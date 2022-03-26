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В общественном транспорте можно встретить весьма странных пассажиров

В общественном транспорте можно встретить весьма странных пассажиров (16 фото)

Автор:
26 марта 2022 08:44
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   люди   общественный транспорт   пассажиры   транспорт   фото   
431
16

Мир общественного транспорта — это отдельная вселенная со своими персонажами. Кого только не встретишь в переполненном метро или автобусе!

Среди попутчиков попадаются не только самые обычные граждане, спешащие на работу или домой, но и те, кто ведёт себя странно, люди, которые очень экстравагантно одеты, и, конечно же, животные. Мы собрали для вас подборку таких неординарных пассажиров.


Чудесная шляпка!

×
×

На тележке

Когда очень хочется танцевать

Вернись, дорогой, это не наша станция

Что здесь происходит?

Дайвер и цыплёнок

Уступите место Саурону

Спокойной ночи

Уточка в ботиночках

Станция метро в Индии

Очень интересна предыстория

Ноги вверх!

Халат, очки и пижама — идеальный образ для парижского метро

Хладнокровные пассажиры автобуса

Защита от всего на свете

Источник:

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Метки: забавно   люди   общественный транспорт   пассажиры   транспорт   фото   
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1  комментарий
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zlopisec 52 минуты назад
Про необычных... Одно время на бывшую работу ездил когда, на Беговой в вагон заходила псина, явно не домашняя, ехала 1 остановку и выходила)))) Тетки на турникете её пропускали)))) Почти каждое утро её видел)))
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