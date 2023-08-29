Иркутянин врезался в автосервис за рулем угнанного автомобиля



Во время столкновения в гаражном боксе находились люди. В результате происшествия сам водитель и один из посетителей сервиса получили незначительные травмы.

Выяснилось, что у злоумышленника никогда не было водительского удостоверения. В общей сложности на него было составлено пять административных протоколов и возбуждено уголовное дело за угон авто. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.