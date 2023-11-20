Как снимали фильм "Мумия возвращается": кадры со съёмок и интересные факты о фильме

После успеха фильма "Мумия" (1999) студийные боссы возжелали увидеть продолжение картины с тем же актерским составом и режиссером, дабы собрать еще больше денег в прокате, зная, насколько сильно ожидают продолжения зрители. И в 2001 году свет увидела лента "Мумия возвращается".
1. Как и в случае со съемками первой части, съемки проходили не в Египте, а в Марокко. А во время пустынных съемок членам съемочной группы также приходилось терпеть много неудобств, включающих в себя песчаные в бури, жару и нападение местной живности.
Но актеры, зная, что их ждет, уже не переживали по этому поводу. Они, так сказать, уже ко всему привыкли и стойко переносили все неприятности. Даже актриса Рэйчел Вайс не жаловалась на невыносимые условия. По ее словам, это всего лишь издержки профессии.
2. Фильм "Мумия возвращается" стал первой серьезной киноработой в жизни рестлера Дуэйна "Скалы" Джонсона. Правда, будущий актер был разочарован тем, что ему досталось так мало экранного времени.
Более того, ему даже не дали озвучить его компьютерную версию, с которой герои сталкиваются ближе к концу фильма. А озвучил его вокалист известной метал-группы "Sepultura" Макс Кавалера.
Но зато после выхода второй части "Мумии" в ход пошел спин-офф под названием "Царь скорпионов", где Джонс сыграл уже главную роль.
3. Для съемок внутренней части особняка О'Коннелов известный режиссер Ридли Скотт любезно предложил свой дом, что находится на юго-востоке Лондона.
4. Съемки погони на двухэтажном автобусе заняли в общей сложности две недели. Для того, чтобы отснять эту сцену потребовалось немало разрешений, чтобы перекрыть части улиц Лондона. А это не так просто, с учетом того, что это крупный европейский город, а не пустынный город в Марокко.
Единственное условие, которое выставляли власти, это то, чтобы съемки проводились исключительно ночью.
5. Жрецы, которые гнались за О'Коннелами, были целиком и полностью созданы на компьютере. Но на крупных планах (во время драки) их заменяли на переодетых актеров.
А вот во время съемок первой части фильма "Мумия" Брендону Фрейзеру приходилось мутузить воздух, имитируя бой с прислужниками Имхотепа.
6. Помните забавного мужичка ,который читал газету в ванной на заднем плане? Это и есть режиссер Стивен Соммерс.
7. Специалист по визуальным эффектам Джон Бертон рассказывал, что при создании тех самых мумий-пигмеев они вдохновлялись зубастиками из одноименного фильма ужасов.
То есть, по сути те самые пигмеи-мумии были некой смесью зубастиков и жрецов Имхотепа.
8. Актер Джон Ханна, сыгравший Джонатана, в то время был очень востребован, но тем не менее он с нетерпением ожидал, когда же наконец начнутся съемки продолжения "Мумии". К этому фильму он и по сей день относится с особой теплотой.
Лично я считаю, что Джон Ханна сделал фильм намного интереснее, чем он бы мог быть. Уж кто-кто, а он точно здесь на своем месте.
9. Фредди Боат, сыгравший сына О'Коннелов по имени Алекс, был безумно счастлив, когда его утвердили на эту роль, ведь он был невероятным фанатом первой части фильма. По словам юного актера он посмотрел этот фильм более 30 раз.
Брендон Фрейзер рассказывал, что мальчишка постоянно ему пересказывал фильм мумия, а именно все сцены с самим Фрейзером.
Режиссер и члены съемочной группы хвалили мальчика, так как он со всей серьезностью подходил к съемочному процессу и портил очень мало дублей, что всех буквально удивило. Мальчику приписывали успешное актерское будущее, но известным актером он так и не стал.
10. Актрисы Рэйчел Вайс и Патрисия Веласкес, сыгравшие Нефертити и Анксунамун, отказались от дублеров, поэтому в сцене поединка между двумя девушками мы видим именно актрис.
Лишь в одном месте был использован дублер. Речь идет о заднем сальто с переходом в шпагат в исполнении Анксунамун. Здесь, конечно, без дублера не обошлось.
Вся съемочная группа настолько сильно была поражена данной сценой, что все буквально приковали к ней взгляд. Кто-то даже шутил, что можно было продавать билеты на этот зрелищный поединок.
11. Во время просмотра фильма зрители были недовольны тем, что Анксунамун бросила своего возлюбленного умирать. Ведь на протяжении двух частей нам рассказывали про искреннюю любовь Анксунамун и Имхотепа.
Но режиссер Стивен Соммерс заявил, что он больше не хотел бы вновь возвращаться к любовной линии этих двух персонажей, поэтому и покончил с ней таким образом. Он-то думал, что будет режиссером третьей части фильма, но в итоге его сменил другой режиссер.
Хотя, лично мне сцена понравилась. Эмоции, которые обыграл актер Арнольд Вослу, просто великолепны. Его даже стало немного жаль. Ну а в конце он посмотрел на то, как Иви вытащила Рика, и улыбаясь им в след отпустил руки. Очень сильно.
12. Изначально, для создания образа Имхотепа в его мумифицированном состоянии хотели привлечь статиста, но актер Арнольд Вослу сам захотел это сделать, нарядившись в костюм для захвата движений. Когда актер был одет в этот костюм, он в шутку называл себя рождественской едкой.
13. В начале каждого съемочного дня бедному Арнольду Вослу приходилось брить всё свое тело с ног до головы. Конечно же, делал это не он сам, но натерпеться ему пришлось немало, тем более что по началу его брили воском ,что стало для него сущим кошмаром.
Но актер был пойти на все ради этой роли. Как признавался Вослу, он готов был играть Имхотепа до конца своей жизни, даже если бы это был фильм "Мумия 25". Данная картина не только принесла ему популярность, но и в принципе остается для него самой любимой и по сей день.
14. Тот самый дирижабль, на котором летят герои, это вовсе не компьютерная графика. Для съемок была построена модель дирижабля в реальную величину. Компьютерная графика использовалась лишь на общих планах.
15. При бюджете в 98 миллионов долларов фильм "Мумия возвращается" собрал аж 435 миллионов.
16. По изначально задумке меджай, сыгранный актером Одедом Ферром, должен был сражаться с самим Царем Скорпионов, и погибнуть от его рук. Но в итоге Соммерс вычеркнул эту сцену из сценария, в очередной раз сохранив жизнь меджаю. За это, кстати, актер был ему очень благодарен.
17. Армию воинов-меджаев отыграло всего 200 статистов. Но благодаря компьютерным манипуляциям армия была увеличена до 10000 человек.
18. Многие критиковали компьютерный образ Царя Скорпиона, и не зря. Графика получилась довольно слабой и даже скорее слишком уж мультяшной. Но это не вина специалистов по спецэффектам. Просто им дали слишком мало мало времени на создание этого существа, поэтому они не успели проработать его должным образом, так как картину уже нужно было сдавать.
Источник:
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