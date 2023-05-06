Минздрав России решил уменьшить время продажи алкоголя в магазинах

В планах также увеличение возраста потенциальных покупателей до 21 года. И запрет на рекламу спиртного в песнях, фильмах, видеоблогах и клипах. Плюс запрет на демонстрацию товарных знаков фирм, выпускающих крепкий алкоголь.



Ну а муниципалитет собираются наделить правом полного запрета на продажу спиртного по выходным и праздникам.



Будет ли это началом нового "Сухого закона", покажет время.

Друзья, а как вы считаете, нужны ли такие ограничения?





