"Живи счастливо": после сообщения о разводе россиянин в ярости разбил машину жены

Жители Екатеринбурга смогли наблюдать за тем, до чего может довести сообщение о разводе. 50-летний бизнесмен после ссорры с женой, которая заявила о жлании расстаться, разогнал свою Audi и несколько раз впечатался в Hyundai благоверной, который стоял на парковке. Попутно зацепил и другое авто.