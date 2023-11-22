Какой фильм стал самым дорогим в каждом из последних 13 лет

Каждый год мы ждём от кино что-то новенькое, чтобы удовлетворить свои интересы или просто развлечься. Но для создателей фильмов и мультфильмов эта индустрия — не просто творческий процесс, а ещё и большие затраты, ведь во многом от этого зависит качество снятой картины.
Просмотрев статистику, мы обнаружили, что самые дорогие фильмы снимают такие компании, как Lucasfilm Ltd. и Walt Disney Pictures — на их счету более всего кинокартин, на которые потрачены огромные суммы.
2010 год — Рапунцель: Запутанная история
Бюджет: $260 млн
2011 год — Пираты Карибского моря: На странных берегах
Бюджет: $379 млн
2012 год — Джон Картер
Бюджет: $264 млн
В этот же год был выпущен фильм «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», всего на 30 млн долларов дешевле.
2013 год — Одинокий рейнджер
Бюджет: $225 млн
2013 год — Человек из стали
Бюджет: $225 млн
Фильм «Хоббит: Пустошь Смауга» этого же года оказался немногим дешевле (217 млн долларов).
2014 год — Малефисента
Бюджет: $226 млн
2015 год — Звёздные войны: Пробуждение силы
Бюджет: $447 млн
Этот фильм является самым дорогим за всю историю.
2016 год — Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Бюджет: $263 млн
Кстати, этот фильм получил целых четыре премии «Золотая малина»!
2017 год — Лига справедливости
Бюджет: $300 млн
2017 год — Звёздные войны: Последние джедаи
Бюджет: $300 млн
Две тысячи семнадцатый год был богат на дорогие фильмы. На бюджет не скупились, но всё же затратили меньше на производство таких фильмов, как «Красавица и чудовище» (255 млн долларов), «Форсаж 8» (250 млн) и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (230 млн).
2018 год — Мир Юрского периода 2
Бюджет: $432 млн
Это второй после фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы» самый дорогой блокбастер в истории.
2019 год — Звёздные войны: Скайуокер. Восход
Бюджет: $416 млн
Это третий из самых дорогих фильмов.
2020 год — Довод
Бюджет: $205 млн
Фильм Кристофера Нолана получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
2021 год — Не время умирать
Бюджет: $250 млн
2022 год — Аватар: Путь воды
Бюджет: $350 млн
Фильм Джеймса Кэмерона также получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
2023 год — Форсаж 10
Бюджет: $340 млн
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