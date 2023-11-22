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В США полиция арестовала учительницу, совратившую 17-летнего подростка

В США полиция арестовала учительницу, совратившую 17-летнего подростка

Автор:
22 ноября 2023 07:23
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   инцидент   люди   совращение   учительница   
2392
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27-летней учительнице физкультуры Рейган Андерсон предъявлено обвинение в нескольких случаях сексуального насилия над несовершеннолетним.

В США арестовали учительницу физкультуры частной христианской школы из штата Южная Каролина, которая совратила 17-летнего школьника. Об этом сообщает New York Post.

27-летнюю Рейган Андерсон взяли под стражу после жалобы в полицию от администрации учебного заведения, где она работала тренером футбольной команды. Согласно ордеру на арест, ей предъявлены два обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего.

Выяснилось, что в октябре женщина занималась сексом со своим подопечным в частном доме в городе Холли-Хилл и на парковке пиццерии Pizza Hut в городе Санти. Кроме того, Андерсон отправляла ему свои фотографии в обнаженном виде. Слухи об отношениях учительницы и подростка распространились в школе, и 8 ноября администрация приняла решение обратиться в правоохранительные органы.

«Тренер, которому мы верили, учительница, подруга злоупотребила этим доверием и нарушила присягу педагога. Она разрушила жизнь нашего сына», — заявила мать школьника на судебном заседании в четверг, 16 ноября. Она добавила, что ни один молодой спортсмен в городе не будет в безопасности, «пока эта женщина находится на свободе».

В итоге Андерсон выпустили под залог в 2,5 тысячи долларов и обязали носить электронный браслет до следующего заседания суда. Ей также запретили общаться с пострадавшим и его семьей.

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Метки: США   в мире   инцидент   люди   совращение   учительница   
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18  комментариев
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422
Funny 2 часа назад
Бедняга он конечно, как же он это переживет
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5k
Alex Минуту назад
Повезло засранцу
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30k
Aqueronte Минуту назад
На его месте должен был быть я, пусть мне и больше 17и.
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25k
ЦСКА 2 минуты назад
Где фото Андерсон в обнаженном виде??
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9k
soar 4 минуты назад
такая травма. это будет преследовать его всю жизнь.
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1k
manul74 5 минут назад
Я о таком только мечтать мог в школе.
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2k
Lena 7 минут назад
Не пойму что некоторым бабам нужно? Есть муж, дети ... зачем лезть на подростков?
Ну а парня конечно жалко. Вот если бы его гей изнасиловал, или там тетка пожилая... а тут баба молодая и красивая, прям кошмар. Как теперь ему жить? Нужно срочно антидепрессанты начать принимать. Травма на всю жизнь. И в дом его силой приволокла, под дулом пистолета. И в машину с ней сел насильно.... Безобразие какое!!!
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18k
Голос Вселенной 9 минут назад
Только вот это могу прокричать.......

Ссылка youtu.be
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9k
Zhora 11 минут назад
Насилия?! Да не было там никакого насилия 100%
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272
Шэльмавье фон Шольценко 16 минут назад
Бедный паренёк...на его месте должен был быть я...
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65k
Александр Ломовицкий 18 минут назад
"«Тренер, которому мы верили, учительница, подруга злоупотребила этим доверием и нарушила присягу педагога. Она разрушила жизнь нашего сына», заявила мать школьника на судебном заседании в четверг, 16 ноября."
ну конечно она то наверняка решила что сынок под хвост долбиться будет с друзьями а тут он на бабу залез -нетолерантненько получилось.
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3k
WELL 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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355
GomelSky 38 минут назад
бедняга, так мучался...
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62k
Андрей 41 минуту назад
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16k
Kostick Час назад
на двух буях усидеть получается только в документалках про сантехников) теперь муж ей пинка под зад даст, а потом ещё и закроют, годиков на несколько.
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1k
Бэмсяра Час назад
травма на всю жизнь у подростка. ведь такого больше не повторится))))
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33k
Юрий Час назад
Видимо, этот малолетний долбоклюй, растрезвонил всем дружкам. что трахает физручку. Отсюда и понеслось.... "Слухи об отношениях учительницы и подростка распространились в школе"
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11k
Vacony 2 часа назад
почему он, а не я...
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Alex Chebrikov

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