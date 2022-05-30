"Наслаждайтесь, пока есть возможность!": песни Макса Барских "случайно" оказались доступны россиянам

С начала спецоперации Макс Барских позволял себе жёстко критиковать россиян и Россию. Он заявил, что никто из россиян больше не сможет услышать его песни. Однако на днях песни певца снова стали доступны в России. Барских обвинил во всём российские власти и насмешил всех.
Исполнитель ранее заявлял, что его песни в России больше никто не услышит. Вряд ли кто-то расстроился, но треки стали недоступны на музыкальных сервисах. Всем конечно всё равно, но на днях слушатели заметили, что треки снова доступны для прослушивания и покупки. Россияне посмеялись над этим, сделав вывод, что Барских просто пытается навариться на россиянах и снова втюхать им свои "песни".
Сам певец выступил с опровержением. По мнению исполнителя хита «Туманы», это случилось по умыслу российских властей, мол, использовали Макса в качестве пиар-хода.
«Таким образом мои песни появились на площадках этой страны. Ничего страшного, моя команда делает все, чтобы их оттуда удалить. Поэтому наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность! — обращается он. — А представители русского шоу-бизнеса, вместо того, чтобы использовать свой голос в правильном направлении, превращаются в сливной бачок и смывают свою родину глубоко на дно».
Надо ли говорить, что россиян такое заявление насмешило.
"Да кому ты нужен, успокойся уже!"
"Ха! Сначала закрыл песни, потом понял, что никому они не нужны и никто за них не платит и снова открыл. Теперь их точно никто покупать не будет"
"Деньги не пахнут, да Макс?"
Источник:
АНТИФИШКИ
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