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Штат Вашингтон против Лидии Фэрчайлд: так ли правдив ДНК-тест

Штат Вашингтон против Лидии Фэрчайлд: так ли правдив ДНК-тест

Автор:
16 мая 2023 18:55
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: врачи   дети   интересное   медицина   странное   суд   тест ДНК   
2676
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Жизнь Лидии Фэрчайлд перевернулась с ног на голову, когда ей понадобилось подтвердить родство с собственными детьми.


В декабре 2002 года 26-летняя мама троих детей и беременная четвёртым развелась со своим мужем и начала жизнь заново. Очевидно, что денег у неё было немного и она обратилась в госслужбы, чтобы обязать бывшего супруга выплачивать алименты. В целом, рядовая ситуация.


Назначенное ДНК-тестирования - это абсолютно нормальная ситуация. Лидия спокойно сдала анализ и поехала домой. Социальная служба позвонила девушке через несколько дней и приказала немедленно явиться в учреждение, где её встретили полицейские и повели на допрос. Ошарашенная Лидия узнала, что согласно результатам анализа она - не мать своим детям. Родство - 0,00%. То есть, как логично предположили социальные службы, либо Фэрчайлд воспользовалась суррогатной матерью, либо... она украла троих детей.

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Шокированная Лидия прекрасно помнила, что сама родила своих детей. Бывший муж также подтвердил факт рождения. На другой чаше весов был тест ДНК, который, как известно не врёт, и является весомым аргументом в суде. Лидии не просто отказали в алиментах - ей угрожали изъятием детей.
Женщина начала сбор доказательств, начав с фото, где она беременна, где она держит на руках младенцев, она собрала всё, что было. Её мать рассказывала журналистам, что не верит в обвинения против своей дочери, ведь она буквально была на родах, видела как появились на свет её внуки, держала их на руках.

Потом Лидия позвонила акушеру, принимавшему её роды. Он тоже сильно удивился. Разумеется, он согласился подтвердить факт рождения детей на суде. Девушка решила также пересдать тест в независимой лаборатории, ведь тесты могли просто перепутать. Но разные лаборатории выдали один и тот же результат - 0% родства матери со своими детьми.

А тем временем, штат подал иск против Лидии Фэрчайлд. Адвокаты разводили руками и не брались защищать женщину в суде, ведь не знали, что противопоставить ДНК-тесту. Три заседания и все проиграны. Ни акушер, ни родственники, ни фотографии не помогли. Угроза изъятия детей уже стояла практически на пороге.
Но Лидия смогла найти адвоката. Алан Тинделл взялся за её дело, начал разбирательство и нашёл в одном научном журнале New England Journal of Medicine рассказ о 52-летней Карен Киган, которой нужно было пересадить почку. Донорами должны были стать её дети, но ДНК-тест, совсем как у Лидии, показал нулевое родство.

Детей у Карен не отобрали - доктора думали, что такие показания ДНК связаны со способом оплодотворения. Разгадка пришла с неожиданной стороны: незадолго до описываемых событий, Карен удалили узелок щитовидной железы и биоматериал остался в лаборатории. Когда врачи сравнили ДНК детей Карен с её биоматериалом, то результат показал родство 99,9.

То есть, в организме Карен было несколько ДНК.

Адвокат вцепился в эту историю и в лаборатории были отправлены кровь, волосы и слюна Лидии. И врачи увидели совсем другие результаты. Медики пришли к выводу, что когда Лидия Фэрчайлд ещё была плодом, у неё был близнец. Она его "поглотила" и забрала себе его ДНК, став, так называемой в медицине, химерой. В мире официально зарегистрировано только 40 случаев химеризма, но многие просто не знают, что в них содержится несколько ДНК, ведь не все сдают тесты.

Тинделл потребовал у судьи, чтобы на четвёртых родах Лидии присутствовал представитель социальной службы. Рассмотрение дела было отложено до тестирования.
Лидия рожала в дружной компании акушера, адвоката и социального работника, который собственными глазами видел появление малыша. Ребёнку тут же провели ДНК-тест, который показал родство с матерью 0,00%. Обескуражены были все: и врачи, и социальные службы, да и сама Лидия.

Когда Фэрчайлд восстановилась после родов, врачи начали её обследовать и им удалось обнаружить общую линию ДНК со всеми детьми девушки - в репродуктивных органах. В суде Фэрчайлд предоставила заново все медицинские исследования, а заодно и ДНК-тест своей матери, подтвердивший родство с внуками.

