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В Техасе арестовали учительницу за связь с несовершеннолетним

В Техасе арестовали учительницу за связь с несовершеннолетним

Автор:
11 января 2024 09:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   история   подросток   совращение   ученик   учительница   
2874
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26-летнюю Хейли Нишель Клифтон-Кармак из Уэйнсвилла арестовали в прошлую пятницу в округе Комал, штат Техас. Учительницу математики обвиняют в растлении 16-летнего ученика.

Противозаконные встречи происходили за 1300 км от того места, где женщина была задержана.

Отцу подростка также предъявлено обвинение в том, что он не препятствовал совращению. Как утверждается, мужчина знал, что его сын состоит в отношениях с учительницей.

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В судебных документах сказано, что подросток и учительница занимались сексом во время уроков. Один из учеников обратился в полицию и показал фотографии своего одноклассника с царапинами на спине, которые он получил во время полового акта с учительницей математики.

Детективы посетили школу 8 декабря и поговорили с учительницей, но та отрицала обвинения. Однако в её смартфоне сохранились сообщения, подтверждающие связь с подростком.

Ребёнок, обратившийся в правоохранительные орнаны, рассказал, что Клифтон-Кармак "слишком дружелюбна с учениками и иногда одевается неподобающим образом".

Женщина часто надевала "приталенные рубашки с глубоким вырезом".

Она также носила обтягивающие леггинсы, которые "демонстрировали её тело", и получала выговоры от руководства школы за "слишком близкое общение с учениками".

Клифтон-Кармак уехала из Миссури в Техас к родственникам 23 декабря, но возвращаться не торопилась.

Сейчас женщина находится в тюрьме округа Комал. Ей предъявлены обвинения в совращении ребёнка.

Клифтон-Кармак, мать двоих детей, недавно развелась. Она была замужем за Ченсом Кармаком, который является бойцом смешанных единоборств и прошёл базовую подготовку в армии США.

"Марк Крейтон знал об отношениях своего несовершеннолетнего ребёнка и 26-летней учительницы, но вместо того, чтобы сообщить о преступлении, он позволял отношениям продолжаться и даже разрешил Хейли приходить к нему домой и видеться с жертвой", - сказано в обвинении, предъявленном отцу подростка.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.










Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   история   подросток   совращение   ученик   учительница   
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29  комментариев
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Вот если бы он с учителем-мужиком трахался - то всё было бы нормально...
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6k
alex Минуту назад
мне б такую училку. Девку жалко, папаша-молодец, а того, кто сдал в океан скинуть
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3k
Вячеслав 3 минуты назад
А представьте такую ситуацию , 27 летний учитель трахает 16 летнею девицу. И все сразу меняется. Если эта па та скуха не мощет сдерживать свои сексуальные фантазии ей нет места в школе .
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7k
Letar 10 минут назад
"Женщина часто надевала "приталенные рубашки с глубоким вырезом". Она также носила обтягивающие леггинсы, которые "демонстрировали её тело"

Какой кошмар, как она посмела)) Как она посмела быть женственной и пропагандировать женственность??? Чокнутые на западе совсем уже.
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611
Андрей Граф 14 минут назад
зависть дебила, который сдал
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62k
Андрей 17 минут назад
Мальчик десяти лет: а можно мне отрезать член?
Да вообще без проблем.
Подросток 16 лет - я хочу заниматься сексом с 26 летней девушкой.
Нет!!! Караул!
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1k
Леший 23 минуты назад
да вы достали уже.....я б с такой сам переспал....нормальная тётька же
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8k
Фон Шниппельблох Полчаса назад
Тупые законы портят жизнь нормальным людям. Вот и весь вывод. В 26 лет она сама ещё тупенькая, как подросток. А пацан в 16 лет уже в порядке, чтобы жухаться, не ребёнок.
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10k
Garpia121 Полчаса назад
Стуканул пацанчик, которому не обломилось, из зависти.
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9k
Zhora 38 минут назад
Чушь какая-то. В 16 лет даже в России можно уже жахаться без уголовной ответственности.
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5k
fkamash 39 минут назад
Блин, подарила пацанам "счастье", а те дебилы - в полицию побежали... Ну не идиоты? Ну была у нас завуч по воспитательной работе - 32 годика. Так кто только со старшеклассников у ней дома не был)))) И вот никому в голову не пришло на нее в полицию заявлять!
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2k
Rodaslav 54 минуты назад
Жаль, красивая женщина.
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33k
Ego sum qui sum 56 минут назад
ну и классический мем
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16k
куджо Час назад
да [мат], в который раз, свяжитесь со мной совершеннолетним))
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4k
Glory to Urine! Час назад
Очень уж она стрёмно выглядит в 26. Будто 36.
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4k
Ухалус Посовиномус Час назад
А все из-за одного завистливого мудака...
16 лет, тоже мне, ребеночек. Интересно, в этом штате возраст согласия 16, или училке не повезло начать эти встречи там, где он 17-18?
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62k
pynh Час назад
Дааа, раньше бы наоборот поржали и поздравили что училку завалил. А сейчас что...
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6k
Alex 2 часа назад
Повезло какому-то засранцу.
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Дай Бог счастья и здоровья это прекрасной женщине!
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59k
alertol 2 часа назад
Ох не в той школе я учился, ох не в той...
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