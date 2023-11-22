В США полиция арестовала учительницу, совратившую 17-летнего подростка

«Тренер, которому мы верили, учительница, подруга злоупотребила этим доверием и нарушила присягу педагога. Она разрушила жизнь нашего сына», — заявила мать школьника на судебном заседании в четверг, 16 ноября. Она добавила, что ни один молодой спортсмен в городе не будет в безопасности, «пока эта женщина находится на свободе».

В итоге Андерсон выпустили под залог в 2,5 тысячи долларов и обязали носить электронный браслет до следующего заседания суда. Ей также запретили общаться с пострадавшим и его семьей.