История Марии Виктории Энао, жены Пабло Эскобара

Жизнь Марии Виктории Энао, жены Пабло Эскобара, не перестает волновать общественность. Её биография - от скромного происхождения до брака с одним из самых известных наркобаронов - полна испытаний и трагедий.
Мария родилась в колумбийской семье среднего класса, с детства увлекалась танцами. Будущего мужа она встретила в 12 лет, Эскобару на тот момент было 23 года. Её старший брат, Карлос, работал на наркобарона.
Шёл 1974 год, и Пабло не был похож ни на одного мужчину, которого она когда-либо встречала. В своих мемуарах "Моя жизнь и моя тюрьма с Пабло Эскобаром" Мария писала: "Он заставил меня почувствовать себя сказочной принцессой, и я была уверена, что он мой прекрасный принц".
Их роман был наполнен чувствами и искренней привязанностью. Это были первые отношения Марии, к тому же ей пришлось адаптироваться к криминальной жизни избранника.
Вскоре она забеременела и сделала аборт в подпольной клинике. Всего через год пара сыграла свадьбу, хотя семья Марии была против её выбора. Даже епископ спросил 15-летнюю девушку, действительно ли она готова стать женой взрослого мужчины.
После заключения брака Эскобар стал изменять жене. Несмотря на то, что семья была относительно благополучной, Мария была вынуждена следовать строгим правилам, ей запрещалось задавать вопросы мужу и делать что-либо без его согласия.
Удивительно, но Эскобар слыл любящим и заботливым отцом, хотя редко бывал дома.
Преступная деятельность Пабло Эскобара известна не только в Колумбии, но и во всем мире. Мария Виктория воочию наблюдала за взлетом и падением Медельинского картеля, что в дальнейшем имело далеко идущие последствия для семьи.
Возможно, женщина не знала всех масштабов наркосети своего мужа, но понимала, что её жизнь никогда не будет спокойной. Она слышала об убийствах, но молчала и не вмешивалась, дабы не навлечь на себя беду.
Трудно сказать, уехала бы Энао, если бы могла. В своей автобиографии она пишет, что "не смогла уйти не только из-за любви, но и из-за страха, бессилия и неуверенности". Кроме того, её и детей охраняли люди Эскобара.
По мере того как петля затягивалась, Пабло неоднократно пытался бежать. Мария и дети жили в постоянном страхе. Однажды Эскобар даже попросил её отвезти детей на конспиративную квартиру под охраной властей, опасаясь, что их убьют враги.
Все закончилось 2 декабря 1993 года, когда Эскобар погиб в перестрелке с колумбийским спецназом. Место Медельинского картеля занял картель Кали, который стали называть самой крупной транснациональной корпорацией мира.
После смерти Пабло перед Марией Викторией встала сложная задача - заново построить свою жизнь. Энао пыталась получить убежище в Германии и Мозамбике, но её прошения были отклонены. В итоге мать с детьми поселились в Аргентине и сменили фамилию.
Тихая жизнь длилась до 1999 года, когда Марию и её сына Хуана Пабло арестовали за отмывание денег и заключили в тюрьму. Вскоре обвинения сняли за недостаточностью улик.
"Я находилась в заключении в Аргентине за то, что я колумбийка. Они судят призрак Пабло Эскобара, потому что хотят доказать, что Аргентина борется с наркоторговлей", - пожаловалась Мария после освобождения.
Впоследствии Энао принесла извинения колумбийскому народу за террор, устроенный картелем её мужа, но при этом заявила, что не имеет к нему никакого отношения - она просто была замужем за его лидером.
Жизнь наркобарона стала темой нескольких фильмов и телевизионных шоу, самым популярным из которых является сериал Netflix "Нарко" (2015-17 гг.) с Вагнером Моура, Педро Паскалем и Бойдом Холбруком в главных ролях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Пипец а ей встречались до этого одни наркобароны!