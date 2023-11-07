Бельгийское агентство Impact — автор вирусного билборда на строящемся здании. Просьба к чат-боту с искусственным интеллектом «Эй, ChatGPT, дострой это здание...» продолжает слоган «Ваши навыки незаменимы» и предложением работы для рабочих строительных специальностей.

«ИИ может сделать многое. Но ИИ не может достроить это здание на Keyserlei в Антверпене. ИИ также не может устранить протечку или установить систему отопления. Профессионалы останутся, и они заслуживают признания. Их навыки просто незаменимы, — написали авторы рекламы в соцсетях.