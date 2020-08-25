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"Живи счастливо": после сообщения о разводе россиянин в ярости разбил машину жены

"Живи счастливо": после сообщения о разводе россиянин в ярости разбил машину жены (3 фото + 2 видео)

Автор:
25 августа 2020 13:35
Сообщество : Истории из жизни
Метки: авария   екатеринбург   месть   отношения   развод   семья   стоянка   транспорт   
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Зацепил и другое авто на стоянке. Вот что значит состояние аффекта и неразделенная любовь!

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Метки: авария   екатеринбург   месть   отношения   развод   семья   стоянка   транспорт   
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19  комментариев
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995
Том Сойер 2 часа назад
"Живи счастливо": после сообщения о разводе россиянин в ярости разбил машину жены
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12
wr1 23 минуты назад
а в чем новость то?
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32k
AGM 23 минуты назад
а шлагбаум не стал ломать. молодец. шлагбаум не при чём.
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79
ВазгенСемёнович Полчаса назад
Беда многих мужиков в том, что они не умеют контролировать эмоции и превращаются в придурков.
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12k
Hairy. 56 минут назад
Месть Аленя, бессмысленная и беспощадная. Тупой м.длан, чужую тачку испортил. Хотел всему миру доказать что не каблук, а по факту как был слабаком так им и остался в своей безмоглой вендетте.
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12
wr1 Hairy. 22 минуты назад
верно! в таком случае нужно от радости напиться, заказать баб в сауну, и вообще забыть о бывшей
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Идиот,лучше бы просто насрал бы ей на капоте
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2k
Стоша Час назад
так если 19.3 то это уголовка, но эту статью сейчас никому не шьют, автор балабол или не разбирается
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13k
ВОВЧЕГ Стоша 24 минуты назад
Еуевка, а не уголовка, учи законы. КоАП РФ Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации. Короче от штрафа, до 15 суток.
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1k
Anatoly Tananykhin Час назад
Он просто ранимый
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2k
Frank Borman Час назад
По научному это называется умопомрачение, или помутнение рассудка. Мужик получил такой заряд позитива, что наконец то избавится от своей бабы, что на радостях нажрался и решил отметить это событие. Но немножко не рассчитал.
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4k
sivanov1079 Час назад
Жаль полицейского
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239
im240 Час назад
всё зло от баб
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152
Slava Gvaberidze Час назад
Нна...
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1k
Александр Едигаров Час назад
Эпичный долб...
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2k
Алекс Чебурашкин Александр Едигаров Час назад
я бы сказал, СКАЗОЧНЫЙ ))))))
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10k
wilddewill 2 часа назад
Знатно его переклинило..... Ну раз на кукушку деньги были, то и ущерб наверное возместит. Судя по всему осознал....
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16k
Сергей wilddewill 13 минут назад
Да эта "кукушка" мульт стоит. Так что, не жили богато, нечего и начинать.)) А так, конечно, дятел. Еще и чужую тачку повредил.
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10k
wilddewill Сергей 10 минут назад
Да далеко она не мульт стоит. Одна из последних. Даже не очень новая почти 3. А новая и больше 4 бывает, смотря какая комплектация. Ну, в любом случае, пару мультов найдет, там он вроде на больше и не наломал. Самое дорогое это парапет бетонный.
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