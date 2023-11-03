25 примеров парейдолии, доказывающих, что наш мозг способен придумать что угодно

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Если вы потратите пару минут и посмотрите вокруг, то удивитесь, как много лиц и знакомых существ вас окружает. Где? Да везде, куда ни глянь. В самых обычных предметах и узорах можно увидеть лицо или фигуру, неожиданно оживающую в вашем воображении. И это может быть очень увлекательно!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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