В общественном транспорте можно встретить весьма странных пассажиров

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Мир общественного транспорта — это отдельная вселенная со своими персонажами. Кого только не встретишь в переполненном метро или автобусе!
Среди попутчиков попадаются не только самые обычные граждане, спешащие на работу или домой, но и те, кто ведёт себя странно, люди, которые очень экстравагантно одеты, и, конечно же, животные. Мы собрали для вас подборку таких неординарных пассажиров.
Чудесная шляпка!
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На тележке
Когда очень хочется танцевать
Вернись, дорогой, это не наша станция
Что здесь происходит?
Дайвер и цыплёнок
Уступите место Саурону
Спокойной ночи
Уточка в ботиночках
Станция метро в Индии
Очень интересна предыстория
Ноги вверх!
Халат, очки и пижама — идеальный образ для парижского метро
Хладнокровные пассажиры автобуса
Защита от всего на свете
Источник:
АНТИФИШКИ
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