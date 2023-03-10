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В Берлине женщинам разрешили купаться в фонтанах топлес, но мужчины вряд ли будут этому рады

В Берлине женщинам разрешили купаться в фонтанах топлес, но мужчины вряд ли будут этому рады

Автор:
10 марта 2023 07:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   берлин   женщины   интересное   люди с грудью   фонтан   фото   
4396
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В Берлине власти разрешили купаться женщинам топлес в общественных бассейнах и купальнях. В этот перечень входят и фонтаны. Вот только формулировка этого "разрешения" очень смутила мужчин и сильно снизила радость от этого нововведения.

Издание Spiegel со ссылкой на ведомство сената города по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией сообщило, что теперь женщины могут купаться топлес в общественных бассейнах. Мужчины сначала обрадовались, но потом огорчились. Дело в том, что в формулировке закона есть одна очень смущающая фраза:

"Плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью", — говорится в постановлении.

Теперь все женщины (и бывшие мужчины) могут находиться в общественных местах без верха наравне с обычными мужчинами.

Остаётся надеяться, что "лиц с женской грудью" в Берлине не так много и они не захотят купаться в бассейнах.

Поводом для введения такого закона стал инцидент, произошедший в декабре 2022 года. Сотрудники бассейна Berlin-Kaulsdorf попросили женщину прикрыть голую грудь, а она отказалась, сославшись на мужчин, которые тоже ходят с голой грудью. После отказа женщины, её выпроводили из бассейна, а она обратилась в суд.

Источник:

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Метки: Юмор   берлин   женщины   интересное   люди с грудью   фонтан   фото   
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23  комментария
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59k
pynh Час назад
А с пивными сиськами можно?
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33k
Fat Lynx 36 секунд назад
Либо старухи облюбуют все фонтаны, либо местным муслимам крышу сорвет.
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52k
dima423 4 минуты назад
А почему мужчины навряд ли этому будут рады? Я бы был рад, всегда приятно посмотреть на голых телочек... а если там страшные будут купаться можно ине смотреть))
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14k
banzai7 14 минут назад
Но мужчинам запретят смотреть на грудь.
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1k
Росомаха 18 минут назад
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2k
анатолий горленко 22 минуты назад
Вовочка пересел на заднюю парту.
???
Папа сказал - от Вас следует держаться подальше ( сильно укорочено ).
Я уж не помню точно, но:
мальчик -сын к отцу пришел, и спросила кроха,
писю в писю - шорошо, писю в попу - плохо...
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10k
Shtoppi Полчаса назад
их там всех чурки-мигранты на ножи посадят за такие фокусы в их стране
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3k
portroy 38 минут назад
Был в Германии и в Австрии в СПА и Банях - там у них принято совместно ходить, причем не только "без верха", но и "без низа". Правда, в такие бани вход только для лиц старше 18 и смотреть особо не на что - много голых старушек и стариков.
Но свой кайф есть - плавать голышом прикольно)))

Так что, ИМХО - это был вопрос времени и у них это никого не шокирует особо...
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57k
Крокоди́л 40 минут назад
В Мексике иду по пляжу Девушки без купальников...со мной дочка.. Я глаза в пол хочу пройти побыстрее . дочке 18 лет она говорит - Папа лично мне стесняться нечего... У нее большая грудь... Мне все равно было некомфортно...
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1k
Злодей 40 минут назад
Без ограничения по возрасту законопроект скорее в минус, чем в плюс.
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10k
Ф Ив 45 минут назад
Сначала будут с голыми грудями купаться, а потом полетят иски за абъюз, сексизм и домогательства. Проходил мимо фонтана и посмотрел на гологрудую купильщицу - изнасиловал глазами. Проходил и отвел глаза - дал понять что она женщина акцентировав внимание на ее груди и значит проявил сексизм, тоже самое если обошел фонтан стороной или остался дома.
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99k
parallax Час назад
Там арабским бешенцам от полуобнажённых женских тел и так крышу сносит, а теперь вообще мозг разорвёт.
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33k
ACU900 Час назад
В школе. Учитель:
- Дети, что такое соблазн?
- Это бананы, апельсины...- говорит один.
- Жвачки, конфеты... - вторит другой.
Это попка семнадцатилетней девушки... - говорит Вовочка с первой парты.
- Вон из класса! И чтоб завтра в школу с отцом!
На следующий день Вовочка приходит в школу без отца и садится за последнюю парту. Учитель спрашивает, почему не пришел отец и почему Вовочка уселся за последней партой.
- Папа сказал, что если для учителя попка семнадцатилетней не соблазн, значит он гомосексуалист и следует от него держатся подальше.
--------
Я так и не понял, чему мужики огорчились? Сиськи ведь бесплатно прямо на показ будут. А что значит "надеются что лиц с женской грудью не так много"? Обычно нормальным мужикам нравится женская грудь, а что это за мужики пошли в Берлине которые надеются что только бабули без грудей полезут купаться?
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Странно, что раньше у них нельзя было. У них же общественные бани совместные для Мэ и Жо и прочих лгбт-растов.
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1k
ekolog67 2 часа назад
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13k
Мистер Фикс 2 часа назад
Посмотрел на чужие сиськи - получил иск за домогательство
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
- Вы женскую грудь голой разрешаете?
- Только пристарелую.
- Блевотноееееееееееее.
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