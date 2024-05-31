По Швеции распространяется мышиная лихорадка

Геморрагические лихорадки - это группа заболеваний, вызываемых различными вирусами, среди которых жёлтая лихорадка, вирус Эбола и геморрагическая лихорадка Крым-Конго.

Специалисты были озадачены, поскольку это был первый случай мышиной лихорадки на юге страны, более чем в 500 км от тех мест, где болезнь была замечена ранее.

Еще один случай был зафиксирован в 2020 году, также в шведском округе Сконе. Но оба пациента не путешествовали и заразились в своей родной местности.

Их симптомы были типичными для ГЛПС, включая лихорадку, общее недомогание, носовые кровотечения и сбой в работе почек.