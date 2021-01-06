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15 чудиков, которые решили блеснуть в общественном транспорте

15 чудиков, которые решили блеснуть в общественном транспорте (16 фото)

Автор:
06 января 2021 17:30
Сообщество : Юмор
Метки: выглядят   забавно   общественный   пассажиры   транспорт   чудики   
2390
16

Общественный транспорт - это место, где можно увидеть самых разных людей. Предлагаем украдкой взглянуть на некоторых творческих пассажиров, которые выглядят и ведут себя так забавно, что оставляют у всех окружающих неизгладимое впечатление.

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Метки: выглядят   забавно   общественный   пассажиры   транспорт   чудики   
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smakido Час назад
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This is Tasty Полчаса назад
Праздничный стол в метро Огонь!
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