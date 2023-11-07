25 примеров по-настоящему креативной рекламы

Наружная реклама бывает очень изобретательной! Казалось бы, «всё уже придумано до нас», однако в сфере рекламы по-прежнему много простора для творчества и новых идей. Эта подборка — отличное тому подтверждение.
Центры раннего развития детей COА (Милуоки, США) совместно с рекламным агентством Cramer-Krasselt в 2011 году придумали и осуществили акцию, направленную на обучение детей в игровой форме и вовлечение в эту игру их родителей. Например, с помощью игровых стендов ребенок мог узнать, что такое угол, измерить свой рост в дюймах и сантиметрах, взвеситься и получить на табло результат — свой вес на Земле и тот же вес на Луне. Основная цель акции — показать родителям детей, что их вовлечённость и участие в обучении ребёнка даёт хорошие плоды.
Сделано из пластикового мусора, найденного в океане:
«Моя мама была коктейльной соломинкой, а папа — пластиковым стаканом. Возможно, отсюда моя любовь к вечеринкам», «Мама была мешком для мусора, папа — пакетом из-под чипсов. Говорят, у меня мамины глаза», «Мама была тюбиком из-под зубной пасты, а папа — пластиковой бутылкой, в которой раньше был апельсиновый сок. Я кислый, я сладкий, я Водолей».
Бельгийское агентство Impact — автор вирусного билборда на строящемся здании. Просьба к чат-боту с искусственным интеллектом «Эй, ChatGPT, дострой это здание...» продолжает слоган «Ваши навыки незаменимы» и предложением работы для рабочих строительных специальностей.
«ИИ может сделать многое. Но ИИ не может достроить это здание на Keyserlei в Антверпене. ИИ также не может устранить протечку или установить систему отопления. Профессионалы останутся, и они заслуживают признания. Их навыки просто незаменимы, — написали авторы рекламы в соцсетях.
Марта Стюарт и Снуп Догг зажигают.
Компания Tony's Chocolonely раздавала шоколадные плитки бесплатно, чтобы подчеркнуть, что «бесплатного шоколада» не бывает. Людям, столпившимся в ожидании вкусного угощения от бренда, предоставили возможность узнать важную информацию о современном рабстве и тяжелых условиях детского труда в какао-индустрии.
8. Экологическая организация Projecting Change — Рекламная акция с использованием 1000 дронов над зданием ООН в Нью-Йорке, США
Дроны вместо пиротехники.
9. Компания Matsumoto Kiyoshi увеличила свои продажи туалетной бумаги, изменив дизайн упаковки. И тем самым избавив покупателей от чувства неловкости
10. Oatly — «Не хотим хвастаться, но даже автобус останавливается, чтобы посмотреть на рекламу напитка из овса»
Oatly Group AB — шведская компания, которая занимается производством продуктов питания из овса для замены аналогичных молочных продуктов.
11. Манчестер. «Барби» или «Оппенгеймер»? Голосование с помощью урны для сбора мусора Ballot Bin
Чтобы на улицах города было чище, приходится идти на уловки.
Для рекламы фильма (перед премьерой 2 августа) компания Warner Bros Pictures устроила «заплыв» трех гигантских спинных плавников мегалодона ручной работы вниз по Темзе.
13. Pictionary (игра) — рекламная кампания «Дерево, собака, автомобиль», агентство Ogilvy, Мексика, 2011 год
Если вы поймаете счастливую каплю, то сможете выиграть год бесплатного сока Tropicana. В каждой «капле» находился купон и шанс выиграть. В 2015 году этот «стакан сока» путешествовала по всей Бельгии, появляясь на вокзалах, различных фестивалях и мероприятиях.
Компания «Бургер Кинг» запустила в ресторанах Швеции новые варианты блюд на основе растительных продуктов. Можно выбирать веганские бургеры трех видов — чизбургер, воппер, роял.
Представляя новый Samsung Galaxy Z Flip5, компания Samsung хотела подчеркнуть, что он занимает меньше места в кармане, чем iPhone.
Бренд апельсинового сока Minute Maid увеличивает содержание витамина D в своей кампании, полагаясь на саму природу. «Впусти в себя витамин D».
Сначала появился мюзикл. Затем фильм. Теперь вечеринка продолжается. Mamma Mia! The Party — сценический мюзикл, поставленный на родине группы ABBA в Швеции.
Поп-ап инсталляция Tote Bag, Нью-Йорк.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я, конечно, не диетолог, но спрошу. Каким хером витамин Д к апельсиновому соку?
Это, блд, жирорастворимый витамин. Он входит в организм или с едой (эргокальциферол), или синтезируется от солнечного света (холикальциферол). Но, в любом случае - в апельсиновом соке не содержится.
Ну да. Эльфы же не какают. Какать - это неловко. Сначала внушить толпе дебилов, что какать плохо, потом их спасти, но за деньги.