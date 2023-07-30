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Пьяный водитель Audi на полной скорости расстрелял машину студента МГУ

Пьяный водитель Audi на полной скорости расстрелял машину студента МГУ

Автор:
30 июля 2023 09:19
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Пьяный водитель Audi   авто   алкоголь   неадекват   пистолет   студент МГУ   
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Очевидцы рассказали, что юноша на Skoda забирал свою маму из аэропорта, когда его подрезал мужчина на Audi. Затем водитель открыл окно, достал пистолет, и выстрелил. Пуля попала рядом с ручкой двери, студента не зацепило чудом, говорят свидетели.


Информацию подтвердили и в МВД. Там добавили, что стрелка задержали, им оказался пьяный 40-летний волгоградец. При задержании он угрожал полицейским и оскорблял их. Мужчину доставили в отдел, а травматический пистолет «Глок» изъяли.

Во время задержания мужчина угрожал полицейским и оскорблял их:

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Метки: Видео   Пьяный водитель Audi   авто   алкоголь   неадекват   пистолет   студент МГУ   
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22  комментария
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32k
albedo 2 часа назад
Надеюсь менты провели с ним убедительную профилактическую беседу без оставления следов на теле. А если и со следами - то и не страшно.
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104k
Фима Петров Минуту назад
По хорошему - надо было сразу 15 суток оформлять. Чтоб побои сошли
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57k
Олег 3 минуты назад
после фразы " ты в себя поверил" и первого шага он уже должен ловить грудью боевые пули
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1k
КАКАнгел 10 минут назад
А зачем с ним разговаривать ? Приказали бы просто лечь на землю , не лег- прострели ногу и вези в обезьянник , составляй акты и протоколы и пусть готовится сесть лет на 8. Чего с пьяными полемику разводить если можно вкатать по максимому чтоб он чалился до седых яиц . Выпил- получи .
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1k
Misanthrop Полчаса назад
"...водитель Audi на полной скорости расстрелял машину..."
"...водитель открыл окно, достал пистолет, и выстрелил..."
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236
Liberman 49 минут назад
Пьяный водитель НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ РАССТРЕЛЯЛ МАШИНУ.
Захожу в пост: синее мудло пукнуло из травмата в дверь...
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1k
SmartCat101 53 минуты назад
что за гомосятина и машина для педиков и ему нужен травмат что-бы чувствовать себя мужчиной.
посадите суку
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6k
hhwost Час назад
я всегда думал, что "расстрелянная машина" это как-то так, а не из травмата в дверь один раз.
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457
twincam hhwost Полчаса назад
да хоть 1.
ты не из сво вернулся где от выстрела не шарахаешься.
а когда какой-то пи...рас на ровном месте направляет на тебя оружие, и тем более потмо стреляет, это совсем не рядовое событие
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5k
Горожанин Час назад
Вот для таких и нужны в нашей жизни менты.
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16k
Совранский Час назад
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7k
Echo 2 часа назад
На Глоке конечно мушку надо было спилить
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