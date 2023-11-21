Наглядно и доходчиво о том, к чему приводит многолетнее курение

2029
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О вреде курения говорят много, но на заядлых курильщиков не действуют даже доказанные медицинские факты. Так что остается только развести руками и показать фотоподборку с общей темой «Вот что 10 лет курения сделали с ковром моей бабушки».
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4. «Чистил люстру из дома курильщика. Я уже почистил нижнюю часть, так что вы можете увидеть разницу»
6. «Дружеское напоминание о замене воздушного фильтра. Вот как выглядит воздушный фильтр из дома курильщика спустя всего один месяц»
8. «Я работаю в сфере обслуживания и надеваю перчатку всякий раз, когда выхожу на перекур, чтобы руки не пахли»
10. «Мой друг работает в автосервисе. Он проводил влажную уборку крыши автомобиля курильщика»
11. «Моя квартирантка курила в квартире. Вот как выглядел верх кухонных шкафов, когда я их снял»
12. «Вот что 10 лет интенсивного курения сделали с ковровым покрытием в квартире моей бабушки»
15. «Компьютер курильщика. Вентилятор изначально был белым, и все это покрыто пылью и смолой. Пахнет ужасно»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но белый пластик на пультах, клавиатурах и т.п. сам по себе желтеет от старости, в т.ч. под действием солнечного света...
Я не к тому, что курить - не вредно. Вредно, конечно, только организм курящего и некурящего не отличается столь драматично, как в топике. И даже сплошь черные легкие курильшика - это миф. У каких-то отдельных, особо укуренных - возможно, но не у обычного, в меру курящего. Спросите любого паталогоанатома, он подтвердит, у обычного курильщика легкие таки же розовые, как и у некурящего. Но курить - всё равно вредно.
Моя бабушка не курит, но праздничная посуда, что хранится неподалёку от плиты, примерно за пол года доходит до того же состояния, что и представленные бокалы.
Некурящие есть? Сфоткайте пожалуйста ваш ковролин под тумбочкой.
Есть в фармакологии такая практика - на испытаниях берут 3 группы данных:
1) данные (подопытных и фокус-группы) до начала эксперимента;
2) данные подопытных;
3) данные фокус-группы (её стараются содержать в тех же условиях, что и подопытных).
бОльшая часть представленного не соответствует понятию "научный подход", вероятнее всего составляли интеллектуалы класса Греты Тунберг. Строго говоря я более-менее признаю только первую фотографию в аэропорту, остальные идут лесом. Я, курящий, не отрицаю воздействия дыма, но не надо всё валить на нас.
да есть факт что когда в маленьком помещении активно курят (например на балконе) то смолы из дыма оседают на поверхностях и предметах и со временем их видно
но в половине случаев тут в посте я вижу что
- либо просто пластик потемнел со временем, например как клавиатура, я как то забирал из одного офиса на утилизацию такие же желтые клавы, при этом в офисе было запрещено курить как так? кто то по ночам приходил и окуривал их?)
- кухонная мебель это тоже не факт, если нет нормально вентиляции то приготавлемая на плите яда будет чадить и очень быстро потемнее побелка на потолке например, а мебель особенно верх шкафов покроются жировым нагаром даже в доме не курильщика
вот в налет внутри ПК я безоговорочно верю) оно именно так и происходит, я пару таких компов чистил, там именно этот желтоватый налёт на кулерах и проводах так как компьютерный кейс гоняет через себя воздух при работе
эх хорошо уметь думать критически)