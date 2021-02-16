Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодая женщина с коляской вышла из подъезда и прямиком направилась к авто. По её словам, она сделала замечание водителю Toyota Corolla, чтобы он не парковался на газоне.



Но, видимо, водитель попался очень "ранимый", поэтому решил переехать обидчицу. На кадрах мы видим, как автомобиль разворачивается, чтобы специально сбить женщину и коляску.



Мать и ребенок упали, а на помощь им пришёл сосед.