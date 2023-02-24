Герои самых популярных зарубежных мемов: что с ними стало сейчас

Маленькая девочка, которая явно что-то знает о жутком пожаре у нее за спиной, полюбилась интернет-троллям моментально. Зовут этого ребенка на фото Зои Рот, а сфотографировал ее папа в 2004 году и даже выиграл фотоконкурс с этой зарисовкой в 2007 году.

"Я бы очень хотела, чтобы этот мем помог мне поступить в колледж или как-то заплатить за него", – сказала Зои в одном из интервью.

Так, спустя 17 лет Зои выросла и смогла заработать неплохие деньги на своей славе. В апреле 2021 года ее мем был продан в виде NFT-токена за 180 ETH. Примерная сумма - порядка 500 000 долларов.





Неудачник Брайан