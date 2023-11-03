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25 примеров парейдолии, доказывающих, что наш мозг способен придумать что угодно

25 примеров парейдолии, доказывающих, что наш мозг способен придумать что угодно

Автор:
03 ноября 2023 15:45
Сообщество : Картинка дня
Метки: забавное сходство   картинка дня   на что похоже   парейдолия   похоже на   похоже на лицо   сходство   удивительное рядом   
1289
26

Если вы потратите пару минут и посмотрите вокруг, то удивитесь, как много лиц и знакомых существ вас окружает. Где? Да везде, куда ни глянь. В самых обычных предметах и узорах можно увидеть лицо или фигуру, неожиданно оживающую в вашем воображении. И это может быть очень увлекательно!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавное сходство   картинка дня   на что похоже   парейдолия   похоже на   похоже на лицо   сходство   удивительное рядом   
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4  комментария
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1k
Gamak 39 минут назад
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18k
тов.Suhov 8 минут назад
Пост порадовал интересными снимками и, что немаловажно, адекватными подписями к ним. Спасибо.
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1k
Мария Коненкова Полчаса назад
Всё, кроме камеры - офигенно, мистика какая-то, особенно дерево с сердцевиной в форме сердца. А камера - это не парейдолия, а продуманный дизайн, выбивается из общего смыслового ряда.
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245
zu4ara Час назад
Комментарий к фото
больше на Мики мауса похоже
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