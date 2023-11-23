Депутат предложил повысить стоимость проезда и ходить пешком тем, кто не согласен

Слуга народа заявил, что так работает капитализм. Повышать цены необходимо, чтобы и автобусы не ломались, и водители были довольны.
Депутат екатеринбургской городской думы Александр Колесников сделал крайне жесткое и непопулярное заявление, предложив повысить в городе тарифы на проезд в транспорте, а тем пассажирам, которым не будет хватать денег, посоветовал ходить пешком.
Своё заявление Колесников сделал во время совместного заседания комиссий. Он раскритиковал администрацию города за отказ поднимать стоимость проезда на общественном транспорте. По его мнению, сделать это необходимо, поскольку все виды общественного транспорта в городе имеют множество проблем из-за недофинансирования — это и частые поломки из-за старости техники, и дефицит кадров из-за маленькой зарплаты водителей.
"Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость проезда? Чего боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет. Билет должен стоить денег. Вы говорите: почему нет водителей? Не надо думать [почему], надо им зарплату поднять нормально. А зарплату из чего? Из стоимости билета. Я понимаю, что говорю непопулярные вещи, но по-другому экономика не работает при капитализме", — заявил Колесников.
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Известно, что чиновники собираются поднять стоимость проезда после Нового года. Гортранс уже направил в Региональную энергокомиссию (РЭК) предложение об увеличении цены билета. Неизвестно, сколько запросил Гортанс (в мае просил поднять до 45 рублей), но сообщается, что РЭК никогда не повышала стоимость проезда согласно требованиям перевозчиков. Поэтому ожидается, что стоимость проезда вырастет на рубль или два. Сейчас цена за проезд в Екатеринбурге составляет 33 рубля.
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тарифов на маршрутки в Петрозаводске.
Маршрутчики обанкротились.
И вообще не на чем стало.
Избранник хренов.
Его надо на велосипед посадить козла
А этого чинушку с должности пора убирать.
И никаких льгот и служебных автомобилей - пешком, на общаке, в очереди со всеми.. а то у нас "правительство на другой планете живёт".
Любят рассказывать какие у нас низкие цены на бензин.. ну так не цены на бензин надо сравнивать, а кол-во литров этого бензина, которое может позволить себе гражданин с зарплаты, и тогда уже это количество соотносить с другими странами. А то хорошо устроились, сами жрут в три горла, всевозможные льготы себе выписывают, зарплаты и премии назначили, берут удобный параметр и давай сравнивать, как хорошо мы (они) тут живём.
Сталина на них нет.
Не выжила, значит не вписалась в этот самый рыночек. Пусть сдохнет.
Просто этот дегенерат, скорее всего не говорит главного, что транспортная компания, вероятно, принадлежит его любовнице, дяде, тёте, папе, дидятку, и а у него выросли потребности, и ему тупо стало мало денех, вот и орёт как потерпевший, что нужно срочно поднять цену! Да ему пох...й на отрасль. Скорее всего его карман, или карман его хозяина стал худеть.
И ещё, если у нас свободный рыночек, и капитализм, то тогда х..ле такие идиоты как он, что у нас не хватает рабочей силы?
При капитализме не может не хватать чего-то в принципе. Пошёл, б..дь, и купил! По рыночным ценам ровно столько, сколько тебе нужно, а не устраиваешь истерику, что тебе кто-то должен.
Кстати, при капитализме с граждан снимается чудовищная доля ответственности, государство вообще ничего не может требовать кроме налогов от граждан. А если что-то государству нужно, то оно идёт и покупает это у граждан.
Этот идиот пытается развалить государство.