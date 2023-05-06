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Минздрав России решил уменьшить время продажи алкоголя в магазинах

Минздрав России решил уменьшить время продажи алкоголя в магазинах

Автор:
06 мая 2023 07:32
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   запрет   магазины   минздрав   продажа   спиртное   
1070
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Любители выпить с утра напряглись.

За прошлый год россияне не оправдали ожидания ведомств и выпили 6,44 литра этанола при плановом значении 6,22 на человека.


Минздрав России решил с этим бороться и планирует рассмотреть новый график продажи крепкого алкоголя в магазинах. Если документ примут, то бухлишко крепостью выше 17,5 градусов будут продавать с 11 утра и до 8 вечера.


В планах также увеличение возраста потенциальных покупателей до 21 года. И запрет на рекламу спиртного в песнях, фильмах, видеоблогах и клипах. Плюс запрет на демонстрацию товарных знаков фирм, выпускающих крепкий алкоголь.

Ну а муниципалитет собираются наделить правом полного запрета на продажу спиртного по выходным и праздникам.

Будет ли это началом нового "Сухого закона", покажет время.

Друзья, а как вы считаете, нужны ли такие ограничения?


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Метки: алкоголь   запрет   магазины   минздрав   продажа   спиртное   
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17  комментариев
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13k
Kostick 55 минут назад
как показывает практика, при таких ограничениях просто станут брать с запасом, и ессно пить больше. плюс для торгующих круглосуточно, везде есть магазины, ессно под крышей силовиков, продающие бухло круглосуточно. а т.к. его не "пробивают" через егаис, что увеличит количество залепушной косорыловки.
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2k
· · Полминуты назад
С существующим сейчас ограничением продажи спиртного с 22-00 до 11-00 чч., в моём микрорайоне открылись 6 новых "ночных" клубов, с началом работы, о, совпадение ! как раз в 22-00 ч. .
Куда ты заходишь, выбираешь бутылку, которая, конечно стоит дороже и продавец/ т.н. бармен обязан продать тебе её только открытой .
Фи, какая мелочь ! - достал свою крышку, попрощался и домой бухать ночью .
Это ЗАКОННО !!!
В ночных клубах с ресторанами продажа спиртного в ночное время разрешена . Работают эти клубы с 22-00 до 05-00 ч. - и все довольны .
Только с новым постановлением, ночные "рестораны/клубы" будут уже открываться в 20-00 ч. .
Плюс, при существующем запрете ночной продажи, появилось множество новых круглосуточных магазинов, а-ля "Ильхам из Баку" или "Идрис с Сумгайыта" - где любой ассортимент бухлишка НЕЗАКОННО, но тебе продадут ночью .
Короче, новая мера возможных ограничений достойна "гениальному" решению Царя Ксеркса I, который решив запретить шторма в Средиземном Море - просто высечь его плетями .
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6k
sedoisever 3 минуты назад
Больше всего напрягает этот"запрет на рекламу в песнях, фильмах..." Наши умники посчитают, что и Невинного нельзя показать с его "губит людей не пиво..." и "Самогонщиков" и "Афоню" и т.д.
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4k
Григорий 4 минуты назад
запретный плод? интересно)))
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32k
Андрей Иванов 12 минут назад
Будут брать ящиками, а потом пить этот ящик вместо бутылки за тот же срок. Подпольная торговля усилится, налоги упадут, увеличится количество отравлений денатуратом
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22k
ЦСКА 17 минут назад
Кавер времен горбачевской антиалкогольной компании:
Я уеду в Комарово,
Там не с двух а с полвторого!
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7k
klop 21 минуту назад
Отличное решение.
Для тех кто хочет сбегать за добавкой и допиться до поросячего визга, будет облом. Сейчас на самом деле, по вечерам валяющихся облёванных алкашей в траве на много меньше стало. Так что предыдущие ограничения по алкашке действуют. Да статистика говорит сама за себя. А те кто против, как правило работают в алкогольном бизнесе и терять на пороках людей свои денюжки не хотят.
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9k
hairov 23 минуты назад
Проходили уже это.
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1k
Алексей Попов Полчаса назад
А минздрав работой своей заняться не хочет? Дооптимизировались до элементарного отсутствия терапевтов... Или они с ПФР в спарке работают? И те и те бабло только просирают. Реально уже достали упыри...
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6k
VL Полчаса назад
придурки никак не уймутся.
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30k
Владимир Полчаса назад
Они ещё не поняли, что этот бред не работает?
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11k
Алексей 37 минут назад
Главное это бурная деятельность,и сразу видно-работаешь
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334
Александр 48 минут назад
Это может и будет работать если убрать круглосуточные магазины под "крышей" и убрать "левый" алкоголь, но кто же это сделает - у некоторых республик это основной доход (может не у самих республик, а у "верхушки").Короче, пчёлы против мёда.
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