Разгневанный мужчина напал на врача во время научной конференции

На научной конференции в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) муж одной из абитуриенток напал на врача из нью-йоркского университета Стоуни-Брук. Мужчина обвинил медика в сексуальном насилии над женой.
На видеокамеру попал разъяренный муж, который дважды ударил врача на медицинской конференции, после того, как обвинил его в сексуальном насилии над женой, совершённом в 2016 году.
На видео, которое было снято в прошлом месяце во время ежегодного собрания американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG), видно, как мужчина подходит к трибуне и бросает оскорбления.
Акустика помещения и расположенный рядом микрофон передали всю напряжённую атмосферу, воцарившуюся в помещении.
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«Семь лет я ждал этого. Семь лет! Моя жена страдала, потому что ты чертов хищник! И ты знаешь, что ты сделал! Не будь гребаной с...кой! Ты трогал мою жену! Этот ублюдок любит прикасаться к женщинам!» - выкрикнул нарушитель регламента конференции и нанёс две увесистые оплеухи по лицу гинеколога.
По информации СМИ, организаторы медицинского собрания опубликовали официальное заявление с извинениями за инцидент. Побитый профессор отказался выдвигать обвинения своему обидчику.
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- АХ ВЫ! ДА Я ВАС!!!
Доктор:
- Мужчина!!! Вы понимаете, где находитесь? Вы же умный человек, я по глазам вижу, что умный! У вашей жены проблемы по женской части. Я провожу сеанс открытого массажа матки. Поэтому выйдите за дверь и дайте завершить процедуру!
Мужик вышел, сел на лавочку у двери и думает:
"Хорошо, что я умный. Ведь был бы дурак, так и подумал бы, что е.б.ёт..."