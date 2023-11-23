Депутат предложил повысить стоимость проезда и ходить пешком тем, кто не согласен

Депутат екатеринбургской городской думы Александр Колесников сделал крайне жесткое и непопулярное заявление, предложив повысить в городе тарифы на проезд в транспорте, а тем пассажирам, которым не будет хватать денег, посоветовал ходить пешком.





Своё заявление Колесников сделал во время совместного заседания комиссий. Он раскритиковал администрацию города за отказ поднимать стоимость проезда на общественном транспорте. По его мнению, сделать это необходимо, поскольку все виды общественного транспорта в городе имеют множество проблем из-за недофинансирования — это и частые поломки из-за старости техники, и дефицит кадров из-за маленькой зарплаты водителей.



