История Марии Виктории Энао, жены Пабло Эскобара

Их роман был наполнен чувствами и искренней привязанностью. Это были первые отношения Марии, к тому же ей пришлось адаптироваться к криминальной жизни избранника.

Вскоре она забеременела и сделала аборт в подпольной клинике. Всего через год пара сыграла свадьбу, хотя семья Марии была против её выбора. Даже епископ спросил 15-летнюю девушку, действительно ли она готова стать женой взрослого мужчины.

После заключения брака Эскобар стал изменять жене. Несмотря на то, что семья была относительно благополучной, Мария была вынуждена следовать строгим правилам, ей запрещалось задавать вопросы мужу и делать что-либо без его согласия.

Удивительно, но Эскобар слыл любящим и заботливым отцом, хотя редко бывал дома.