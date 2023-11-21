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"Да ему кайфово!": в Курске неадекват запрыгнул в движущееся такси, выбив головой стекло

"Да ему кайфово!": в Курске неадекват запрыгнул в движущееся такси, выбив головой стекло

Автор:
21 ноября 2023 16:06
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   авто   влетел на ходу   неадекват   полиция   такси   таксисты   
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Эпичную поездку зафиксировала камера видеорегистратора.

Водитель такси медленно ехал по ул. Парковая в Курске, когда увидел идущего по дороге мужчину в окровавленной футболке. Таксист слегка притормозил и спросил его, что случилось, как неизвестный ввалился в его авто, телом разбив стекло.


Таксист не растерялся: прибавил газу, он выехал из дворов и, заметив на дороге бригаду скоро помощи, попытался привлечь внимание санитаров врачей. Сигналы о помощи заметили и машина скорой остановилась.


Медики вызвали на месте происшествия полицию. Как сообщают в УМВД по Курской области, "пассажир получил резаные раны и на скорой помощи в сопровождении полицейских был доставлен в больницу. Там выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения".


К счастью, таксист не пострадал, чего не скажешь о его авто. "По факту повреждения автомобиля будет вынесено процессуальное решение" - сообщили в УМВД.

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Метки: Видео   авто   влетел на ходу   неадекват   полиция   такси   таксисты   
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16  комментариев
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1k
Илья 2 часа назад
Животное. Почему государство не защищает здоровое общество от наркоманов. Само употребление тяжелых наркотиков должно быть уголовно наказуемым.
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3k
.357 magnum 6 минут назад
Напомнило
Ссылка vk.com
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5k
Timur 22 минуты назад
Пересолил
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1k
Робот ник-балда 38 минут назад
Хорошо что таксист попался этому обрыгану а не ребёнок
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3k
Ежик 48 минут назад
ппц...что-то новенькое.
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9k
Дмитрий Час назад
Ну, честно признаться, тут на месте таксиста любой бы ах...л!!! Какой то киборг выносит тебе стекло и практически захватывает автомобиль!!!!
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62k
pynh 2 часа назад
Смешарики заиграли новыми красками
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Schreibikus

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