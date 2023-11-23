Мышкование: что помогает лисицам в поимке добычи зимой

Немного раздумий и геометрических расчётов навели зоологов на интересную мысль: похоже, лисицы ориентируются на магнитное поле Земли! Хищники атакуют грызунов строго по направлению к северному магнитному полюсу. Но понять, почему лисы так поступают — половина дела. Нужно ещё разобраться — зачем. С этим исследователи тоже справились.

Линии магнитного поля входят в планету под определённым углом. Для регионов, в которых проводилось исследование, он составляет 60-70 градусов. Лисица знает этот угол и поэтому использует поля как дальномер. Она крадется до мышки до тех пор, пока магнитный сигнал не наложится на звуковой.