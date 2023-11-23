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Анастасия Пустовойтова: первая в истории отечественного футбола женщина-арбитр мужских команд

Анастасия Пустовойтова: первая в истории отечественного футбола женщина-арбитр мужских команд

Автор:
23 ноября 2023 08:45
Сообщество : Спорт
Метки: Анастасия Пустовойтова   Спорт   арбитр   факты   фото   футбол   
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Когда мы говорим об отечественном футболе, на ум сразу приходит десяток известных фамилий и футбольных клубов. Однако среди всех этих мужчин, есть одна прекрасная женщина, о которой не сказать невозможно. И причин несколько. Но главная из них заключается в том, что эта самая женщина по своей сути уникальна.

И речь идет, конечно, о Анастасии Пустовойтовой. Ее знают многие футбольные фанаты, ну а тому, кто не знает, поясняю — она является первой женщиной-арбитром в истории отечественного футбола, да еще и той, которая судила матч мужских команд.



С самого раннего детства Анастасия была некой "пацанкой". Когда ее ровесницы играли в "дочки-матери" и куколки, она вовсю гоняла в футбол с мальчишками, ну а если на улице было холодно, то тогда еще и в хоккей. В принципе, это никого не возмущало, во времена СССР дети были достаточно дружные, и увлечение спортом, наоборот, считалось похвальным.

Однако, позже стало заметно, что девочка играет уже вполне себе уверенно, более того, в разы лучше, чем некоторые дворовые мальчишки. Родители решили развить спортивные навыки дочери, поэтому Пустовойтова стала играть уже на более профессиональном уровне. Первые зарубежные игры, новые команды, тренировки — вот чем была наполнена юность Насти.


Но наступил сложный период, в один из дней которого футболистка поняла, что с карьерой игрока пора завязывать. Причин было несколько. Во-первых, девушка достигла своего потолка, а это значит, что большего достигнуть было нереально, во-вторых, у нее все же были амбиции, которые удовлетворить в качестве футболистки возможности уже не было. Все острее становился вопрос работы. Куда же идти дальше? В какую сторону развиваться и двигаться?

Решение пришло внезапно. Однажды Анастасия столкнулась с руководителем департамента женского футбола, которая и предложила девушке стать судьей. И если изначально Пустовойтова подумала, что эта идея абсурдна, то когда спустя пару дней наткнулась на объявление с такой вакансией, в голове зазвенел колокольчик. А ведь может это судьба? Почему бы не попробовать?

Работа арбитром не так уж проста, как это может показаться на первый взгляд. Она тяжела и физически (попробуй-ка проведи на ногах весь матч), и психологически. Нужно уметь держать отпор, уметь успокоить и принять верное решение. Более того, можно только представить, до чего сложно в футболе женщине.

Анастасия признавалась, что и сталкиваться с сексизмом ей приходится часто. Более того, чем с более известной командой судишь матч, тем более непредсказуемой может быть реакция игроков на женщину-арбитра. Одни думают, что уж правила знают явно лучше нее, другие отмахиваются, мол, что она вообще может знать о футболе? Однако, Пустовойтова знает, и знает немало. Более того, много раз женщина признавалась, футбол — для нее не просто игра или хобби. Это как семья, с особым, трепетным и нежным отношением.

Сложно ли женщине в футболе? Безусловно. Но в плане материальном все стало намного проще, чем, например, лет -цать назад. Можно найти качественную обувь, экипировку, да и взгляды общества на женщин меняется, становится более понимающими.

Анастасия поняла, что быть женщиной в большом спорте сложно. Но то удовольствие от работы, что она получает, ох, как мало что может заменить. А значит все это стоит того.


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Метки: Анастасия Пустовойтова   Спорт   арбитр   факты   фото   футбол   
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Snork Snorkoff Час назад
Вот это и есть "равные права" здорового человека, а не вон то вот всё...
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