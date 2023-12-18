По эту сторону сказки Андреа Коуч

Теме фэнтези уделяют внимание многие художники. Андрея Коуч – не исключение. Но работы этой американской художницы отличаются тем, что она изображает магию в повседневности, делая её реальной и доступной для понимания.
Андреа родилась в Детройте в 1986 году. С детства любила природу и её виды, обожала выезжать за город. Образование девушка получила в Колледже творческих исследований, причём успела одновременно овладеть сразу двумя профессиями – иллюстратор и преподаватель.
Ещё на начальном этапе становления Андреа успела получить несколько престижных региональных и национальных наград. Принимала участие в групповых и персональных выставках. Сейчас преподаёт в Колледже творческих исследований в Мичигане и творит.
Официально стиль, в котором работает художница, называется магический реализм. Но в действительности в нём сочетается гораздо больше направлений.
В качестве моделей художница использует небольшую группу людей, своих родных и знакомых. Главные героини – в основном девушки и женщины. Точнее, обычные, но при этом необычные ведьмы, творящие колдовство в повседневности и добавляющие капельку магии обычным занятиям – кормёжке птиц, выпеканию булочек или задушевным посиделкам за чашкой чая.
Особое внимание Андреа уделяет животным, каждое из которых играет свою роль. Нечто магическое и пугающее на полотнах присутствует. Но это не проявление глубинного ужаса, а приятное очарование потаённых страхов – колышущихся без ветра занавесок, пристально наблюдающих за тобой чёрных ворон, едва ощутимых шепотков, отдающих ароматом прелой листвы и осенних яблок.
Аллегорический мир Коуч одновременно понятный и загадочный. А вдохновение для его создания, как признаётся сама художница, она черпает из тайн природы и человеческого опыта.
Источник:
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И если присмотреться, на многих картинах разбросаны намёки на надвигающуюся угрозу - вороны, горящие стога, мёртвая рыба и т.п.
У художницы явно депрессивное состояние, если не болезнь...