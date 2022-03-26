В общественном транспорте можно встретить весьма странных пассажиров

Среди попутчиков попадаются не только самые обычные граждане, спешащие на работу или домой, но и те, кто ведёт себя странно, люди, которые очень экстравагантно одеты, и, конечно же, животные. Мы собрали для вас подборку таких неординарных пассажиров.

Чудесная шляпка!