"...В Японии водителям дают алкоголь, чтобы отучить от пьяной езды...."

Крупная автошкола в японском городе Тикусино начала предлагать клиентам вождение в нетрезвом виде, чтобы убедить самоуверенных водителей никогда не садиться за руль выпившими. Сначала желающим протестировать свои способности предлагают проехать трезвыми по трём участкам дороги — это спуск, S-образная трасса и серия крутых поворотов. Затем им дают выпить банку пива (350 мл) и по чашке cливового вина умэсю и спиртного напитка сётю. После чего с инструктором отправляют по тому же маршруту.





В эксперименте поучаствовала журналистка Хьелим Ха. Проехавшись трезвой, она выпила предложенный алкоголь и вновь села за руль. Алкотестер показал незначительную степень опьянения — 0,30 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что в два раза выше допустимого порога в 0,15 мг.