"Рождение ребёнка — это «билет в бедность» для большинства россиян": экономист Делягин - о социальной политике государства

Политический эксперт и экономист Михаил Делягин в интервью на радиостанции "Говорит Москва" жестко прошёлся по социальной политике России. Делягин считает, что население страны нищает, доходы его падают. И наиболее уязвимыми при этом являются семьи с детьми.

"Рождение ребёнка - билет в бедность, рождение второго - это билет в нищету. Есть страны, которым нужны люди, - Израиль, Америка, Германия. А нашему государству, судя по проводимой соцполитике, - напротив", - рассуждает он.

Делягин приводит в пример Китай, где, по его словам, за 10 лет число нищих снизилось с 10% до 3%. В нашей же стране, напротив, за тот же период число бедных выросло с 10% до 13%.

"Кто-нибудь, кто окунул миллионы граждан в нищету, был за это наказан? Нет", - удивляется Делягин.