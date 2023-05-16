Штат Вашингтон против Лидии Фэрчайлд: так ли правдив ДНК-тест



В декабре 2002 года 26-летняя мама троих детей и беременная четвёртым развелась со своим мужем и начала жизнь заново. Очевидно, что денег у неё было немного и она обратилась в госслужбы, чтобы обязать бывшего супруга выплачивать алименты. В целом, рядовая ситуация.



Назначенное ДНК-тестирования - это абсолютно нормальная ситуация. Лидия спокойно сдала анализ и поехала домой. Социальная служба позвонила девушке через несколько дней и приказала немедленно явиться в учреждение, где её встретили полицейские и повели на допрос. Ошарашенная Лидия узнала, что согласно результатам анализа она - не мать своим детям. Родство - 0,00%. То есть, как логично предположили социальные службы, либо Фэрчайлд воспользовалась суррогатной матерью, либо... она украла троих детей.