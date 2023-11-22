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Какой фильм стал самым дорогим в каждом из последних 13 лет

Какой фильм стал самым дорогим в каждом из последних 13 лет

Автор:
22 ноября 2023 08:43
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   самый дорогой фильм   съемка   фильм   
961
17

Каждый год мы ждём от кино что-то новенькое, чтобы удовлетворить свои интересы или просто развлечься. Но для создателей фильмов и мультфильмов эта индустрия — не просто творческий процесс, а ещё и большие затраты, ведь во многом от этого зависит качество снятой картины.

Просмотрев статистику, мы обнаружили, что самые дорогие фильмы снимают такие компании, как Lucasfilm Ltd. и Walt Disney Pictures — на их счету более всего кинокартин, на которые потрачены огромные суммы.

2010 год — Рапунцель: Запутанная история

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Бюджет: $260 млн


2011 год — Пираты Карибского моря: На странных берегах

Бюджет: $379 млн


2012 год — Джон Картер

Бюджет: $264 млн


В этот же год был выпущен фильм «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», всего на 30 млн долларов дешевле.


2013 год — Одинокий рейнджер

Бюджет: $225 млн


2013 год — Человек из стали

Бюджет: $225 млн

Фильм «Хоббит: Пустошь Смауга» этого же года оказался немногим дешевле (217 млн долларов).


2014 год — Малефисента

Бюджет: $226 млн


2015 год — Звёздные войны: Пробуждение силы

Бюджет: $447 млн


Этот фильм является самым дорогим за всю историю.


2016 год — Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

Бюджет: $263 млн


Кстати, этот фильм получил целых четыре премии «Золотая малина»!


2017 год — Лига справедливости

Бюджет: $300 млн


2017 год — Звёздные войны: Последние джедаи

Бюджет: $300 млн


Две тысячи семнадцатый год был богат на дорогие фильмы. На бюджет не скупились, но всё же затратили меньше на производство таких фильмов, как «Красавица и чудовище» (255 млн долларов), «Форсаж 8» (250 млн) и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (230 млн).


2018 год — Мир Юрского периода 2

Бюджет: $432 млн


Это второй после фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы» самый дорогой блокбастер в истории.


2019 год — Звёздные войны: Скайуокер. Восход

Бюджет: $416 млн


Это третий из самых дорогих фильмов.


2020 год — Довод

Бюджет: $205 млн


Фильм Кристофера Нолана получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.


2021 год — Не время умирать

Бюджет: $250 млн


2022 год — Аватар: Путь воды

Бюджет: $350 млн


Фильм Джеймса Кэмерона также получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.


2023 год — Форсаж 10

Бюджет: $340 млн

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Метки: актеры   кино   роль   самый дорогой фильм   съемка   фильм   
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2  комментария
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20k
scorpick 4 минуты назад
Тут надо учитывать инфляцию и гонорары актёрам. "Звездный" состав может съесть две трети бюджета.
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16k
GROMOZEKA 17 минут назад
Итого, мы увидели дороговизну спецэффектов и графики
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