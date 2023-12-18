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По эту сторону сказки Андреа Коуч

По эту сторону сказки Андреа Коуч

Автор:
18 декабря 2023 13:57
Сообщество : Искусство
Метки: Андреа Коуч   аллегория   жанр   живопись   искусство   картина   магический реализм   символизм   стиль   фэнтези   
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Теме фэнтези уделяют внимание многие художники. Андрея Коуч – не исключение. Но работы этой американской художницы отличаются тем, что она изображает магию в повседневности, делая её реальной и доступной для понимания.

Андреа родилась в Детройте в 1986 году. С детства любила природу и её виды, обожала выезжать за город. Образование девушка получила в Колледже творческих исследований, причём успела одновременно овладеть сразу двумя профессиями – иллюстратор и преподаватель.

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Ещё на начальном этапе становления Андреа успела получить несколько престижных региональных и национальных наград. Принимала участие в групповых и персональных выставках. Сейчас преподаёт в Колледже творческих исследований в Мичигане и творит.

Официально стиль, в котором  работает художница, называется магический реализм. Но в действительности в нём сочетается гораздо больше направлений.

В качестве моделей художница использует небольшую группу людей, своих родных и знакомых. Главные героини – в основном девушки и женщины. Точнее, обычные, но при этом необычные ведьмы, творящие колдовство в повседневности и добавляющие капельку магии обычным занятиям – кормёжке птиц, выпеканию булочек или задушевным посиделкам за чашкой чая.

Особое внимание Андреа уделяет животным, каждое из которых играет свою роль. Нечто магическое и пугающее на полотнах присутствует. Но это не проявление глубинного ужаса, а приятное очарование потаённых страхов – колышущихся без ветра занавесок, пристально наблюдающих за тобой чёрных ворон, едва ощутимых шепотков, отдающих ароматом прелой листвы и осенних яблок.

Аллегорический мир Коуч одновременно понятный и загадочный. А вдохновение для его создания, как признаётся сама художница, она черпает из тайн природы и человеческого опыта.

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Метки: Андреа Коуч   аллегория   жанр   живопись   искусство   картина   магический реализм   символизм   стиль   фэнтези   
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11  комментариев
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2k
Илья Час назад
На всех картинах взгляд у персонажей как психически больных
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28k
Егор Минуту назад
Портрет миллионерши
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893
Олеся К 6 минут назад
какие то зловещие рисунки...собаки злые все время
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779
ZeroCross.ru 19 минут назад
нам только посмотреть
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20k
Luc72 22 минуты назад
Может и хорошие, и насчет техники исполнения, и особенно в подражании стилю кого то, но у себя в доме ни одну из них бы не повесил, ну ненраутся они мне.
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8k
vasilykopkov 24 минуты назад
Рисует мастерски, но мрачновато.
И если присмотреться, на многих картинах разбросаны намёки на надвигающуюся угрозу - вороны, горящие стога, мёртвая рыба и т.п.
У художницы явно депрессивное состояние, если не болезнь...
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811
Виктор Чикалев 24 минуты назад
Определенно, какой-то сюр. А тетки на картинах выглядят как психованные или обдолбаные.
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13k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Бабищи на картинках, по-ходу, все из одной дурхаты. Выражения морды лица у всех одинаково е*банутое.
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4k
Владимир 39 минут назад
что-то есть не здоровое в ее картинах
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12k
Dmitry 48 минут назад
Девушка загадочная))), что в принципе неудивительно, для художницы. А вот работы интересные (много деталей, над которыми хочется задуматься).
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