Как снимали фильм "Такси": кадры со съемок и 10 интересных фактов о фильме

1. Идея снять комедийный боевик про таксиста и полицейского пришла Люку Бессону во время ожидания съемок ленты "Пятый элемент". За это время простоя он и написал сценарий.

Но так как "Пятый элемент" никто не отменял, то сам Бессон в режиссерское кресло не сел, оставшись лишь в качестве сценариста и продюсера. Режиссером же ленты стал Жерар Пирес, у которого еще не было опыта в съемках полнометражных фильмов, зато был опыт в съемках рекламы автомобилей.