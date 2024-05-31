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По Швеции распространяется мышиная лихорадка

По Швеции распространяется мышиная лихорадка

Автор:
31 мая 2024 12:04
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом   Швеция   вирус   заболевание   исследование   мышиная лихорадка   
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Смертельный вирус, разносчиком которого являются грызуны, распространяется по Северной Европе. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), подобно вирусу Эбола, провоцирует внутреннее кровотечение.

Всё началось в 2018 году, когда врачи в южном шведском округе Сконе диагностировали случай эпидемической нефропатии, вызванной вирусом Пуумала. Основным переносчиком этого вируса является рыжая полёвка. У заражённого человека развивается геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

Геморрагические лихорадки - это группа заболеваний, вызываемых различными вирусами, среди которых жёлтая лихорадка, вирус Эбола и геморрагическая лихорадка Крым-Конго.

Специалисты были озадачены, поскольку это был первый случай мышиной лихорадки на юге страны, более чем в 500 км от тех мест, где болезнь была замечена ранее.

Еще один случай был зафиксирован в 2020 году, также в шведском округе Сконе. Но оба пациента не путешествовали и заразились в своей родной местности.

Их симптомы были типичными для ГЛПС, включая лихорадку, общее недомогание, носовые кровотечения и сбой в работе почек.

Учёные из Уппсальского университета решили выяснить, почему болезнь появляется так далеко от привычных мест.

Они отловили в окрестностях домов пациентов рыжих полёвок и провели генетическое тестирование на наличие хантавируса.

Хантавирусы - род вирусов, распространённых в основном среди грызунов. Они способны заражать людей и вызывать два вида заболеваний: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром.

Анализ, проведённый учёными, показал, что 9 из 74 полёвок, пойманных в Сконе, несут гены хантавируса. Они также обнаружили, что это другой штамм вируса, схожий с вирусом Пуумала из Финляндии и российской Карелии.


Есть опасения, что новый штамм может представлять угрозу для здоровья населения.

"Новые штаммы вируса Пуумала могут оказать существенное влияние на здоровье человека", - пишут учёные в исследовании, опубликованном в журнале Emerging Infectious Diseases.

Элин Экономоу Лундеберг, автор исследования и врач-инфекционист из центральной больницы Кристианстада, сказала: "Мы были удивлены, что такая высокая доля полёвок оказалась переносчиком хантавируса, вызывающего заболевания у людей. И это в районе, расположенном более чем в 500 км к югу от ранее известного ареала вируса".

Теперь исследователи намерены выяснить, откуда берётся вирус, и составить карту его распространения в южных районах Швеции.

Профессор Оке Лундквист из Уппсальского университета, соавтор исследования, задаётся вопросом: "Если вирус существует в этой местности уже давно, то почему не заболело больше людей? Или же он появился в Сконе недавно и только начал распространяться?"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом   Швеция   вирус   заболевание   исследование   мышиная лихорадка   
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10  комментариев
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Juli Час назад
В прошлом году потеряла любимого брата из-за этой гадости.....страшная вещь. Долгий инкубационный период, а потом отказ почек и все.
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Ловите наркомана! Полминуты назад
Негры завезли и заразили мышей шведских
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17k
Элитный тигр 18 минут назад
Ясно-понятно, клещи и мыши лихорадочные заполоняют Европу. Аффтор, у нас своих клещей хватает, да и мышей с болячками полно.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2992 поста (2819 в горячем)

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