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"Рождение ребёнка — это «билет в бедность» для большинства россиян": экономист Делягин - о социальной политике государства

"Рождение ребёнка — это «билет в бедность» для большинства россиян": экономист Делягин - о социальной политике государства

Автор:
22 ноября 2023 16:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Говорит Москва   дети   интервью   михаил делягин   семья   социальная политика   
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2024 год объявлен Годом семьи. Однако несмотря на социальную рекламу и поддержку рожают в России все меньше и меньше. Экономист Делягин объясняет, почему.

Политический эксперт и экономист Михаил Делягин в интервью на радиостанции "Говорит Москва" жестко прошёлся по социальной политике России. Делягин считает, что население страны нищает, доходы его падают. И наиболее уязвимыми при этом являются семьи с детьми.


"Рождение ребёнка - билет в бедность, рождение второго - это билет в нищету. Есть страны, которым нужны люди, - Израиль, Америка, Германия. А нашему государству, судя по проводимой соцполитике, - напротив", - рассуждает он.

Делягин приводит в пример Китай, где, по его словам, за 10 лет число нищих снизилось с 10% до 3%. В нашей же стране, напротив, за тот же период число бедных выросло с 10% до 13%.


"Кто-нибудь, кто окунул миллионы граждан в нищету, был за это наказан? Нет", - удивляется Делягин.


Эксперт также напомнил, что у страны есть резервы, на которые можно поднять страну, однако, посетовал он, "если не строят, значит, задача - уничтожить".


Парламентарий также порассуждал о "катастрофе в здравоохранении". По его словам, 30% женщин не могут рожать по медицинским показаниям.


"В условиях оптимизации здравоохранения и превращения его в здравозахоронение, естественно, это никого не интересует, по крайней мере, на политическом уровне", - считает, Делягин.


Также экономист посетовал на то, что у россиян отсутствует смысл жизни.

«Вторая вещь — отсутствие смысла жизни. Что может нам предложить сегодня одичалая бюрократия? «Ребят, мы будем воровать, а вы — терпеть» или «мы будем продолжать бессмысленно расточать ресурсы страны, а вы будете умирать потихоньку». В реальности в рамках этого нового социального контракта предложить кроме песни Шамана нечего. То есть отсутствие будущего? Почему? Потому что человек не имеет возможности, за редчайшими исключениями, сам быть хозяином своей жизни. Он вынужден с протянутой рукой идти просить. Когда человек включает телевизор и понимает, что будущего у него нет, в реальности эффект именно такой».



При этом Делягин уверен, что поднимаемые сейчас вопросы демографии - это простой предвыборный популизм.


Между тем, в России в последнее время действительно много говорят о запрете абортов, возвращении женщины в семью путём запрета высшего образования, но чем закончатся эти дебаты, пока неясно.

Источник:

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Метки: Видео   Говорит Москва   дети   интервью   михаил делягин   семья   социальная политика   
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52  комментария
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84k
Доктор Джонс 2 часа назад
Таджики с российскими паспортами плодятся как крысы...
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2k
Николай 2 минуты назад
Кароче. У меня сыну уже 11.
Когда мы его планировали я наслушался о том как это нереально дорого и что вообще не надо детей заводить.
В итоге на практике получается, что если бы завели двоих, точно бы не обеднели.
Просто нефига машины в кредиты по 3 мульта покупать если вы 100р в месяц зарабатываете и айфоны по 140 тысяч и телеки по 200. Тогда на детей деньги будут.
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33k
Ego sum qui sum 11 минут назад
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2k
Maxim 11 минут назад
Делягин - это опасный пиз@абол. Ну точнее, популист. Потому что много врёт. А опасный, потому что врёт он, опираясь на свои проф.знания, как экономист. Манипулирует материями, в которых большинство населения мало что смыслит.
Во-первых, такие речи были уместны в 90х. В нищету страна была погружена тогда, и с тех пор шатко-валко, но выбирается из говна. И со здравоохранением ровно тоже. После тех лет сейчас просто небо и земля.
Во-вторых, все богатые развитые страны наглядно демонстрируют, что рождаемость не зависит от благосостояния.
Как бы цинично это не звучало, но рождаемость обратно пропорциональна правам женщин в обществе. Чем больше у женщин прав, возможностей, тем меньше ей хочется рожать каждые 2-3 года. И я не могу их упрекнуть в этом.
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19k
Shtoppi 13 минут назад
зря что ли правители паразитов с югов завозят в пром. масштабах.
эти инвазивные приспосабливаются к любым условиям и размножаются как раковые клетки со всеми вытекающими разрушительными последствиями.
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6k
Wadim 13 минут назад
Это у них потому что было всё стабильно. Тогда, в прошлой жизни.
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2k
vargas 24 минуты назад
Видел его интервью раз. Как Чубайс, если он не в России, то России только лучше.
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23k
sanchesS80 36 минут назад
Делягин приводит в пример Китай, где, по его словам, за 10 лет число нищих снизилось с 10% до 3%.

