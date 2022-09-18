Дом ужасов в Бурари: загадочная смерть 11 членов семьи

Когда некоторые из записей дневника стали известны, соседи и родственники семьи, вспоминая уклад жизни погибшей семьи, рассказали, что роли были распределены именно таким образом. К примеру, Савита, жена Бхавнеша, отвечала за кухню, Тина - за порядок в магазине и так далее. Всё в точности так, как было указано в дневнике.

Время от времени на страницах дневников появлялись упреки. Вроде тех, где говорилось о том, что юный Дхрув слишком много времени проводит в телефоне. Больше всего настораживали предупреждения с обещаниями "ужасных наказаний", если члены семьи не будут соблюдать инструкции...

Глава семьи

Но почему Лалит оказался так внушаем и легко поверил, что голос в его голове принадлежал покойному отцу? На самом деле, если копнуть глубже, то можно без труда увидеть причины странного поведения мужчины. Оказалось, они уходят корнями в его прошлое.

В своей жизни Лалит, кроме смерти отца, пережил еще два сильнейших потрясения, которые серьезно повлияли на его психику. Сначала он попал в аварию, в результате которой получил тяжёлые травмы головы. Затем был инцидент на его бывшей работе, где он повздорил с коллегами, за что те его "затолкали под несколько листов фанеры", и он пролежал там несколько дней.