Дело Лидии Фэрчайлд стало сенсацией не только в медицине, но и в судебных делах.
Безошибочный ДНК-тест, оказывается, тоже может врать. Точнее не врать, а давать псевдоложную информацию.
Профессор права Дэвид Х. Кэй выпустил статью "Химерные преступники", в которой поднял серьёзный вопрос: а как теперь работать судмэдэкспертам, если существует химеризм, который может опровергнуть любой анализ. Явление химеризма на данный момент изучено очень мало. Химеризм у Фэрчайлд и Киган, судя по всему, был вызван тем, что у них в утробе матери был близнец, но они его поглотили, став обладательницами сразу двух ДНК - своей и его.

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Метки: врачи   дети   интересное   медицина   странное   суд   тест ДНК   
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18  комментариев
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2k
Rgsv Час назад
История возможно и правдивая. Но было как-то не так, потому что написана чушь.
Чушь в том, что у детей должно быть сходство не менее 25 процентов с матерью / бабушкой / дядей /тётей.
Дест ДНК детей с бабушкой тоже показал 0 родства ?

Даже если они и химера, то поглотила единоутробного брата/сестру и у них сходство должно быть не менее 50 процентов между собой.
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4k
Lurds Полчаса назад
вроде с пару месяцев назад была такая тема с теми же фото??? или я ошибаюсь?
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11k
Vampire Полчаса назад
А я всё голову ломал: какой наркоман пишет сценарии для сериалов "Домашнему" и ТВЦ.
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45k
Соломей 37 минут назад
Уже какой раз на фишках это бред!не может быть 0 процентов,ну никак,даже те, кто в школе просто сидел на уроке биологии должны понимать.днк тест показывает десятки процентов, если 12, то не родственники если 70 то родственники .а 0 не бывает.
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9k
Владлен Каракуртович Романов 37 минут назад
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1k
Александр Долматов 44 минуты назад
Боже, какая хрень...
"Медики пришли к выводу, что когда Лидия Фэрчайлд ещё была плодом, у неё был близнец. Она его "поглотила" и забрала себе его ДНК, став, так называемой в медицине, химерой..."
Если близнец однояйцевый, то совпадение по ДНК стопроцентное, поглощение близнеца не отразится на ДНК оставшегося ребёнка.
Если близнецы разнояйцевые, то есть обычные братья/сёстры, всё равно их ДНК близки и поглощение даст очень близкий результат.
Даже если предположить, что мать забеременела от двух разных мужчин, ДНК плодов будет совпадать почти на 50% (почти из-за перекомбинации генов в процессе мейоза), то есть никакое поглощение не даст нулевого совпадения по ДНК.
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33k
Андрей Иванов 49 минут назад
С 0% - шняга полная, её тогда бы в банку со спиртом надо консервировать, как уникальный случай. Даже с абсолютно не родственником какое-то совпадение да будет, просто не 50%, как с детьми. Шансы на 0% примерно равны встрече на улице с динозавром, а уж со всеми 4 детьми - вообще исключено

И с близнецом - убейте этих экспертов об стенку. Типичный тест ДНК, проведенный на монозиготных близнецах, даст результаты с 99,99% сходством. Однако ДНК неидентичных (разнояйцевых или дизиготных) близнецов, как правило, примерно на 50% схожи. То есть схожесть была бы минимум 25%
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9k
Garpia121 53 минуты назад
О как!
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201
AnSal Час назад
А у её близнеца, если бы он выжил и был рождён, типа совпадение 0,00% с её детьми? У дяди/тёти с племянниками нет совпадений по ДНК?
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6k
Алекс Крайчек Час назад
Безграмотная чушь!
Естественно, у женщины был большой процент родства с детьми.
Но для "сенсации" надо раздуть все до абсурда.
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4k
Дмитрий Круглов Час назад
Химера или нет, 0% не получился бы, наверное журналисты от себя приукрасили немного. Даже моя ДНК немного совпадет с ДНК этой незнакомой женщины на противоположной стороне планеты.
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35k
russger Час назад
Повезло ей с адвокатом, не каждый бы себе жопу рвал в таком случае
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74k
Доктор Джонс 2 часа назад
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9k
au3 2 часа назад
Вывод простой: в таких случаях делать днк тест используя ее яйцеклетку.
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