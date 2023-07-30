Пьяный водитель Audi на полной скорости расстрелял машину студента МГУ

Очевидцы рассказали, что юноша на Skoda забирал свою маму из аэропорта, когда его подрезал мужчина на Audi. Затем водитель открыл окно, достал пистолет, и выстрелил. Пуля попала рядом с ручкой двери, студента не зацепило чудом, говорят свидетели.