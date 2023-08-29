FISHKINET
Сообщество Аварии 7049 постов • 554 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Иркутянин врезался в автосервис за рулем угнанного автомобиля

Иркутянин врезался в автосервис за рулем угнанного автомобиля

Автор:
29 августа 2023 10:32
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota Corolla   Видео   ДТП   авто   врезался в автосервис   неадекват   угон   
868
3
1

В Иркутске пьяный лихач въехал в здание автосервиса на улице Баррикад. Позже сотрудники полиции установили, что 31-летний иркутянин угнал машину - он увидел в центре города открытый автомобиль с запущенным двигателем, сел в него и уехал.


Во время столкновения в гаражном боксе находились люди. В результате происшествия сам водитель и один из посетителей сервиса получили незначительные травмы. 


Выяснилось, что у злоумышленника никогда не было водительского удостоверения. В общей сложности на него было составлено пять административных протоколов и возбуждено уголовное дело за угон авто. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Toyota Corolla   Видео   ДТП   авто   врезался в автосервис   неадекват   угон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
сеньор Леонсио Час назад
В ГТА переиграл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41772



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Храброе сердце": кадры со съемок и интересные факты о фильме
Как снимали фильм "Храброе сердце": кадры со съемок и интересные факты о фильме
Власти США боятся огласки: после пожара на гавайском острове Мауи не могут найти 2400 детей
Власти США боятся огласки: после пожара на гавайском острове Мауи не могут найти 2400...
Набирающие популярность в сообществах
Лагман. Мультискороварка. Лапша из лавки
Лагман. Мультискороварка. Лапша из лавки
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Найдено 15 лиц

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#кино#новости#конфликт#сарказм#Еда#Россия#маразм
#люди#животные#Прикол#интересное#позитив#ДТП#улыбнуло#отдых#драка#Вещи
#в мире#Юмор#забавно#полиция#фильм#криминал#история#СССР#пляж#девушки
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома МКАД. Не устоять даже на обочине МКАД. Не устоять даже на обочине "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже Немного об аквапланировании Немного об аквапланировании Оба решили искать "счастье" на обочине Оба решили искать "счастье" на обочине В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт

На что жалуетесь?

Вернуться