Разгневанный мужчина напал на врача во время научной конференции

На видеокамеру попал разъяренный муж, который дважды ударил врача на медицинской конференции, после того, как обвинил его в сексуальном насилии над женой, совершённом в 2016 году.

На видео, которое было снято в прошлом месяце во время ежегодного собрания американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG), видно, как мужчина подходит к трибуне и бросает оскорбления.

Акустика помещения и расположенный рядом микрофон передали всю напряжённую атмосферу, воцарившуюся в помещении.