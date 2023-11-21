"Да ему кайфово!": в Курске неадекват запрыгнул в движущееся такси, выбив головой стекло

Эпичную поездку зафиксировала камера видеорегистратора.
Водитель такси медленно ехал по ул. Парковая в Курске, когда увидел идущего по дороге мужчину в окровавленной футболке. Таксист слегка притормозил и спросил его, что случилось, как неизвестный ввалился в его авто, телом разбив стекло.
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Таксист не растерялся: прибавил газу, он выехал из дворов и, заметив на дороге бригаду скоро помощи, попытался привлечь внимание
санитаров врачей. Сигналы о помощи заметили и машина скорой остановилась.
Медики вызвали на месте происшествия полицию. Как сообщают в УМВД по Курской области, "пассажир получил резаные раны и на скорой помощи в сопровождении полицейских был доставлен в больницу. Там выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения".
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К счастью, таксист не пострадал, чего не скажешь о его авто. "По факту повреждения автомобиля будет вынесено процессуальное решение" - сообщили в УМВД.
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