Иркутянин врезался в автосервис за рулем угнанного автомобиля

В Иркутске пьяный лихач въехал в здание автосервиса на улице Баррикад. Позже сотрудники полиции установили, что 31-летний иркутянин угнал машину - он увидел в центре города открытый автомобиль с запущенным двигателем, сел в него и уехал.
Во время столкновения в гаражном боксе находились люди. В результате происшествия сам водитель и один из посетителей сервиса получили незначительные травмы.
Выяснилось, что у злоумышленника никогда не было водительского удостоверения. В общей сложности на него было составлено пять административных протоколов и возбуждено уголовное дело за угон авто. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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