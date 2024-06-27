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«А где бздыхи*?»: в России предложили ввести 10-тысячную купюру

«А где бздыхи*?»: в России предложили ввести 10-тысячную купюру

Автор:
27 июня 2024 18:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Сочи   бздых   деньги   интересное   купюры   новые купюры   фото   
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В Сочи уже даже разработали дизайн новой купюры.

Сочинские активисты создали макет 10-тысячной купюры. Кандидат в мэры Сочи из Хабаровска Ирина Ронская предложила изобразить на купюрах достопримечательности Сочи: выныривающие из моря дельфины, пальмы, ледовый дворец «Айсберг», Красная Поляна, морской порт. Макет уже был направлен в Центральный Банк. Ронская считает, что южную столицу России давно пора увековечить на деньгах, сообщает Yuga.

Однако, пользователи сети не оценили эту идею. По их словам, такая купюра нужна только чиновникам. Обычным людям такие крупные купюры ни к чему. Её будет очень сложно разменять. Кроме того, дизайн тоже не всех устроил. Люди заметили, что дельфинам на купюре не место, так как в местном аквапарке они чаще умирают, чем радуют жителей.

«Дельфины должны быть мертвыми тогда»

«Взял в руки и ослеп от великолепия дизайна»

«А где бздыхи*? Они же градообразующее составляющая»


*бздых - это наглые, развязные, пьяные туристы. У типичного «бздыха» есть несколько отличительных черт. Эти курортники ходят раздетыми вне пляжей, часто бывают навеселе и требуют от местных жителей особенного отношения.

Источник:

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Метки: Россия   Сочи   бздых   деньги   интересное   купюры   новые купюры   фото   
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9  комментариев
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19k
Kucher 49 минут назад
Я ещё помню те времена, когда на пять рублей можно было, хоть и скромно, но посидеть в ресторане. А потом помню, как моя, не особо большая, курсантская стипендия достигла миллиона рублей, и это были весьма скромные, по тем временам, деньги.
И с тех пор, меня напрягает растущий номинал наличных купюр. Это говорит лишь о том, что рубль дешевеет или собирается дешеветь.
Везде пишут, что с июля на 9% повысят ЖКХ, цены на продукты уже выросли. А где пропорциональный рост зарплат и пенсий? Труд, в капиталистической стране, это тоже товар и цена на него должна расти на тот же процент, что и цены на другие товары.
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72k
Пётровыч 3 минуты назад
Когда то в Венгрии тоже ввели новый номинал.

Секстиллион (миллиард триллионов), то есть 10 в 21 степени, пенгё 1946 в конце гиперинфляции. Самая большая по номиналу банкнота в мире. Венгрия.

Есть куда стремится.
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39k
Вепс 20 минут назад
Пропаганда инфляции? Никакой нужды в 10к купюр в стране нет. Существующие купюры полностью выполняют свое предназначение. даже больше можно сказать, на 5к купюры не во всех магазинах сдачу дают.
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24k
Killgrave 44 минуты назад
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40k
Андрей Иванов 56 минут назад
Сочи на картинке - намёк на дешевизну курортов юга России?
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PokemonKa
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  • 5169 постов (4954 в горячем)
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