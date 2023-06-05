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Разгневанный мужчина напал на врача во время научной конференции

Разгневанный мужчина напал на врача во время научной конференции

Автор:
05 июня 2023 07:46
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   видео   инцидент   конференция   люди   нападение   
1994
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На научной конференции в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) муж одной из абитуриенток напал на врача из нью-йоркского университета Стоуни-Брук. Мужчина обвинил медика в сексуальном насилии над женой.

На видеокамеру попал разъяренный муж, который дважды ударил врача на медицинской конференции, после того, как обвинил его в сексуальном насилии над женой, совершённом в 2016 году.

На видео, которое было снято в прошлом месяце во время ежегодного собрания американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG), видно, как мужчина подходит к трибуне и бросает оскорбления.

Акустика помещения и расположенный рядом микрофон передали всю напряжённую атмосферу, воцарившуюся в помещении.

«Семь лет я ждал этого. Семь лет! Моя жена страдала, потому что ты чертов хищник! И ты знаешь, что ты сделал! Не будь гребаной с...кой! Ты трогал мою жену! Этот ублюдок любит прикасаться к женщинам!» - выкрикнул нарушитель регламента конференции и нанёс две увесистые оплеухи по лицу гинеколога.

По информации СМИ, организаторы медицинского собрания опубликовали официальное заявление с извинениями за инцидент. Побитый профессор отказался выдвигать обвинения своему обидчику.

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Метки: США   в мире   видео   инцидент   конференция   люди   нападение   
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14  комментариев
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7k
sedoisever 2 часа назад
А зачем он ждал семь лет?
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19k
scorpick 21 минуту назад
Заподозрил как-то мужик жену. Краситься стала, одеваться красиво... В общем, собрался он типа на работу, вышел из дома, а сам за угол и ждёт. Через часик из подъезда летящей походкой вышла жена. Села в автобус. Он прыг в машину и за автобусом. Жена вышла у поликлиники и туда. Мужик за ней. Зашла в кабинет гинеколога. Мужик прильнул ухом к двери, слушает. Через время послышались характерные энергичные шлепки. Он врывается в кабинет, а там доктор за ширмой его жену раком трахает.
- АХ ВЫ! ДА Я ВАС!!!
Доктор:
- Мужчина!!! Вы понимаете, где находитесь? Вы же умный человек, я по глазам вижу, что умный! У вашей жены проблемы по женской части. Я провожу сеанс открытого массажа матки. Поэтому выйдите за дверь и дайте завершить процедуру!
Мужик вышел, сел на лавочку у двери и думает:
"Хорошо, что я умный. Ведь был бы дурак, так и подумал бы, что е.б.ёт..."
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Мне напоминает тот случай, когда жена из исламской семьи пошла к гинекологу. А потом муж этой жены ВНЕЗАПНО узнал, что гинеколог смотрел на вареник жены, пошел и избил его.
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12k
Graf_Dracula Полчаса назад
А зачем ждат? Это раз, второе, как, почему, что, а может это была интрижка и его жена тоже как бы в доле. И вообще, если он врач гинеколог, то как работать с его женой если не трогать? Может проше найти женщину гинеколога если тебя не устраивает мужчина? Короче, тема не раскрыта.
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2k
Semёn Полчаса назад
Это же лучше чем он любил бы рикасаться к мужчинам?...
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−2
18k
Сергей Час назад
Обвинил гинеколога в том, что тот трогает женщин... Сказочный...
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