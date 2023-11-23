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Мышкование: что помогает лисицам в поимке добычи зимой

Мышкование: что помогает лисицам в поимке добычи зимой

Автор:
23 ноября 2023 07:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   грызуны   животные   интересно   лиса   мышкование   
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Мышкование лис - отдельный вид искусства. Наверняка многие из вас видели ролики и фотографии того, как мышкуют лисы зимой. Услышав добычу, рыжие хищницы делают высокий прыжок и ныряют в снег, стараясь добраться до жертвы. Однако слух не единственная вещь, которая помогает лисам в этом деле.

Представьте: вы мышь-полёвка во время зимы. Вы профессиональный параноик. Вы обитаете под покровом снега глубиной в метр, убегаете в панике при любом подозрительном шуме. Так почему же лисы успешно ловят вас в 73% случаев?

А потому что мышкование — это точная наука! Чтобы найти мышь в барханах сугробов, лисица грамотно использует информацию со своих органов чувств и строит сложные расчёты. В первую очередь хищница полагается на мозг и обоняние. Она с лета запоминает, где больше всего пахнет грызунами, и возвращается туда зимой.

На следующем этапе хищница ориентируется на слух. Её острые локаторы способны расслышать шуршание полёвок за пару десятков метров даже через метровый слой снега. И, конечно, определить положение добычи.

Но одного слуха животному недостаточно. При мышковании точность броска должна быть беспрецедентно высока. Промахнись всего на 5 сантиметров, и грызун нырнёт в нору, пока ты будешь бесцельно разрывать снег. Должно быть что-то ещё, дублирующая система наведения на цель.

И она нашлась! Причём случайно. В 2011 году команда учёных из Чехии и Германии занялась слежкой за охотящимися лисами. Всего они зафиксировали почти 600 эпизодов мышкования. В абсолютном большинстве случаев местные лисы заходили на добычу с юго-запада. Попытки напасть с другого направления снижали шанс успешной охоты до 15%!

Немного раздумий и геометрических расчётов навели зоологов на интересную мысль: похоже, лисицы ориентируются на магнитное поле Земли! Хищники атакуют грызунов строго по направлению к северному магнитному полюсу. Но понять, почему лисы так поступают — половина дела. Нужно ещё разобраться — зачем. С этим исследователи тоже справились.

Линии магнитного поля входят в планету под определённым углом. Для регионов, в которых проводилось исследование, он составляет 60-70 градусов. Лисица знает этот угол и поэтому использует поля как дальномер. Она крадется до мышки до тех пор, пока магнитный сигнал не наложится на звуковой.

Исследователи приводят аналогию: представьте, что к вашему поясу привязан фонарик под определённым градусом. Ваша задача — найти что-нибудь шумное в темноте. Так вы будете идти по звуку до тех по, пока фонариком не подсветите искомое. У лисы нет фонарика, зато есть магнитные поля, которые она чувствует. Потому лишь удача или невероятная реакция могут спасти грызуна от гибели.

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Метки: Видео   грызуны   животные   интересно   лиса   мышкование   
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4  комментария
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887k
А.Берестенко 19 минут назад
- Разгон больше, нырок глубже!

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13k
Проктолог-иллюзионист Минуту назад
У меня мейнкун так одеяло атакует, если под ним пальцами пошевелить)
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1k
Nick 5 минут назад
а еще лисы перехватывают нейтрино и знают о перемещениях ядерного оружия на другой стороне Земли
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Alex Chebrikov

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