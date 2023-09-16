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В Бразилии обнаружен первый в мире гибрид собаки и лисы

В Бразилии обнаружен первый в мире гибрид собаки и лисы

Автор:
16 сентября 2023 11:03
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Видео   Пёс   вид   гибрид   животные   лиса   собака   
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В Бразилии обнаружили гибрид домашней собаки и пампасской лисицы. Животное случайно попало под машину несколько лет назад, и его отвезли к ветеринару. Животное отличалось необычным сочетанием собачьих и лисьих черт.

Лисопëс попал к ветеринарам еще в 2021 году после того, как его сбила машина. Специалисты определили, что перед ними молодая самка, но не смогли идентифицировать вид, к которому она принадлежит. Животное лаяло, при этом формой морды и ушей больше напоминало лисицу. Кроме того, зверь отказывался от обычной собачьей еды, зато с удовольствием охотился на грызунов.

Спустя два года генетическое исследование показало, что это —гибрид собаки и лисы. Исследование выявило 76 хромосом (у лис их 74, у собак – 78). Эксперты считают, что новый вид мог дать потомство, и в природе есть ещё его представители.

По некоторым данным, животное погибло в 2023 году по неизвестным причинам.

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Метки: Бразилия   Видео   Пёс   вид   гибрид   животные   лиса   собака   
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7  комментариев
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16k
ss 2 часа назад
Вот так в Бразилии впервые познакомились с чернобуркой.
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117k
parallax Час назад
Осталось выяснить кто кого поимел. Кобель лису или лис сучку.
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5k
Григорий Час назад
пёс да лис
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3k
kca-opa 2 часа назад
странно, как-то, таксы специально выведены для охоты на лис в норах, а тут любофф?
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11k
Владимир 2 часа назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Догксимhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Догксим

Догксим - гибрид собаки и лисицы. Впервые достоверно зафиксирован в Бразилии в 2021 году, когда после ДТП самку-представителя доставили в ветеринарную клинику. Собаколиса погибла в начале 2023 по неизвестным причинам.
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8k
sedoisever 2 часа назад
Лисобака, а не этот ваш пёсда...
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