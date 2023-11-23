FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7203 поста • 3079 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Депутат предложил повысить стоимость проезда и ходить пешком тем, кто не согласен

Депутат предложил повысить стоимость проезда и ходить пешком тем, кто не согласен

Автор:
23 ноября 2023 14:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: екатеринбург   пассажиры   повышение   предложение   транспорт   цены   
2228
3

Слуга народа заявил, что так работает капитализм. Повышать цены необходимо, чтобы и автобусы не ломались, и водители были довольны.

Депутат екатеринбургской городской думы Александр Колесников сделал крайне жесткое и непопулярное заявление, предложив повысить в городе тарифы на проезд в транспорте, а тем пассажирам, которым не будет хватать денег, посоветовал ходить пешком.


Своё заявление Колесников сделал во время совместного заседания комиссий. Он раскритиковал администрацию города за отказ поднимать стоимость проезда на общественном транспорте. По его мнению, сделать это необходимо, поскольку все виды общественного транспорта в городе имеют множество проблем из-за недофинансирования — это и частые поломки из-за старости техники, и дефицит кадров из-за маленькой зарплаты водителей.


"Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость проезда? Чего боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет. Билет должен стоить денег. Вы говорите: почему нет водителей? Не надо думать [почему], надо им зарплату поднять нормально. А зарплату из чего? Из стоимости билета. Я понимаю, что говорю непопулярные вещи, но по-другому экономика не работает при капитализме", — заявил Колесников.

Известно, что чиновники собираются поднять стоимость проезда после Нового года. Гортранс уже направил в Региональную энергокомиссию (РЭК) предложение об увеличении цены билета. Неизвестно, сколько запросил Гортанс (в мае просил поднять до 45 рублей), но сообщается, что РЭК никогда не повышала стоимость проезда согласно требованиям перевозчиков. Поэтому ожидается, что стоимость проезда вырастет на рубль или два. Сейчас цена за проезд в Екатеринбурге составляет 33 рубля.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: екатеринбург   пассажиры   повышение   предложение   транспорт   цены   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
79  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
neskaju20 2 часа назад
Как только в стране наступит капитализм из учебников, а не его побочка олигархизм. Сразу могут повышать. А пока нет прогрессивного налога на доходы, пока родственникам чиновников разрешено иметь бизнесы рекомендую чиновникам х*й себе за щеку положить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
2k
Егор Минуту назад
Давно пора запретить народным избранникам передвигаться по городу и стране иначе, чем на общественном транспорте. И не выше эконом-класса. У них же бесплатный проезд? Вот пусть пользуются! И не надо говорить про занятость и нехватку времени - достаточно посмотреть заседание Думы и станет понятно, что там и трети депутатиков нет на работе..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All 3 минуты назад
предлагаю с подобными инициативами лишать парт билета и ставить к стенке чинушей вместе с полным составом их семей до 10 колена
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Pill 5 минут назад
Отобрать у них служебную машину и пересадить на общественный транспорт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205
babai65 6 минут назад
Как то на встрече с перевозчиками на городской сессии на тему увеличения стоимости проезда спросили- при подаче заявки на перевозку указана заполняемость 0,6-0,7 а в реальности маршрутки забитые. Перевозчики молча ушли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Страж 9 минут назад
Морда что жопа -еще к простому народу лезет в карман сволочь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Aleks 13 минут назад
Предлагаешь, покажи пример, нужно народное голосование и предложения. Например лишить его прав и обязав ездить три года на автобусе.Сразу голосую за.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 15 минут назад
Ну была популистическая тема
тарифов на маршрутки в Петрозаводске.
Маршрутчики обанкротились.
И вообще не на чем стало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205
babai65 18 минут назад
Народные избранники бля. Отобрать выделенные и личные авто и пусть ездят на общественном. А не согласен пусть на пешкарусе или 11 номере трамвая ездит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Д 18 минут назад
Вот ведь урод.
Избранник хренов.
Его надо на велосипед посадить козла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто чувак в интернете 22 минуты назад
Вот и воюют пускай только наемники. Нет денег платить? Пусть воюет сам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
raael13 Полчаса назад
"Статья 7 1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. "

