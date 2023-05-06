Минздрав России решил уменьшить время продажи алкоголя в магазинах

Любители выпить с утра напряглись.
За прошлый год россияне не оправдали ожидания ведомств и выпили 6,44 литра этанола при плановом значении 6,22 на человека.
Минздрав России решил с этим бороться и планирует рассмотреть новый график продажи крепкого алкоголя в магазинах. Если документ примут, то бухлишко крепостью выше 17,5 градусов будут продавать с 11 утра и до 8 вечера.
В планах также увеличение возраста потенциальных покупателей до 21 года. И запрет на рекламу спиртного в песнях, фильмах, видеоблогах и клипах. Плюс запрет на демонстрацию товарных знаков фирм, выпускающих крепкий алкоголь.
Ну а муниципалитет собираются наделить правом полного запрета на продажу спиртного по выходным и праздникам.
Будет ли это началом нового "Сухого закона", покажет время.
Друзья, а как вы считаете, нужны ли такие ограничения?
Источник:
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Куда ты заходишь, выбираешь бутылку, которая, конечно стоит дороже и продавец/ т.н. бармен обязан продать тебе её только открытой .
Фи, какая мелочь ! - достал свою крышку, попрощался и домой бухать ночью .
Это ЗАКОННО !!!
В ночных клубах с ресторанами продажа спиртного в ночное время разрешена . Работают эти клубы с 22-00 до 05-00 ч. - и все довольны .
Только с новым постановлением, ночные "рестораны/клубы" будут уже открываться в 20-00 ч. .
Плюс, при существующем запрете ночной продажи, появилось множество новых круглосуточных магазинов, а-ля "Ильхам из Баку" или "Идрис с Сумгайыта" - где любой ассортимент бухлишка НЕЗАКОННО, но тебе продадут ночью .
Короче, новая мера возможных ограничений достойна "гениальному" решению Царя Ксеркса I, который решив запретить шторма в Средиземном Море - просто высечь его плетями .
Я уеду в Комарово,
Там не с двух а с полвторого!