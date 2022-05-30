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"Наслаждайтесь, пока есть возможность!": песни Макса Барских "случайно" оказались доступны россиянам

"Наслаждайтесь, пока есть возможность!": песни Макса Барских "случайно" оказались доступны россиянам

Автор:
30 мая 2022 10:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Барских   Россия   деньги   интересное   песни   фото   шоу бизнес   
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С начала спецоперации Макс Барских позволял себе жёстко критиковать россиян и Россию. Он заявил, что никто из россиян больше не сможет услышать его песни. Однако на днях песни певца снова стали доступны в России. Барских обвинил во всём российские власти и насмешил всех.

Исполнитель ранее заявлял, что его песни в России больше никто не услышит. Вряд ли кто-то расстроился, но треки стали недоступны на музыкальных сервисах. Всем конечно всё равно, но на днях слушатели заметили, что треки снова доступны для прослушивания и покупки. Россияне посмеялись над этим, сделав вывод, что Барских просто пытается навариться на россиянах и снова втюхать им свои "песни".

Сам певец выступил с опровержением. По мнению исполнителя хита «Туманы», это случилось по умыслу российских властей, мол, использовали Макса в качестве пиар-хода.

«Таким образом мои песни появились на площадках этой страны. Ничего страшного, моя команда делает все, чтобы их оттуда удалить. Поэтому наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность! — обращается он. — А представители русского шоу-бизнеса, вместо того, чтобы использовать свой голос в правильном направлении, превращаются в сливной бачок и смывают свою родину глубоко на дно».

Надо ли говорить, что россиян такое заявление насмешило.

"Да кому ты нужен, успокойся уже!"

"Ха! Сначала закрыл песни, потом понял, что никому они не нужны и никто за них не платит и снова открыл. Теперь их точно никто покупать не будет"

"Деньги не пахнут, да Макс?"


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Барских   Россия   деньги   интересное   песни   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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15k
seller-k Час назад
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6k
Slowly Полчаса назад
Хит "Туманы". Ёптваюмать. Кто это, что это...
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1k
КАКАнгел 48 минут назад
жаль не знаю кто поёт этот новый хит .
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7k
Шурави 50 минут назад
Хватит пиарить этого пидо.аса.
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37k
Example 6.2.6 57 минут назад
Я думаю, его поклонники итак бы нашли способ где-то скачать его песни. А тем кому вообще пофигу кто это такой, так ни холодно ни жарко, закрыл он где-то там свои песни или открыл. Я б, например, и не узнал про это, если б не пост на фишках. Сейчас к слову интернет есть, скачать бесплатно можно практически что угодно без особых усилий. Вот я маленький был, и мне нужен был новый альбом Prodigy - Fat of the land, я покупал в универмаге пустую ауди кассету, хватал за шиворот богатенького одноклассника, которому эту новинку папа из командировки привёз, мы вместе шли ещё к более богатому однокласснику, у которого был 2-х кассетный музыкальный центр, и там эту кассету копировали. И даже тогда это было не сложно, а как-то буднично, главное чтоб плёнку не зажевало и с эквалайзерами не намудрить, чтоб перезаписалось в нормальном качестве. Я к тому что если вещь стоящая - люди её достанут. А если ерунда, то хоть на дороге валяется - даром никому не нужно.

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13k
MrForstd Час назад
Он чё не в окопе ещё, со всей командой?
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23k
Matrosskin 2 часа назад
Проклятый толитаризм. Не слышал ни одной его "песни", а теперь вот уже и не услышу, что внукам рассказывать буду ? Теран, астанавись !!!
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10k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Уберите эту мохнорылую женщину!
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6k
Mowgley 2 часа назад
Тьфу, чмошник
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