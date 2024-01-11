В Техасе арестовали учительницу за связь с несовершеннолетним

26-летнюю Хейли Нишель Клифтон-Кармак из Уэйнсвилла арестовали в прошлую пятницу в округе Комал, штат Техас. Учительницу математики обвиняют в растлении 16-летнего ученика.
Противозаконные встречи происходили за 1300 км от того места, где женщина была задержана.
Отцу подростка также предъявлено обвинение в том, что он не препятствовал совращению. Как утверждается, мужчина знал, что его сын состоит в отношениях с учительницей.
В судебных документах сказано, что подросток и учительница занимались сексом во время уроков. Один из учеников обратился в полицию и показал фотографии своего одноклассника с царапинами на спине, которые он получил во время полового акта с учительницей математики.
Детективы посетили школу 8 декабря и поговорили с учительницей, но та отрицала обвинения. Однако в её смартфоне сохранились сообщения, подтверждающие связь с подростком.
Ребёнок, обратившийся в правоохранительные орнаны, рассказал, что Клифтон-Кармак "слишком дружелюбна с учениками и иногда одевается неподобающим образом".
Женщина часто надевала "приталенные рубашки с глубоким вырезом".
Она также носила обтягивающие леггинсы, которые "демонстрировали её тело", и получала выговоры от руководства школы за "слишком близкое общение с учениками".
Клифтон-Кармак уехала из Миссури в Техас к родственникам 23 декабря, но возвращаться не торопилась.
Сейчас женщина находится в тюрьме округа Комал. Ей предъявлены обвинения в совращении ребёнка.
Клифтон-Кармак, мать двоих детей, недавно развелась. Она была замужем за Ченсом Кармаком, который является бойцом смешанных единоборств и прошёл базовую подготовку в армии США.
"Марк Крейтон знал об отношениях своего несовершеннолетнего ребёнка и 26-летней учительницы, но вместо того, чтобы сообщить о преступлении, он позволял отношениям продолжаться и даже разрешил Хейли приходить к нему домой и видеться с жертвой", - сказано в обвинении, предъявленном отцу подростка.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Какой кошмар, как она посмела)) Как она посмела быть женственной и пропагандировать женственность??? Чокнутые на западе совсем уже.
Да вообще без проблем.
Подросток 16 лет - я хочу заниматься сексом с 26 летней девушкой.
Нет!!! Караул!
16 лет, тоже мне, ребеночек. Интересно, в этом штате возраст согласия 16, или училке не повезло начать эти встречи там, где он 17-18?
"не доставайся же ты никому!"