"А куда вставлять?": в Финляндии начали продавать тампоны для мужчин, которые остались женщинами

Эти тампоны созданы для женщин, которые идентифицируют себя мужчинами, но биологически до сих пор остаются женщинами. Милонов уже даже нашёл этому применение.
В магазинах Финляндии появились в продаже тампоны для мужчин в синей коробочке. «Для мужчин, у которых тоже есть месячные», — написано на упаковке. Это для тех мужчин, которые когда-то были женщинами, но сейчас ими не являются, но организм не в курсе этого.
Стенд с товаром уже появился в магазинах Финляндии, и создателей новой продукции накрыли грандиозные планы — выйти на международный рынок.
Пользователи Twitter с юмором отреагировали на эту новость.
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru предложил поставлять эти тампоны на Украину.
Финляндия от нас отделилась, даже закрыла границы с Россией, поэтому этот товар пускай тоже остается у них. Нужно, чтобы финны активнее поставляли этот продукт на Украину. Раз Киев хочет поскорее евроинтегрироваться, то должен начинать именно с этого.
Источник:
- Пассажир авиакомпании "Россия" может себе позволить себе максим 15 квадратиков туалетной бумаги
- В Берлине женщинам разрешили купаться в фонтанах топлес, но мужчины вряд ли будут этому рады
- По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу"
- Испанский стыд: бренд выпустил пальто с канализационными сливами
- Провальные женские татуировки, которые вызывают недоумение
Они же ж вроде как гормоны мужские принимают в лошадиных дозах, какие нахрен месячные, если даже у нормальных то женщин при любом небольшом сбое они пропадают. А тут гормоны! МЛЯ!
- туда, откуда берутся дети
- эээ, в аиста что ли?