Ага, зато рождаемость упала с 13 рождений на 1000 женщин до 6 рождений на 1000. Видимо не помогают деньги?
Да и в Германии рожают в основном мигранты. Не сильно им помогает богатство что-то.
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1k
Lenusya 40 минут назад
уверенности в завтрашнем дне нет от слова совсем.
Начнем с того, что в СССР рожая ребенка семья знала, что гарантированы:
ясли в 1 год, родителей не уволят из-за частых больничных, дети смогут отдыхать в лагерях бесплатно, бесплатные секции.
Да зп были небольшими, но семья точно знала, что не останется без средств к существованию.
Уверена, что повышение пенсионного возраста тоже повлияло на рождаемость. Раньше растить детей помогали бабушки, на пенсию уходили в 55 лет, а многие и того раньше , так как список льготных профессий был гораздо больше, чем сейчас. Сейчас женщина уходит в 60 лет, у её дочерей и невесток уже фертильный возраст на исходе, сами они не такие бодрые, с кучей болезней. А нанимать няню, это очень дорого и даже иногда опасно.
А уж про ковид, войны, кризисы и т.д. вообще молчу
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24k
Виталий Касандров 57 минут назад
Вот согласился бы на 100% если бы это было интервью было бы в году так 96.
Тогда все соответствовало .
Сейчас помимо мат.капитала каких только выплат нет.
А если не гонятся за брендами в одежде и техники так и купить все можно дешево .
Не говоря о том что одно из популярных объяв на юле после отдам бесплатно котенка -щенка. Отдам бесплатно детские вещи в отличном состоянии.
Ну и дочь волонтер .Говорит что приносят новые неношеные с бирками
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296
iskra Виталий Касандров 20 минут назад
А почему вы сравниваете с 90-ми,когда развалилась огромная страна и была жопа,сравнимая с октябрьской революцией? Почему бы не сравнить с 80-ми? Или с 2000-ми?
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GROMOZEKA Час назад
Судя по выплеску «сверхразума», все настолько хирова, что проще застрелиться.
Ну вот пусть этот клоун с себя и начнет
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50
Liberman Час назад
Ну так то да... Во всем мире так: если ты обеспечен - значит у тебя устроена жизнь. Есть время на работу. как только ты начинаешь тратить время не на работу - ты теряешь деньги.
вопрос рождаемости решается легко: все без работы и кругом нищета. - людям делать ничего не остается кроме как рожать . ведь дети гарант старости, а может кто из них и "выстрелит" и станет богатым.
А че не так то? чем больше достаток - тем меньше рождаемость. доказано во всем мире.
в любом обществе. в любой культуре, в любом вероисповедании.
Кто мне скажет про мусульман\кавказцев:все кто поднялся максимум 2 ребенка(Кадырова не берем, хотя там тоже не многим больше)
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1k
Ksenia2 Час назад
Прав.
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20
Igor Час назад
Очередной никому не известный хрен решил о себе скандально заявить. У меня в семье 3 детей. Старшие уже под 20 лет. Т.е. мы их "делали" тогда когда в стране никакой поддержки и близко не было. Ничего - нищими себя не чувствуем. При том, что я особенно на трёх работах не напрягался.
Да - по Куршавелям на ламборджини не ездим. Но такой цели и не ставилось изначально - мы нормальные люди.
А сейчас куда ни плюнь - стоны и слёзы. Нет поддержки молодым семьям. Нужно то, нужно это чтобы давало государство и лично Путин. С хрена ли? Детей нужно хотеть заводить, а если только помощью завлекать - что там им нарожают такие семьи?
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50
Liberman Igor Час назад
три - это норм) мне одного осталось) только двое по разным, вот с нынешней двух - и норм. на 4-х взрослых 4 ребенка.
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7k
tamin Час назад
А вот хрень полная. Благосостояние на рождаемость не влияет иначе бы в той же Японии или Люксембурге рождаемость была бы колоссальная.

