25 примеров парейдолии, доказывающих, что наш мозг способен придумать что угодно

Если вы потратите пару минут и посмотрите вокруг, то удивитесь, как много лиц и знакомых существ вас окружает. Где? Да везде, куда ни глянь. В самых обычных предметах и узорах можно увидеть лицо или фигуру, неожиданно оживающую в вашем воображении. И это может быть очень увлекательно!