15 чудиков, которые решили блеснуть в общественном транспорте

Общественный транспорт - это место, где можно увидеть самых разных людей. Предлагаем украдкой взглянуть на некоторых творческих пассажиров, которые выглядят и ведут себя так забавно, что оставляют у всех окружающих неизгладимое впечатление.
Едет борщ варить
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Цыпочка
Кого только не встретишь
Миленький халатик
Что смотришь? Живу я тут
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