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"А куда вставлять?": в Финляндии начали продавать тампоны для мужчин, которые остались женщинами

"А куда вставлять?": в Финляндии начали продавать тампоны для мужчин, которые остались женщинами

Автор:
22 ноября 2023 12:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Финляндия   Юмор   аксессуары   женщины   интересное   тампоны   фото   
2463
8

Эти тампоны созданы для женщин, которые идентифицируют себя мужчинами, но биологически до сих пор остаются женщинами. Милонов уже даже нашёл этому применение.

В магазинах Финляндии появились в продаже тампоны для мужчин в синей коробочке. «Для мужчин, у которых тоже есть месячные», — написано на упаковке. Это для тех мужчин, которые когда-то были женщинами, но сейчас ими не являются, но организм не в курсе этого.

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Стенд с товаром уже появился в магазинах Финляндии, и создателей новой продукции накрыли грандиозные планы — выйти на международный рынок.

Пользователи Twitter с юмором отреагировали на эту новость.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru предложил поставлять эти тампоны на Украину.

Финляндия от нас отделилась, даже закрыла границы с Россией, поэтому этот товар пускай тоже остается у них. Нужно, чтобы финны активнее поставляли этот продукт на Украину. Раз Киев хочет поскорее евроинтегрироваться, то должен начинать именно с этого.


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Метки: Финляндия   Юмор   аксессуары   женщины   интересное   тампоны   фото   
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21  комментарий
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165
АНАТОЛИЙ 2 часа назад
Остановите Землю, я сойду...
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20k
Luc72 Минуту назад
А какого хера?
Они же ж вроде как гормоны мужские принимают в лошадиных дозах, какие нахрен месячные, если даже у нормальных то женщин при любом небольшом сбое они пропадают. А тут гормоны! МЛЯ!
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17k
Сергей Полчаса назад
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1k
LisA 51 минуту назад
- а куда вставлять тампон?
- туда, откуда берутся дети
- эээ, в аиста что ли?
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221
bambooworm 53 минуты назад
Говорят, финики забор сооружают на нашей границе. Надобно им помочь, увеличить в высоту и ток пропустить. Думаю, на провода, арматуру и электричество нам в такой ситуации жалко не будет. Но, ска, сделать забор такой, чтоб не одна б... или кто они там, не проскочила.
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15k
Ivan 54 минуты назад
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353
ruslan d 55 минут назад
Оспадя
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312
И Ш Час назад
Очень хорошая новость! Побольше бы таких новостей...
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84k
Доктор Джонс Час назад
Пусть себе в мозг вставляют...
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33k
Teodor 2 часа назад
А у финнов с юмором, я смотрю, все в норме - потроллить переделанных, да еще и заработать на этом... ай, молодцы!
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66k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
"куда вставлять" -в голову . там мозги потекли уже нужно заткнуть дырку .
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7k
Бу 2 часа назад
Жуть(
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Калибр там какой? Может, как пыжи можно использовать?
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14k
котегRUS 2 часа назад
куда мир котится ?
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Вот несчастная природа старается, вроде выжить должен сильнейший и умнейший, по крайней мере в какой-то пропорции или с хорошим уровнем социализации. Дает два пола, дескать, плодитесь и размножайтесь твари! И вдруг у некоторых людей что-то замкнуло и они такие, а может тампон для мужчин, что не мужчины, а женщины, но считают себя мужчинами, которым жизненно необходим тампон?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
340382



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