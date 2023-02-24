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Герои самых популярных зарубежных мемов: что с ними стало сейчас

Герои самых популярных зарубежных мемов: что с ними стало сейчас

Автор:
24 февраля 2023 09:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   забавно   знаменитости   интернет   люди   мем   слава   
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Чего только не приключается с совершенно обычными людьми в интернете. Нередко они становятся героями популярных мемов, становясь за один день звездами сети.


Success Kid

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Мем родился в 2007 году, после того как Лейни Гринер опубликовала фотографию своего сына Сэма, пытающегося съесть песок, на Flickr. Эта фотография появлялась в различных рекламных объявлениях, на футболках Hot Topic, заставках Xbox, ее публиковали в своих твиттах политики и популярные звезды. Сейчас парню 17 лет и он увлекается рисованием. Как отмечает герой, любовь к искусству у него от отца, который является татуировщиком.


Девочка-катастрофа

Маленькая девочка, которая явно что-то знает о жутком пожаре у нее за спиной, полюбилась интернет-троллям моментально. Зовут этого ребенка на фото Зои Рот, а сфотографировал ее папа в 2004 году и даже выиграл фотоконкурс с этой зарисовкой в 2007 году.

"Я бы очень хотела, чтобы этот мем помог мне поступить в колледж или как-то заплатить за него", – сказала Зои в одном из интервью.

Так, спустя 17 лет Зои выросла и смогла заработать неплохие деньги на своей славе. В апреле 2021 года ее мем был продан в виде NFT-токена за 180 ETH. Примерная сумма - порядка 500 000 долларов.


Неудачник Брайан

Неудачное школьное фото Брайана изначально выложил его друг. Оно быстро стало вирусным как воплощение парня, у которого все очень плохо, но он не отчаивается. Настоящим прорывом для лузлогенераторов стала картинка, которую описали следующим образом: "Захотел незаметно пукнуть в классе – наложил в штаны".


Мигающий Парень

Герой мема под названием Blinking Guy (Моргающий парень) Дрю Скэнлон напоминает о себе время от времени. Он участвует в благотворительных акциях, собирает средства для нуждающихся и активно занимается спортом. Знаменитая гифка с участием Скэнлона появилась в 2013 году.

Она была сделана во время трансляции игрового стрима. Один из стримеров произнес нецензурное слово, и Скэнлон отреагировал на него, несколько раз моргнув. Гифка стала популярной во всем мире в 2017 году.


Парень с пальцем у виска

Мем взят из мини-документального сериала BBC Three 2016 года Hood Documentary, в котором персонаж, которого играет актер Кайоде Эвуми, показывает пальцем на свою голову и улыбается, сказав, что находит женщину красивой, потому что "у нее хорошие мозги". Сейчас ему 27 лет.


Попытка удержаться...

Мем родился в 2014 году, когда пользователь Reddit aaduk_ala отправил фотографию под названием "попытка удержать пук рядом с симпатичной девушкой в классе". Отметим, что это постановочный снимок, который 16-летний школьник Майкл МакГи сделал с подругой. Фишка этого парня – напрягаться так, что надуваются вены.


Озадаченная Хлоя

Кэтти Клем снимала видео, как ее дочки реагируют на поездку в Диснейленд. Одна из дочерей плакала, а другая сделала озадаченное лицо. Клем рассказывала, что не понимала, как люди так быстро стали их узнавать: "И как они нашли мой номер?". Даже сейчас в Диснейленде их узнают, кричат и просят автографы, когда видят уже 13-летнюю Хлою. В 2021-м семья тоже пошла в NFT и выручила с мема 70 000 долларов. Деньги пойдут на образование девочек, отмечают родители.


Озадаченное лицо Ника Янга

В 2014 году в онлайн-сериале "Сквозь линзу" главным героем был Ник Янг – на тот момент игрок "Лос-Анджелес Лейкерс". Мама Янга вспомнила случай из его юности. Он пришел на тренировку звезды НБА Седрика Себальоса, забрал у него мяч, показал пару пижонских приемов и ушел.

В этот момент его мама выдала: "Тогда он просто был еще клоуном". Янг не ожидал такой характеристики. Так родился новый мем.


Держись, Чарли!

Мем Good Luck Charlie возник из сцены шоу Disney Channel. Фотография и GIF часто используются как синонимы "я не знаю". Миа начала свою карьеру в 11-месячном возрасте, а также продолжает сниматься в сериалах и фильмах. Девочке сейчас 15 лет.



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Метки: Юмор   забавно   знаменитости   интернет   люди   мем   слава   
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Invertor Час назад
А этого забыли!?
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9k
Бритва 6 минут назад
зарабатывать на мемах - это надо уметь
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Prostoilogin

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