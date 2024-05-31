По Швеции распространяется мышиная лихорадка

Смертельный вирус, разносчиком которого являются грызуны, распространяется по Северной Европе. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), подобно вирусу Эбола, провоцирует внутреннее кровотечение.
Всё началось в 2018 году, когда врачи в южном шведском округе Сконе диагностировали случай эпидемической нефропатии, вызванной вирусом Пуумала. Основным переносчиком этого вируса является рыжая полёвка. У заражённого человека развивается геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.
Геморрагические лихорадки - это группа заболеваний, вызываемых различными вирусами, среди которых жёлтая лихорадка, вирус Эбола и геморрагическая лихорадка Крым-Конго.
Специалисты были озадачены, поскольку это был первый случай мышиной лихорадки на юге страны, более чем в 500 км от тех мест, где болезнь была замечена ранее.
Еще один случай был зафиксирован в 2020 году, также в шведском округе Сконе. Но оба пациента не путешествовали и заразились в своей родной местности.
Их симптомы были типичными для ГЛПС, включая лихорадку, общее недомогание, носовые кровотечения и сбой в работе почек.
Учёные из Уппсальского университета решили выяснить, почему болезнь появляется так далеко от привычных мест.
Они отловили в окрестностях домов пациентов рыжих полёвок и провели генетическое тестирование на наличие хантавируса.
Хантавирусы - род вирусов, распространённых в основном среди грызунов. Они способны заражать людей и вызывать два вида заболеваний: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром.
Анализ, проведённый учёными, показал, что 9 из 74 полёвок, пойманных в Сконе, несут гены хантавируса. Они также обнаружили, что это другой штамм вируса, схожий с вирусом Пуумала из Финляндии и российской Карелии.
Есть опасения, что новый штамм может представлять угрозу для здоровья населения.
"Новые штаммы вируса Пуумала могут оказать существенное влияние на здоровье человека", - пишут учёные в исследовании, опубликованном в журнале Emerging Infectious Diseases.
Элин Экономоу Лундеберг, автор исследования и врач-инфекционист из центральной больницы Кристианстада, сказала: "Мы были удивлены, что такая высокая доля полёвок оказалась переносчиком хантавируса, вызывающего заболевания у людей. И это в районе, расположенном более чем в 500 км к югу от ранее известного ареала вируса".
Теперь исследователи намерены выяснить, откуда берётся вирус, и составить карту его распространения в южных районах Швеции.
Профессор Оке Лундквист из Уппсальского университета, соавтор исследования, задаётся вопросом: "Если вирус существует в этой местности уже давно, то почему не заболело больше людей? Или же он появился в Сконе недавно и только начал распространяться?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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