Как снимали фильм "Такси": кадры со съемок и 10 интересных фактов о фильме

В 1998 году вышла культовая французская экшен-комедия "Такси", которая вмиг обрела популярность, став настоящим хитом.
1. Идея снять комедийный боевик про таксиста и полицейского пришла Люку Бессону во время ожидания съемок ленты "Пятый элемент". За это время простоя он и написал сценарий.
Но так как "Пятый элемент" никто не отменял, то сам Бессон в режиссерское кресло не сел, оставшись лишь в качестве сценариста и продюсера. Режиссером же ленты стал Жерар Пирес, у которого еще не было опыта в съемках полнометражных фильмов, зато был опыт в съемках рекламы автомобилей.
Правда, незадолго до начала съемок с Жераром Пиресом произошло несчастье (он неудачно упал с лошади), из-за чего он угодил в больницу на несколько недель. Дабы не переносить съемки фильма, в режиссерское кресло временно посадили Жерара Кравчика, который затем приходил к Пиресу и показывал отснятые материалы, чтобы тот дал добро.
Кстати, последующие части будет режиссировать уже именно Жерар Кравчик, а не Пирес.
2. На роль Даниеля Люк Бессон сразу же взял малоизвестного французского актера алжирского происхождения Сами Насери. Еще до этого Бессон работал вместе с ним на съемках фильма "Леон". И пусть у Насери была совсем крохотная роль, актер очень понравился и запомнился Бессону.
Ну а сам Сами Насери старался выкладываться по полной. Он даже прошел курсы пилотажа на реальных гоночных трассах, что безусловно достойно уважения.
Но, конечно же, в гоночных сценах никто не доверял актеру сидеть за рулем. В эти моменты за рулем сидели профессиональные гонщики "Формулы 1".
3. Компания "Mercedes Benz" подала в суд на студию. А все из-за того, что в одной из сцен Даниель, обращаясь к немцам в Мерседесе, спросил их: "Ну что? Так и продолжаете ездить на тракторах?".
Суд, кстати, немцы выиграли, и студии пришлось отвалить компании "Мерседес" 2 миллиона долларов.
4. После выхода фильма популярность автомобилей Peugeot 406 взлетела до небес. Всего же в фильме было использовано 6 автомобилей данной модели для съемок внутри салона, внешнего вида и гоночных сцен.
5. При бюджете в 9 миллионов долларов фильм заработал в прокате 44 миллиона, что сделало его коммерчески успешным.
Фильм оказался настолько успешным, что породил еще 4 части (последняя из которых стала лютым трешем) и два ремейка - американский и конечно же индийский.
6. Обратили ли вы внимание, что все сцены на автомобилях снимались только днем? Это не случайность. Дело в том, что власти города запретили снимать эти сцены в ночное время, даже несмотря на то, что Люк Бессон просил их разрешить ночные съемки.
7. Всего в кадре было разбито 38 машин, а вот сколько машин помяли во время съемок, создатели решили скрыть.
8. Фильм "Такси" был снят всего за месяц. За такое же время Люк Бессон написал сценарий.
9. Все мы помним, что Эмильен никак не может научиться ездить на автомобиле и уже 8-й раз проваливает экзамен на вождение. Но суть не в этом. Обратите внимание на надпись на капоте. Там написано "Автошкола Ж. Пиреса". Ну и как вы уже поняли, Ж. Пирес - это отсылка к режиссеру Жерару Пиресу.
10. Заглавная музыкальная тема из фильма "Такси" та же самая, что и в фильме "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино. На всякий случай (если вы не знали) сообщая, что данная композиция называется "Miserlou" в исполнении Dick Dale.
Источник:
- Как снимали фильм "Смерть ей к лицу": кадры со съемок и интересные факты
- 13 лучших сериалов на Netflix, которые стали самыми просматриваемыми за всё время
- Эту авантюрную комедию сняли всего за 17 дней
- Как снимали фильм "Мумия возвращается": кадры со съёмок и интересные факты о фильме
- 14 интересных фактов о фильме "Четыре комнаты", о которых многие не знают