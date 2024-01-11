В Техасе арестовали учительницу за связь с несовершеннолетним

Ребёнок, обратившийся в правоохранительные орнаны, рассказал, что Клифтон-Кармак "слишком дружелюбна с учениками и иногда одевается неподобающим образом".

Женщина часто надевала "приталенные рубашки с глубоким вырезом".

Она также носила обтягивающие леггинсы, которые "демонстрировали её тело", и получала выговоры от руководства школы за "слишком близкое общение с учениками".