По эту сторону сказки Андреа Коуч

Ещё на начальном этапе становления Андреа успела получить несколько престижных региональных и национальных наград. Принимала участие в групповых и персональных выставках. Сейчас преподаёт в Колледже творческих исследований в Мичигане и творит.

Официально стиль, в котором работает художница, называется магический реализм. Но в действительности в нём сочетается гораздо больше направлений.