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Наглядно и доходчиво о том, к чему приводит многолетнее курение

Наглядно и доходчиво о том, к чему приводит многолетнее курение

Автор:
21 ноября 2023 15:18
Сообщество : Картинка дня
Метки: вред курения   вредно для здоровья   картинка дня   курение   курение яд   курение-зло   последствия   про вред курения   
2029
17

О вреде курения говорят много, но на заядлых курильщиков не действуют даже доказанные медицинские факты. Так что остается только развести руками и показать фотоподборку с общей темой «Вот что 10 лет курения сделали с ковром моей бабушки».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вред курения   вредно для здоровья   картинка дня   курение   курение яд   курение-зло   последствия   про вред курения   
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15  комментариев
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84k
Доктор Джонс Час назад
Действительно, дым от табака оседает на предметах.
Но белый пластик на пультах, клавиатурах и т.п. сам по себе желтеет от старости, в т.ч. под действием солнечного света...
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1k
ФЫВАПРОЛ 3 минуты назад
Кто не курит и не пьет тот здоровеньким помрет, а будешь кушать витамин доживешь до смерти.
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6k
heta 13 минут назад
Все верно, разница видна невооруженным глазом. Но дело в том, что человеческий организм не статичен, и все, что на статических предметах оседает и копится, в организме перерабатывается и выводится. Не всё и не всегда, но тем не менее, процесс всегда идёт.
Я не к тому, что курить - не вредно. Вредно, конечно, только организм курящего и некурящего не отличается столь драматично, как в топике. И даже сплошь черные легкие курильшика - это миф. У каких-то отдельных, особо укуренных - возможно, но не у обычного, в меру курящего. Спросите любого паталогоанатома, он подтвердит, у обычного курильщика легкие таки же розовые, как и у некурящего. Но курить - всё равно вредно.
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28k
Matrosskin Полчаса назад
А чего так с клавой то обосрались - там же видно вторая новая, в коробке, даже плёнка торчит. С кулером компа тоже - так равномерно пластик просто желтеет, иначе был бы градиент. пульты - белый новый, нет ни потёртостей, ни жиро-потовых следов...
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11k
kaboza 53 минуты назад
да ну нах это отраву
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8k
Pravednik84 Час назад
Ну кое что верно... Но в некоторых случаях игнорится воздействие солнца и прочих условий.
Моя бабушка не курит, но праздничная посуда, что хранится неподалёку от плиты, примерно за пол года доходит до того же состояния, что и представленные бокалы.
Некурящие есть? Сфоткайте пожалуйста ваш ковролин под тумбочкой.

Есть в фармакологии такая практика - на испытаниях берут 3 группы данных:
1) данные (подопытных и фокус-группы) до начала эксперимента;
2) данные подопытных;
3) данные фокус-группы (её стараются содержать в тех же условиях, что и подопытных).

бОльшая часть представленного не соответствует понятию "научный подход", вероятнее всего составляли интеллектуалы класса Греты Тунберг. Строго говоря я более-менее признаю только первую фотографию в аэропорту, остальные идут лесом. Я, курящий, не отрицаю воздействия дыма, но не надо всё валить на нас.

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12k
Copycat Час назад
Половина конечно бред бредом)

да есть факт что когда в маленьком помещении активно курят (например на балконе) то смолы из дыма оседают на поверхностях и предметах и со временем их видно

но в половине случаев тут в посте я вижу что
- либо просто пластик потемнел со временем, например как клавиатура, я как то забирал из одного офиса на утилизацию такие же желтые клавы, при этом в офисе было запрещено курить как так? кто то по ночам приходил и окуривал их?)
- кухонная мебель это тоже не факт, если нет нормально вентиляции то приготавлемая на плите яда будет чадить и очень быстро потемнее побелка на потолке например, а мебель особенно верх шкафов покроются жировым нагаром даже в доме не курильщика

вот в налет внутри ПК я безоговорочно верю) оно именно так и происходит, я пару таких компов чистил, там именно этот желтоватый налёт на кулерах и проводах так как компьютерный кейс гоняет через себя воздух при работе
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12k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
ну вот это вранье - тут я вижу новый пульт(или вычищенный) и старый пульт, не факт что курильщика хотя и есть такое что никотиновые смолы осаждаются на предметах и могут менять их цвет, но так же не забываем что пластик со временем сам по себе может менять цвет именно на такой вот грязный
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10k
hairov Час назад
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62k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
у курильщика нормальные рулонки, а у некурящего простыни. потому и не курит что денег нет на сиги
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