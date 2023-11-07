FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Картинка дня 947 постов • 189 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Картинка дня
25 примеров по-настоящему креативной рекламы

25 примеров по-настоящему креативной рекламы

Автор:
07 ноября 2023 18:06
Сообщество : Картинка дня
Метки: картинка дня   креатив   креативная реклама   лучшая реклама   лучшие креативы   реклама   рекламная кампания   
1462
26

Наружная реклама бывает очень изобретательной! Казалось бы, «всё уже придумано до нас», однако в сфере рекламы по-прежнему много простора для творчества и новых идей. Эта подборка — отличное тому подтверждение.

×
×

Центры раннего развития детей COА (Милуоки, США) совместно с рекламным агентством Cramer-Krasselt в 2011 году придумали и осуществили акцию, направленную на обучение детей в игровой форме и вовлечение в эту игру их родителей. Например, с помощью игровых стендов ребенок мог узнать, что такое угол, измерить свой рост в дюймах и сантиметрах, взвеситься и получить на табло результат — свой вес на Земле и тот же вес на Луне. Основная цель акции — показать родителям детей, что их вовлечённость и участие в обучении ребёнка даёт хорошие плоды.


Сделано из пластикового мусора, найденного в океане:


«Моя мама была коктейльной соломинкой, а папа — пластиковым стаканом. Возможно, отсюда моя любовь к вечеринкам», «Мама была мешком для мусора, папа — пакетом из-под чипсов. Говорят, у меня мамины глаза», «Мама была тюбиком из-под зубной пасты, а папа — пластиковой бутылкой, в которой раньше был апельсиновый сок. Я кислый, я сладкий, я Водолей».


Бельгийское агентство Impact — автор вирусного билборда на строящемся здании. Просьба к чат-боту с искусственным интеллектом «Эй, ChatGPT, дострой это здание...» продолжает слоган «Ваши навыки незаменимы» и предложением работы для рабочих строительных специальностей.

«ИИ может сделать многое. Но ИИ не может достроить это здание на Keyserlei в Антверпене. ИИ также не может устранить протечку или установить систему отопления. Профессионалы останутся, и они заслуживают признания. Их навыки просто незаменимы, — написали авторы рекламы в соцсетях.


Марта Стюарт и Снуп Догг зажигают.


Компания Tony's Chocolonely раздавала шоколадные плитки бесплатно, чтобы подчеркнуть, что «бесплатного шоколада» не бывает. Людям, столпившимся в ожидании вкусного угощения от бренда, предоставили возможность узнать важную информацию о современном рабстве и тяжелых условиях детского труда в какао-индустрии.


Дроны вместо пиротехники.


Oatly Group AB — шведская компания, которая занимается производством продуктов питания из овса для замены аналогичных молочных продуктов.


Чтобы на улицах города было чище, приходится идти на уловки.


Для рекламы фильма (перед премьерой 2 августа) компания Warner Bros Pictures устроила «заплыв» трех гигантских спинных плавников мегалодона ручной работы вниз по Темзе.


Если вы поймаете счастливую каплю, то сможете выиграть год бесплатного сока Tropicana. В каждой «капле» находился купон и шанс выиграть. В 2015 году этот «стакан сока» путешествовала по всей Бельгии, появляясь на вокзалах, различных фестивалях и мероприятиях.


Компания «Бургер Кинг» запустила в ресторанах Швеции новые варианты блюд на основе растительных продуктов. Можно выбирать веганские бургеры трех видов — чизбургер, воппер, роял.


Представляя новый Samsung Galaxy Z Flip5, компания Samsung хотела подчеркнуть, что он занимает меньше места в кармане, чем iPhone.


Бренд апельсинового сока Minute Maid увеличивает содержание витамина D в своей кампании, полагаясь на саму природу. «Впусти в себя витамин D».


Сначала появился мюзикл. Затем фильм. Теперь вечеринка продолжается. Mamma Mia! The Party — сценический мюзикл, поставленный на родине группы ABBA в Швеции.


Поп-ап инсталляция Tote Bag, Нью-Йорк.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Картинка дня"
Метки: картинка дня   креатив   креативная реклама   лучшая реклама   лучшие креативы   реклама   рекламная кампания   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Юр21 Час назад
С качелями идея здоровская!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
courvoisier 14 минут назад
Бренд апельсинового сока Minute Maid увеличивает содержание витамина D в своей кампании, полагаясь на саму природу. «Впусти в себя витамин D».

Я, конечно, не диетолог, но спрошу. Каким хером витамин Д к апельсиновому соку?
Это, блд, жирорастворимый витамин. Он входит в организм или с едой (эргокальциферол), или синтезируется от солнечного света (холикальциферол). Но, в любом случае - в апельсиновом соке не содержится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
courvoisier Полчаса назад
9. Компания Matsumoto Kiyoshi увеличила свои продажи туалетной бумаги, изменив дизайн упаковки. И тем самым избавив покупателей от чувства неловкости

Ну да. Эльфы же не какают. Какать - это неловко. Сначала внушить толпе дебилов, что какать плохо, потом их спасти, но за деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112205



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства...
Набирающие популярность в сообществах
"Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков
"Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков
Самая опасная банда Мексики. Картель Синалоа. Интересные факты
Самая опасная банда Мексики. Картель Синалоа. Интересные факты
Так выглядят вражеские связи
Так выглядят вражеские связи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кругом сплошной обман

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#автомобили#факты#аварии#фильм#забавно#Автовсячина#дом
#животные#в мире#история#автомир#ДТП#кино#полиция#Санкт-Петербург#Россия#Еда
#Юмор#интересное#машина#СССР#интересно#авто аварии#добро#шоу бизнес#Вещи#задержание
Так выглядят вражеские связи Так выглядят вражеские связи Горе-рекламщики, фантазия которых переходит все разумные границы Горе-рекламщики, фантазия которых переходит все разумные границы 14 задумок горе-маркетологов, которые выходят за рамки разумного 14 задумок горе-маркетологов, которые выходят за рамки разумного 16 примеров запоминающейся и креативной рекламы 16 примеров запоминающейся и креативной рекламы 35 примеров запоминающейся креативной рекламы 35 примеров запоминающейся креативной рекламы Шедевры уличной рекламы на грани, созданные мэтрами маркетинга Шедевры уличной рекламы на грани, созданные мэтрами маркетинга

На что жалуетесь?

Вернуться