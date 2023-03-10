В Берлине женщинам разрешили купаться в фонтанах топлес, но мужчины вряд ли будут этому рады

В Берлине власти разрешили купаться женщинам топлес в общественных бассейнах и купальнях. В этот перечень входят и фонтаны. Вот только формулировка этого "разрешения" очень смутила мужчин и сильно снизила радость от этого нововведения.
Издание Spiegel со ссылкой на ведомство сената города по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией сообщило, что теперь женщины могут купаться топлес в общественных бассейнах. Мужчины сначала обрадовались, но потом огорчились. Дело в том, что в формулировке закона есть одна очень смущающая фраза:
"Плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью", — говорится в постановлении.
Теперь все женщины (и бывшие мужчины) могут находиться в общественных местах без верха наравне с обычными мужчинами.
Остаётся надеяться, что "лиц с женской грудью" в Берлине не так много и они не захотят купаться в бассейнах.
Поводом для введения такого закона стал инцидент, произошедший в декабре 2022 года. Сотрудники бассейна Berlin-Kaulsdorf попросили женщину прикрыть голую грудь, а она отказалась, сославшись на мужчин, которые тоже ходят с голой грудью. После отказа женщины, её выпроводили из бассейна, а она обратилась в суд.
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???
Папа сказал - от Вас следует держаться подальше ( сильно укорочено ).
Я уж не помню точно, но:
мальчик -сын к отцу пришел, и спросила кроха,
писю в писю - шорошо, писю в попу - плохо...
Но свой кайф есть - плавать голышом прикольно)))
Так что, ИМХО - это был вопрос времени и у них это никого не шокирует особо...
- Дети, что такое соблазн?
- Это бананы, апельсины...- говорит один.
- Жвачки, конфеты... - вторит другой.
Это попка семнадцатилетней девушки... - говорит Вовочка с первой парты.
- Вон из класса! И чтоб завтра в школу с отцом!
На следующий день Вовочка приходит в школу без отца и садится за последнюю парту. Учитель спрашивает, почему не пришел отец и почему Вовочка уселся за последней партой.
- Папа сказал, что если для учителя попка семнадцатилетней не соблазн, значит он гомосексуалист и следует от него держатся подальше.
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Я так и не понял, чему мужики огорчились? Сиськи ведь бесплатно прямо на показ будут. А что значит "надеются что лиц с женской грудью не так много"? Обычно нормальным мужикам нравится женская грудь, а что это за мужики пошли в Берлине которые надеются что только бабули без грудей полезут купаться?
- Только пристарелую.
- Блевотноееееееееееее.