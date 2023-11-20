Как снимали фильм "Мумия возвращается": кадры со съёмок и интересные факты о фильме

Более того, ему даже не дали озвучить его компьютерную версию, с которой герои сталкиваются ближе к концу фильма. А озвучил его вокалист известной метал-группы "Sepultura" Макс Кавалера.

Но зато после выхода второй части "Мумии" в ход пошел спин-офф под названием "Царь скорпионов", где Джонс сыграл уже главную роль.





3. Для съемок внутренней части особняка О'Коннелов известный режиссер Ридли Скотт любезно предложил свой дом, что находится на юго-востоке Лондона.





4. Съемки погони на двухэтажном автобусе заняли в общей сложности две недели. Для того, чтобы отснять эту сцену потребовалось немало разрешений, чтобы перекрыть части улиц Лондона. А это не так просто, с учетом того, что это крупный европейский город, а не пустынный город в Марокко.