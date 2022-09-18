Дом ужасов в Бурари: загадочная смерть 11 членов семьи

17 июня 2018 года дом семьи Чундават из округа Бурари был наполнен радостью и танцами - все праздновали помолвку 33-летней Приянки, которая, наконец-то, повстречала мужа.
Двоюродные сёстры невесты, Ниту и Манека веселились пуще всех, на их лицах искрились улыбки, а гости аплодировали их великолепному танцу, который они приготовили специально для Приянки.
Их друзья и родные даже не подозревали, что 2 недели спустя вся семья будет найдена мертвой, причём под той самой крышей, где они так радостно праздновали будущую свадьбу...
Страшная находка
Семья Чундават, состоявшая из трёх поколений родственников, живших под одной крышей, выглядела совершенно типичной индийской семьёй среднего класса. Все они были хорошо образованы, обладали финансовой стабильностью (можно даже сказать, что процветали), прекрасно ладили между собой и дружили с соседями.
Семья владела продуктовым магазином, который обычно открывался ранним утром, чтобы люди могли успеть купить все необходимое до работы. Однако, когда 1 июля 2018 года пришли первые покупатели, они увидели, что двери магазина были заперты, а окна зашторены. Это произошло впервые за несколько десятков лет, поэтому выглядело очень странно.
Через несколько часов один из местных жителей зашёл в дом к семейству Чундават, где стояла мёртвая тишина, нарушаемая редким лаем собаки, доносившимся откуда-то со второго этажа. Мужчина увидел жуткую картину: с железной решётки, закреплённой на потолке первого этажа, свисали 10 безжизненных тел.
Это были два брата - Бхавнеш (50 лет) и Лалит (45 лет), их жены - Савита (48 лет) и Тина (42 года), сестра братьев, Пратибха (48 лет), а также их дети: Ниту (25 лет), Манека (23 года), Дхрув (15 лет), Шивам(15 лет) и Приянка (33 года).
Девять членов семьи располагались на равном расстоянии друг от друга, изображая фигуру, похожую на квадрат, в то время как Пратибха находилась в противоположном углу комнаты. У некоторых из них были связаны ноги и руки проволокой, а также завязаны глаза и заткнуты рты и даже уши.
А в одной из комнат находилась матриарх семьи, 77-летняя Нарайян Деви - 11-й член семьи. Она тоже была мертва. Позже станет известно, что её задушили.
- Это было ужасно. Я задержался в доме всего на 10-15 секунд, прежде чем броситься вниз, чтобы позвонить в управление. В то время я не обратил внимания на детали: чьи руки были связаны, а чьи глаза завязаны. Я видел только тела... - рассказал констебль Раджив Томар, первым прибывший на место происшествия.
На втором этаже, прямо над тем местом, где находились погибшие, была привязана собака семьи, Томми. Она исступленно и жалобно лаяла, вероятно, чувствуя, что стало с её хозяевами.
Расследование
Поскольку смерти выглядели очень странно, то дело сразу стало сенсацией и вызвало активное обсуждение в СМИ. Большинство людей, особенно родственники жертв, отказывались верить, что они сделали это с собой сами.
Посудите, как могла дюжина человек, включая пожилую 77-летнюю бабушку и 15-летних подростков - Дхрува и Шивама, решиться на такое безумие, да ещё и одновременно?
Поэтому в самом начале расследования даже полиция полагала, что все они были убиты, а уже потом преступник устроил эту ужасную сцену. Однако, когда правоохранительные органы изучили записи с камер видеонаблюдения (они были установлены на доме), обследовали место преступления и тела погибших членов семьи, то сделали вывод о том, что здесь нет признаков убийств.
На записях с камер видеонаблюдения было отчётливо видно, как некоторые из членов семьи спокойно относят в дом табуретки и провода - те самые предметы, которые использовались в ту роковую ночь. Получалось, что все они покончили с собой?
11 дневников
Когда полицейские обыскали вещи членов семьи, то нашли 11 дневников, которые, кажется, давали ответ на вопрос о том, что же произошло в ночь на 1 июля 2018 года.
Дневники были написаны рукой одного из братьев, Лалита, который считался самым мудрым и ответственным в семье. После кончины отца семейства, Бхопала Сингха, в 2007 году, именно Лалит взял на себя роль главы семьи и заботился о всей многочисленной семье.
Следователи пришли в ужас, когда начали изучать дневники, ведь в них были не повседневные записи о делах, а то, что Лалит считал "наставлениями от духа его покойного отца", Бхопала Сингха.
В этих дневниках содержались подробные инструкции относительно того, какую роль должен был выполнять каждый член семьи, и даже упоминались самые обыденные задачи, вроде мытья посуды.
