"Наслаждайтесь, пока есть возможность!": песни Макса Барских "случайно" оказались доступны россиянам

Сам певец выступил с опровержением. По мнению исполнителя хита «Туманы», это случилось по умыслу российских властей, мол, использовали Макса в качестве пиар-хода.

«Таким образом мои песни появились на площадках этой страны. Ничего страшного, моя команда делает все, чтобы их оттуда удалить. Поэтому наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность! — обращается он. — А представители русского шоу-бизнеса, вместо того, чтобы использовать свой голос в правильном направлении, превращаются в сливной бачок и смывают свою родину глубоко на дно».

Надо ли говорить, что россиян такое заявление насмешило.

"Да кому ты нужен, успокойся уже!"

"Ха! Сначала закрыл песни, потом понял, что никому они не нужны и никто за них не платит и снова открыл. Теперь их точно никто покупать не будет"