"А куда вставлять?": в Финляндии начали продавать тампоны для мужчин, которые остались женщинами

В магазинах Финляндии появились в продаже тампоны для мужчин в синей коробочке. «Для мужчин, у которых тоже есть месячные», — написано на упаковке. Это для тех мужчин, которые когда-то были женщинами, но сейчас ими не являются, но организм не в курсе этого.