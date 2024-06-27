«А где бздыхи*?»: в России предложили ввести 10-тысячную купюру

Однако, пользователи сети не оценили эту идею. По их словам, такая купюра нужна только чиновникам. Обычным людям такие крупные купюры ни к чему. Её будет очень сложно разменять. Кроме того, дизайн тоже не всех устроил. Люди заметили, что дельфинам на купюре не место, так как в местном аквапарке они чаще умирают, чем радуют жителей.

«Дельфины должны быть мертвыми тогда»

«Взял в руки и ослеп от великолепия дизайна»

«А где бздыхи*? Они же градообразующее составляющая»





*бздых - это наглые, развязные, пьяные туристы. У типичного «бздыха» есть несколько отличительных черт. Эти курортники ходят раздетыми вне пляжей, часто бывают навеселе и требуют от местных жителей особенного отношения.