А этого чинушку с должности пора убирать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205
babai65 raael13 17 минут назад
Закон как дышло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Депутат должен жить на зарплату тех людей, кто в его округе получат менее всех. Допустим это воспитательницы детского сада. И народный избранник с её окладом, пускай в этом мире существует. Возможно меньше дебилизма будет от них исходить. Разумеется, депутаты решат сразу что надо повысить ЗП воспитательницам детских садов, но тогда их зарплата будет приравниваться к следующему классу рабочих или служащих кто получает менее всего - допустим к дворникам итд. Т.е. депутат, должен смотреть на жизнь с точки зрения самых простых людей.
И никаких льгот и служебных автомобилей - пешком, на общаке, в очереди со всеми.. а то у нас "правительство на другой планете живёт".
Любят рассказывать какие у нас низкие цены на бензин.. ну так не цены на бензин надо сравнивать, а кол-во литров этого бензина, которое может позволить себе гражданин с зарплаты, и тогда уже это количество соотносить с другими странами. А то хорошо устроились, сами жрут в три горла, всевозможные льготы себе выписывают, зарплаты и премии назначили, берут удобный параметр и давай сравнивать, как хорошо мы (они) тут живём.
Сталина на них нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
DumDum Полчаса назад
Вот же депутат... Вроде правильные слова говорит... А вместе - всё-равно фигня какая-то получается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья Полчаса назад
Ему пора ехать в Аргентину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90k
7guest Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья Полчаса назад
Парни на СВО хотят что бы им платили по миллиону в месяц.... Не платите идите сами воюйте . Это капитализм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
659
Михаил Полчаса назад
Седой гомосек... (Правильное слово отмодерировалось...
)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
dchizh 38 минут назад
он совсем больной, ему срочно нужно принимать П№ЗДЮЛИН и причем большими порциями, так сказать ударные дозы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
mbr 38 минут назад
"...По-другому транспортная отрасль не выживет..." --- если у нас капитализм, то ху...ле этот идиот орёт, что отрасль не выживет?! У нас, б..дь, рыночек или где?
Не выжила, значит не вписалась в этот самый рыночек. Пусть сдохнет.

Просто этот дегенерат, скорее всего не говорит главного, что транспортная компания, вероятно, принадлежит его любовнице, дяде, тёте, папе, дидятку, и а у него выросли потребности, и ему тупо стало мало денех, вот и орёт как потерпевший, что нужно срочно поднять цену! Да ему пох...й на отрасль. Скорее всего его карман, или карман его хозяина стал худеть.

И ещё, если у нас свободный рыночек, и капитализм, то тогда х..ле такие идиоты как он, что у нас не хватает рабочей силы?
При капитализме не может не хватать чего-то в принципе. Пошёл, б..дь, и купил! По рыночным ценам ровно столько, сколько тебе нужно, а не устраиваешь истерику, что тебе кто-то должен.

Кстати, при капитализме с граждан снимается чудовищная доля ответственности, государство вообще ничего не может требовать кроме налогов от граждан. А если что-то государству нужно, то оно идёт и покупает это у граждан.

Этот идиот пытается развалить государство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Круглов 45 минут назад
Капитализм может быть так и работает, но мы не хотим капитализм!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 27 комментариев (из 49)
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

184784



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25
В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25
Настоящее чудо: дворник Юра, который стал знаменитым благодаря другу детства, нашёл целую кучу родственников
Настоящее чудо: дворник Юра, который стал знаменитым благодаря другу детства, нашёл...
Набирающие популярность в сообществах
Почему ни у одной страны нет флага с фиолетовым цветом
Почему ни у одной страны нет флага с фиолетовым цветом
От 195 кликов за 30 секунд: киберспортсмены в России будут сдавать нормативы по скорости нажатий левой кнопки мыши
От 195 кликов за 30 секунд: киберспортсмены в России будут сдавать нормативы по...
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нашёл новую жертву

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#в мире#кино#люди#история#США#кот#Разное
#Юмор#автомобили#животные#дети#Прикол#авто аварии#фильм#факты#милота#работа
#интересное#автомир#ДТП#забавно#аварии#Ynews#позитив#Россия#Автовсячина#полиция
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице! Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице! В общественном транспорте можно встретить весьма странных пассажиров В общественном транспорте можно встретить весьма странных пассажиров "Живи счастливо": после сообщения о разводе россиянин в ярости разбил машину жены "Живи счастливо": после сообщения о разводе россиянин в ярости разбил машину жены Короткие истории о попутчиках Короткие истории о попутчиках Пассажирку самолета возмутил мужчина, который путешествовал в одних трусах Пассажирку самолета возмутил мужчина, который путешествовал в одних трусах 15 чудиков, которые решили блеснуть в общественном транспорте 15 чудиков, которые решили блеснуть в общественном транспорте

На что жалуетесь?

Вернуться