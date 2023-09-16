В Бразилии обнаружен первый в мире гибрид собаки и лисы

Лисопëс попал к ветеринарам еще в 2021 году после того, как его сбила машина. Специалисты определили, что перед ними молодая самка, но не смогли идентифицировать вид, к которому она принадлежит. Животное лаяло, при этом формой морды и ушей больше напоминало лисицу. Кроме того, зверь отказывался от обычной собачьей еды, зато с удовольствием охотился на грызунов.