А дело тут в другом.
1. Институт семьи уничтожен. Мужики вообще незащищены от барышень.
2. Инфантильность. Нафига рожать, если можно строить карьеру. Я не говорю, что это плохо, но факт. Барышни не хотят детей. А если хотят, то одного.
3. У нас один кризис за другим. То ковид, то 2008 год, то санкции, то война. Неуверенность так же влияет.
4. Мужики инфантилы. Они не то, что детей, они топор не знают с какой стороны взять(спасибо многоработающие родители их)
5. Жилье/дачи. Как не странно, но если у тебя 2+ детей, дача становится необходимой. Но блин, не знаю как везде, в Москве дом= млн проблем и огромные деньги в обслуживании. Про стоимость квартир молчу ибо притча уже.

И сделать тут можно много и просто.
1. Юр. Защита. Дне тест в роддоме обязательный. При разводе если вместе живут меньше 5 нет никакой половины. Раздел пропорционально имуществу. Если без детей. Если с детьми тогда согласен, пополам.
2. А вот хз. Убрать блоггеров, ввести курсы для родителей по воспитанию, хз что. Очень сложный вопрос. В том же Китае такие же проблемы.
3. Терпеть.....
4. Убрать гиперопеку детей. Вернуть сплавы, походы, полноценные лагеря детские и спортивные. Это же ппц, когда 30 летний парень костер не может развести и палатку поставить...
5. Ипотеки под 1% годовых до конца выплаты или дачи. Государство должно тут помочь справиться с охреневшими застройщиками. Организовать инфраструктуру.
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50
Liberman tamin 59 минут назад
баб лишить прав на всё. платить меньше зарплаты, запретить просмотр сериалов и тиктока, ввести наказание розгами за своенравство. - я уверен, рождаемость будет такая что наши правители будут кричать "горшочек не вари!!!"
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296
iskra tamin Полчаса назад
План напоминает лозунг - "всем пива за счет заведения!"..
1) Откуда взять деньги на содержание детей,которые не прошли по ДНК тесту?
2) где взять деньги на пионерские лагеря,сплавы и походы? Где взять столько педагогов и вожатых, что бы охватить всех детей РФ?
3)Ипотеки под 1% - за чей счет?
И да , "терпеть" - это так по русски..А может пора уже что-то менять? Посмотреть на опыт тех стран, которые с меньшими ресурсами живут лучше России?
Вон у Японии - ни территории,ни ресурсов, а медицина и образование прыгнули ввысь за какие-то 70 лет.
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6k
livaneth Час назад
Можно заменить нынешнюю религию исламом. Мусульмане рожают много. Можно запретить контрацепцию и аборты. Тогда много рожать начнут Россиянки, без связи с религией.
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50
Liberman livaneth 58 минут назад
не рожают в достатке и образовании. увы.
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7k
V2.Smirnov 2 часа назад
А "Экономист Делягин" не желает обнародовать свои доходы? А то может, многие граждане могут "шагнуть в нищету" именно благодаря его помощи?

P.S. Он зам.министров и советник с 2000х годов! Да он сам и есть - правительство/государство!
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4k
poбт 2 часа назад
че за х*уйню несет этот даун?
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172
Феличита poбт Час назад
а в чем он не прав? или это чисто шизопатриотический коммент?
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