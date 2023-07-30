Пьяный водитель Audi на полной скорости расстрелял машину студента МГУ

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Очевидцы рассказали, что юноша на Skoda забирал свою маму из аэропорта, когда его подрезал мужчина на Audi. Затем водитель открыл окно, достал пистолет, и выстрелил. Пуля попала рядом с ручкой двери, студента не зацепило чудом, говорят свидетели.
Информацию подтвердили и в МВД. Там добавили, что стрелка задержали, им оказался пьяный 40-летний волгоградец. При задержании он угрожал полицейским и оскорблял их. Мужчину доставили в отдел, а травматический пистолет «Глок» изъяли.
Во время задержания мужчина угрожал полицейским и оскорблял их:
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"...водитель открыл окно, достал пистолет, и выстрелил..."
Захожу в пост: синее мудло пукнуло из травмата в дверь...
посадите суку
Напомнило анекдот:
Два еврея приходят к ребе: "Ребе, что говорит Тора - белый это цвет? -Да. -А черный это цвет? -Да." Один поворачиваясь к другому:"Вот видишь! Я продал тебе таки цветной телевизор!"
ты не из сво вернулся где от выстрела не шарахаешься.
а когда какой-то пи...рас на ровном месте направляет на тебя оружие, и тем более потмо стреляет, это совсем не рядовое событие