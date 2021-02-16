В Новосибирске произошёл инцидент, который неприятно поразил не только жителей, но и следственные органы, которые уже начали проверку "героя".
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодая женщина с коляской вышла из подъезда и прямиком направилась к авто. По её словам, она сделала замечание водителю Toyota Corolla, чтобы он не парковался на газоне.
Но, видимо, водитель попался очень "ранимый", поэтому решил переехать обидчицу. На кадрах мы видим, как автомобиль разворачивается, чтобы специально сбить женщину и коляску.
Мать и ребенок упали, а на помощь им пришёл сосед.
Но, видимо, водитель попался очень "ранимый", поэтому решил переехать обидчицу. На кадрах мы видим, как автомобиль разворачивается, чтобы специально сбить женщину и коляску.
Мать и ребенок упали, а на помощь им пришёл сосед.
По словам пострадавшей, мужчина на Toyota быстро покинул место наезда, а ей понадобилась медицинская помощь – оказалась сломана нога.
И пока Следственный комитет по Новосибирской области затеял уголовно-процессуальную проверку, пользователи соцсетей обсуждают инцидент.
И пока Следственный комитет по Новосибирской области затеял уголовно-процессуальную проверку, пользователи соцсетей обсуждают инцидент.
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Припарковался в неположенном месте - штрафстоянка и нехилый штраф.
Ну а то что мужик конченый пид@ - это факт.
Сколько случае было - едут пи#ары по тротуару, им сделали замечание, они с битами напали и покалечили. До фига подобных историй. А дело все в том, что они чувствуют безнаказанность.
Да, есть камера, есть видео, но он отделается условкой и компенсацией. Либо просто компенсацией. Надо менять УК и реально, как пишут в комментах, рассматривать такие случаи, как покушение на убийство. От 10 лет минимум, например. И тогда любой подобный ублюдок будет сидеть ровно на жопе. А то они и ментов в открытую посылают, если даже их вызвать, а те стоят мнуться. А что мы можем сделать. Конечно у быдла крыша едет от вседозволенности...
Но ипало мудятлу не начистил...
А нужно было.
скажи еще в мексике всё прекрасно.
Читай ПДД снова.
"В жилых зонах и на приравненных к ним дворовых территориях пешеходам движение разрешено как по тротуарам, так и по всей ширине проезжей части дорог (п. 17.1 и п. 17.4)."