждению и маневрированию транспортным средством, водитель предполагает, что он ведет машину безопасно – в этом опасность вождения в нетрезвом виде", — отметил Кубота.

Отмечается, что эксперимент запустили в связи с трагедией 17-летней давности: пьяный муниципальный служащий врезался в автомобиль с семьёй и убил трёх маленьких детей. На суде мужчина уверял, что машину он вёл уверенно и авария произошла не из-за алкоголя.

Источник:

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Метки: Пьяная езда   Япония   автошкола   алкоголь   вождение   эксперимент   
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16k
a_komolow Полчаса назад
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Горожанин Полчаса назад
Выращивают водителей-алкоголиков. Ведь в данном случае нужно смотреть не на то, что водитель нарушает или не нарушает правила (он вполне может и не нарушить), а на реакцию во время неожиданной и стрессовой ситуации на дороге. А этого в автошколе не организовывают, для этого нужны специальные полигонные условия и техника.
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58k
Олег Полчаса назад
при моих 100+ кг баночка пива 350 гр впитается в язык, не дойдя до желудка. Отклонения в реакции и адекватности начнутся после 0,5 водки. Я не сторонник бухать за рулём, но нельзя сравнивать японскую девушку и русского мужика одинаковыми дозами алкоголя
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4k
просто Дмитрий 36 минут назад
хе-хе Нашим только дай.... так они еще попросят, а потом по-быстренькому в ближайшую лавку сгоняют
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2k
старый абрикос 36 минут назад
А инструктору почему не налили?
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5k
Евгений Д 41 минуту назад
"...В Японии водителям дают алкоголь, чтобы отучить от пьяной езды...."-
- интересно, а как будут отучать мужиков от ходьбы налево ??
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5k
Babangdida 45 минут назад
Я тоже хочу пройти такой квест. Где записаться!?
Лет в 30 мы пробывали подобное - на трассе для кроссовых мотогонок замеряли время прохождение пяти кругов. Трасса знакомая всем, байки тоже, время измерялось для каждого круга. Затем выпивали рюмку (100г) не закусывая и ждали пока другие проедут. Дальше выпивший снова проходил пять кругов. У меня отклонения пошли только после четвёртой. У двух девушек пошли ухудшения уже после 50 грамм. Один и из профессиональных гонщиков после третей показал лучшее время, как для себя, так и для всего упражнения.
Япошки просто не умеют пить. Но то, что алкоголь всё-же оказывает влияние, не вопрос. Не пейте за рулём!
Лет в 40 я проверял себя на прохождении FPS шутерa. Оказалось, что невысыпание и переутомление оказывают худшее влияние чем даже алкоголь. Надо было повторить тест во время ковида, но при температуре 40С было не до этого.
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34k
АнтонПолднев 56 минут назад
Они не думают, что эксперимент может выстрелить в другую сторону? Один проедется и подумает "да. чёт результат не очень. мне пожалуй бухому за руль лучше не садиться", а второй проедется и подумает "ёпт. да я оказывается нормально рулю. вполне можно и прибухнуть".
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6k
Андрей Крылов Час назад
Напоминает то. как всякие патриции в древнем Риме поили до невменяемости своих рабов неразбавленным вином, чтоб что? Чтоб вот так? ;) Идиотизм.
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1k
Николай Час назад
Я прям уверен, что после незначительного употребления алкоголя, как выпила эта журналистка, я смог бы управлять машиной лучше чем стрезву. Если просто ехать по привычному маршруту.
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12k
ron 2 часа назад
странный, конечно, способ, ну так японцы же... )))
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