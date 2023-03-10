В Берлине женщинам разрешили купаться в фонтанах топлес, но мужчины вряд ли будут этому рады

Издание Spiegel со ссылкой на ведомство сената города по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией сообщило, что теперь женщины могут купаться топлес в общественных бассейнах. Мужчины сначала обрадовались, но потом огорчились. Дело в том, что в формулировке закона есть одна очень смущающая фраза:

"Плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью", — говорится в постановлении.

Теперь все женщины (и бывшие мужчины) могут находиться в общественных местах без верха наравне с обычными мужчинами.

Остаётся надеяться, что "лиц с женской грудью" в Берлине не так много и они не захотят купаться в бассейнах.