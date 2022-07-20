FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5379 постов • 1249 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Короткие истории о попутчиках

Короткие истории о попутчиках

Автор:
20 июля 2022 08:18
Сообщество : Истории
Метки: в транспорте   истории   пассажиры   попутка   попутчики   транспорт   
1193
8
Потрясающие истории, которые объединяет лишь одно — попутчики. У кого-то они идеальные, а у кого-то наоборот...
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в транспорте   истории   пассажиры   попутка   попутчики   транспорт   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Нагайна 12 минут назад
Самые жуевые попутчики - это в плацкарте детский танцевальный ансамбль из 40 рыл. Ей-богу, вахтовики лучше, нажрутся и спят, а детей уже через час хотелось передушить. А их сопровождающих прибить с особой жестокостью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86249



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
20+ уморительных кадров с нашими любимыми котейками
20+ уморительных кадров с нашими любимыми котейками
События на Украине 19- 20 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 19- 20 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Что стало со знаменитым алым купальником Памелы Андерсон из «Спасателей Малибу»?
Что стало со знаменитым алым купальником Памелы Андерсон из «Спасателей Малибу»?
Актеры, которым пришлось сняться с роли не по своей воле
Актеры, которым пришлось сняться с роли не по своей воле
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#Разное#дтп#фотографии#аварии#маразм#дикие животные#шоу бизнес
#Юмор#история#подборка#картинки#Приколы#Жизнь#автомобили#дети#забавно#авто аварии
#прикол#интересное#факты#люди#СССР#Россия#Ynews#дикая природа#Прошлое#автомир
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% Авиакомпания сняла с рейса 3-летнего мальчика с аутизмом из-за маски для лица Авиакомпания сняла с рейса 3-летнего мальчика с аутизмом из-за маски для лица Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности Пассажирку самолета возмутил мужчина, который путешествовал в одних трусах Пассажирку самолета возмутил мужчина, который путешествовал в одних трусах "Носорог" - один из самых безумных вездеходов в мире "Носорог" - один из самых безумных вездеходов в мире Улётные попутчики: от сушильщиков трусов до чубаки Улётные попутчики: от сушильщиков трусов до чубаки

На что жалуетесь?

Вернуться