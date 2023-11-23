Анастасия Пустовойтова: первая в истории отечественного футбола женщина-арбитр мужских команд

И речь идет, конечно, о Анастасии Пустовойтовой. Ее знают многие футбольные фанаты, ну а тому, кто не знает, поясняю — она является первой женщиной-арбитром в истории отечественного футбола, да еще и той, которая судила матч мужских команд.

С самого раннего детства Анастасия была некой "пацанкой". Когда ее ровесницы играли в "дочки-матери" и куколки, она вовсю гоняла в футбол с мальчишками, ну а если на улице было холодно, то тогда еще и в хоккей. В принципе, это никого не возмущало, во времена СССР дети были достаточно дружные, и увлечение спортом, наоборот, считалось похвальным.