Когда некоторые из записей дневника стали известны, соседи и родственники семьи, вспоминая уклад жизни погибшей семьи, рассказали, что роли были распределены именно таким образом. К примеру, Савита, жена Бхавнеша, отвечала за кухню, Тина - за порядок в магазине и так далее. Всё в точности так, как было указано в дневнике.
Время от времени на страницах дневников появлялись упреки. Вроде тех, где говорилось о том, что юный Дхрув слишком много времени проводит в телефоне. Больше всего настораживали предупреждения с обещаниями "ужасных наказаний", если члены семьи не будут соблюдать инструкции...
Глава семьи
Но почему Лалит оказался так внушаем и легко поверил, что голос в его голове принадлежал покойному отцу? На самом деле, если копнуть глубже, то можно без труда увидеть причины странного поведения мужчины. Оказалось, они уходят корнями в его прошлое.
В своей жизни Лалит, кроме смерти отца, пережил еще два сильнейших потрясения, которые серьезно повлияли на его психику. Сначала он попал в аварию, в результате которой получил тяжёлые травмы головы. Затем был инцидент на его бывшей работе, где он повздорил с коллегами, за что те его "затолкали под несколько листов фанеры", и он пролежал там несколько дней.
После этого случая он потерял голос и несколько лет молчал. Неясно, то ли он не мог говорить, то ли предпочёл этого не делать по своей воле. Так или иначе, специалисты предполагают, что из-за всего пережитого у Лалита развился психоз - состояние, меняющее восприятие реальности.
Одними из основных симптомов психоза являются галлюцинации и бред. А после серьезных травм, перенесённых Лалитом, вероятность возникновения подобного расстройства возросла в разы.
Триггер
После смерти его отца, в феврале 2007 года, Лалит сильно изменился и начал регулярно делать записи в дневниках.
Причём, он честно писал друзьям и членам семьи (на тот момент он всё ещё не мог говорить), что постоянно слышит голос своего отца, который даёт ему ценные советы. Так, усопший "порекомендовал" семье петь определенный религиозный гимн каждый день для того, чтобы к Лалиту вернулся голос.
И однажды, примерно год спустя, когда они в очередной раз пели тот самый гимн, ко всеобщему удивлению, Лалит присоединился к ним и пропел текст сам.
Похоже, что с этого момента дела в семье пошли на лад. Их бизнес процветал, дети отлично учились, Приянка устроилась в крупную телекоммуникационную компанию и вскоре собиралась выйти замуж.
Массовый психоз
Специалисты полагают, что со временем все члены семьи попали под влияние Лалита, поверив в существование духа, ставшего их наставником. Другими словами, они поддались массовому психозу.
Но неужели все члены семьи, такие как: Тина (жена Лалита), у которой была степень магистра по социологии, и молодые люди, тоже имевшие хорошее образование, могли обмануться таким ужасным образом? И самое главное, почему никто из их окружения не заметил симптомов? Увы, мы никогда этого не узнаем.
Что известно точно, так это то, что в дневниках содержались чёткие инструкции относительно того, как и в какой последовательности они должны были провести "ритуал", в ходе которого Бхопал Сингх должен был вернуться и спасти их...
Есть ли другие версии?
В целом, дневниковые записи подтверждали то, что было обнаружено на месте преступления. Поэтому наиболее вероятным ответом является массовый психоз со всеми вытекающими последствиями.
К сожалению, в ту ночь все они добровольно расстались с жизнью, а если кто-то и передумал, пытаясь спастись, то его, вероятно, связали и помогли лишиться жизни. К слову, последний живой член семьи, оставшийся в доме - их пёс, Томми, отправился в приют, но страдал там от жесточайшей депрессии, отказываясь есть и выходить из клетки. Он скончался всего через 23 дня после своих хозяев от остановки сердца.
Лично мне не даёт покоя тот факт, что Лалит Чундават, который, по мнению полиции, стал инициатором проведения этого ужасного "ритуала", был связан и, если верить отчёту судмедэксперта, он умер одним из первых.
Об этом не раз высказывался старший брат Лалита, который жил отдельно от семьи:
- Я считаю, что это было хорошо спланированное убийство, а не самоубийство. Если полиция заявила, что всё это было сделано Лалитом и его женой, то их руки не должны были быть связаны, и они не умерли бы одними из первых.
Но, в итоге, никто не обратил должного внимания на этот факт, и достаточно быстро дело закрыли.
Если же верить официальной версии, то, без сомнения, эта история отлично иллюстрирует вред, который может нанести неправильное лечение психического расстройства, а в данном случае и вовсе его отсутствие.
Поэтому я искренне надеюсь, что, узнав об этом печальном случае, все мы будем уделять чуть больше внимания нашему психическому здоровью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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