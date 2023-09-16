В Бразилии обнаружен первый в мире гибрид собаки и лисы

В Бразилии обнаружили гибрид домашней собаки и пампасской лисицы. Животное случайно попало под машину несколько лет назад, и его отвезли к ветеринару. Животное отличалось необычным сочетанием собачьих и лисьих черт.
Лисопëс попал к ветеринарам еще в 2021 году после того, как его сбила машина. Специалисты определили, что перед ними молодая самка, но не смогли идентифицировать вид, к которому она принадлежит. Животное лаяло, при этом формой морды и ушей больше напоминало лисицу. Кроме того, зверь отказывался от обычной собачьей еды, зато с удовольствием охотился на грызунов.
Спустя два года генетическое исследование показало, что это —гибрид собаки и лисы. Исследование выявило 76 хромосом (у лис их 74, у собак – 78). Эксперты считают, что новый вид мог дать потомство, и в природе есть ещё его представители.
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Догксим - гибрид собаки и лисицы. Впервые достоверно зафиксирован в Бразилии в 2021 году, когда после ДТП самку-представителя доставили в ветеринарную клинику. Собаколиса погибла в начале 2023 по неизвестным причинам.