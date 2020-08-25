"Живи счастливо": после сообщения о разводе россиянин в ярости разбил машину жены

Зацепил и другое авто на стоянке. Вот что значит состояние аффекта и неразделенная любовь!
Жители Екатеринбурга смогли наблюдать за тем, до чего может довести сообщение о разводе. 50-летний бизнесмен после ссорры с женой, которая заявила о жлании расстаться, разогнал свою Audi и несколько раз впечатался в Hyundai благоверной, который стоял на парковке. Попутно зацепил и другое авто.
По данным ГИБДД, Панников отказался от медосвидетельствования, хотя после сам признался, что был пьян - впервые за 15 лет. Кроме прочего, он дерзил и хамил сотруднику полиции, который составил на нарушителя протокол. Теперь мужчине предстоит ответить в суде по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").
А еще, как он сам объяснил СМИ, ему грозит лишение прав и очень немаленький штраф. А за порчу чужого имущества могут и вовсе возбудить уголовное дело.
Эпичное уничтожение машины жены попало на любительские камеры. Съемки с разных ракурсов позволяют оценить масштаб происходившего.
Пока еще супруга невменяемого водителя рассказала, что после ссоры он написал ей СМС с текстом "Живи счастливо" и уехал. А о том, как прошел акт мести теперь знают не только в Екатеринбурге, но и по всей РФ.
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