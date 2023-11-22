В США полиция арестовала учительницу, совратившую 17-летнего подростка

27-летней учительнице физкультуры Рейган Андерсон предъявлено обвинение в нескольких случаях сексуального насилия над несовершеннолетним.
В США арестовали учительницу физкультуры частной христианской школы из штата Южная Каролина, которая совратила 17-летнего школьника. Об этом сообщает New York Post.
27-летнюю Рейган Андерсон взяли под стражу после жалобы в полицию от администрации учебного заведения, где она работала тренером футбольной команды. Согласно ордеру на арест, ей предъявлены два обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего.
Выяснилось, что в октябре женщина занималась сексом со своим подопечным в частном доме в городе Холли-Хилл и на парковке пиццерии Pizza Hut в городе Санти. Кроме того, Андерсон отправляла ему свои фотографии в обнаженном виде. Слухи об отношениях учительницы и подростка распространились в школе, и 8 ноября администрация приняла решение обратиться в правоохранительные органы.
«Тренер, которому мы верили, учительница, подруга злоупотребила этим доверием и нарушила присягу педагога. Она разрушила жизнь нашего сына», — заявила мать школьника на судебном заседании в четверг, 16 ноября. Она добавила, что ни один молодой спортсмен в городе не будет в безопасности, «пока эта женщина находится на свободе».
В итоге Андерсон выпустили под залог в 2,5 тысячи долларов и обязали носить электронный браслет до следующего заседания суда. Ей также запретили общаться с пострадавшим и его семьей.
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Ну а парня конечно жалко. Вот если бы его гей изнасиловал, или там тетка пожилая... а тут баба молодая и красивая, прям кошмар. Как теперь ему жить? Нужно срочно антидепрессанты начать принимать. Травма на всю жизнь. И в дом его силой приволокла, под дулом пистолета. И в машину с ней сел насильно.... Безобразие какое!!!
ну конечно она то наверняка решила что сынок под хвост долбиться будет с друзьями а тут он на бабу залез -нетолерантненько получилось.