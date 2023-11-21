Португалия шесть дней подряд на 100% работала на возобновляемых источниках энергии

«Главный вывод, на мой взгляд, заключается в том, что португальская энергосистема готова к очень высокой доле возобновляемой электроэнергии и к ее ожидаемым колебаниям. Мы смогли справиться как с резким ростом производства гидро- и ветроэнергии, так и с возвратом к более низкой доле ВИЭ, когда газовые электростанции вновь понадобились для обеспечения части спроса в стране», — сказал Мигель Прадо, освещающий энергетический сектор Португалии в газете Expresso.

Задача декарбонизации энергосистемы Португалии состоит в том, чтобы уменьшить и, в конечном счете, сократить до нуля количество часов, когда стране необходимо сжигать газ для поддержания света. Руководство страны хочет, чтобы к 2040 году газовая генерация, на которую приходится 21% потребления электроэнергии в период с января по октябрь, была полностью прекращена.

Для достижения своих климатических целей Португалия сосредоточила внимание на диверсификации возобновляемых ресурсов: вместо того чтобы полагаться в первую очередь на ветер, воду или солнце, она добавляет в портфель каждый из них и находит способы сделать их более взаимодополняемыми. В настоящее время электроэнергетические компании страны ищут дополнительные возможности для развития прибрежной ветроэнергетики, расширяют солнечные установки и переоборудуют старые береговые ветропроекты, чтобы максимально эффективно использовать самые подходящие места.

Анатомия шестидневного эксперимента

После свержения авторитарной диктатуры Estado Novo в 1974 г. вновь образованная государственная компания Energias de Portugal построила ряд гидроэлектрических плотин на некогда диких реках, устремившихся с восточных гор на западное побережье. Первые наземные ветряные проекты компания построила в 1990-х годах, когда солнечная энергия просто не могла конкурировать по экономическим показателям, а солнечные установки только недавно начали набирать обороты.

Именно поэтому пасмурное небо не повлияло на общее производство электроэнергии из возобновляемых источников во время недавнего 6-дневного эксперимента, как это случилось бы, например, в Калифорнии или на Гавайях. Ветряная и гидроэнергия работали, и это главное.

Любая веха в быстро развивающейся отрасли экологически чистой энергетики должна иметь конкретные параметры. Так чего же именно добилась португальская энергосистема в этом месяце?

Шестидневный рекорд — это 149 часов подряд, в течение которых «энергия из возобновляемых источников превышала потребности промышленного и бытового потребления по всей стране».

Предыдущий рекорд по этому показателю был достигнут в 2019 году и составлял 131 час (чуть более пяти дней). Это не означает, что станции на ископаемом топливе не работали, просто общая выработка электроэнергии из возобновляемых источников более чем удовлетворяла потребности потребителей.

Но Португалия также только что установила национальный рекорд по удовлетворению потребностей всей энергосистемы «без использования традиционной тепловой генерации». Этот период без газа начался в ночь на Хэллоуин и продолжался 131 час подряд, т. е. около 5 дней, что почти втрое превышает предыдущий рекорд Португалии, установленный в 2021 г., — 56 часов подряд. И в течение 95 из этих часов Португалия экспортировала чистую электроэнергию в Испанию, поскольку у нее постоянно было больше, чем нужно, — опять же без использования газа.

За этой линией тренда и нужно следить. Погода, благоприятная для использования возобновляемых источников энергии, будет приходить и уходить, а межсезонье (март, апрель, октябрь, ноябрь) как раз подходят для того, чтобы возобновляемые источники энергии опережали потребительский спрос, поскольку потребности в отоплении и охлаждении ниже, чем летом и зимой. Однако в последний раз, когда в Португалии были идеальные условия для рекорда по использованию возобновляемых источников энергии, она продержалась без сжигания газа лишь треть времени. По мере ввода в строй новых ветряных и солнечных мощностей Португалия расширяет свой арсенал для работы исключительно на возобновляемых источниках энергии.

Эта неделя была особенной, но она является примером исторического сдвига в энергопотреблении. По данным РЭН, в период с января по октябрь использование природного газа для производства электроэнергии в Португалии сократилось на 39% по сравнению с предыдущим годом. В результате общее потребление газа в Португалии достигло самого низкого уровня с 2006 года.

Португалия сделала декарбонизацию энергосистем вполне осязаемой для себя. Чтобы достичь своих климатических целей, ей необходимо взять за основу схему, разработанную в течение одной недели ноября, и использовать ее в течение более длительных периодов времени, пока в конечном итоге газ не будет требоваться даже в режиме ожидания. Причем делать это нужно даже в те периоды года, когда ветры и дожди не будут донимать межсезонных туристов, которые так много слышали о климате, напоминающем Южную Калифорнию.

Дальнейшие шаги по декарбонизации энергосистем

Сегодняшние достижения Португалии в области чистой энергетики опираются на ряд решений, принятых в прошлом: страна решила инвестировать в новые гидроэнергетические мощности, а 18 лет назад был проведен крупномасштабный аукцион по продаже ветряных электростанций, отметил Прадо.

«Важно также, что страна не пошла на масштабные инвестиции в солнечную энергетику, когда эта технология была еще дорогой, — пояснил он. — Сейчас Португалия сталкивается с огромным спросом со стороны разработчиков на строительство новых фотоэлектрических станций общего пользования, а также с большим спросом на децентрализованные солнечные проекты, используя преимущества дешевой технологии для увеличения доли возобновляемых источников энергии в ближайшие годы».

Прадо добавил, что перед страной по-прежнему стоит сложная задача по достижению национальной цели — 85% возобновляемых источников энергии к 2030 году. К числу основных проблем относятся медленные процессы получения разрешений и сложности, связанные с обеспечением баланса между воздействием на окружающую среду и потребностью в экологически чистой энергии.

Одним из способов смягчения задержек с выдачей разрешений на строительство новых станций является реконструкция старых.

По словам Коста, Португалия располагает ограниченной территорией, и лучшие площадки для наземной ветроэнергетики уже заняты. Однако в ранних проектах все еще используются 500-киловаттные турбины, в то время как новые турбины могут производить 6,2 мегаватта. Таким образом, замена старой турбины на новую может высвободить в 12 раз больше существующих мощностей. EDP Renewables делает это со стратегической точки зрения, чтобы увеличить производство в те периоды, когда проекты не выходят на полную экспортную мощность; такая модернизация позволяет производить больше чистой электроэнергии в течение всего года, не требуя инвестиций в энергосистему для покрытия скачков мощности.

EDP Renewables также изучает возможность создания гибридных электростанций, сочетающих в себе ветровые и солнечные установки.

«Если мы объединяем ветровую и солнечную энергию, то видим, что они очень хорошо дополняют друг друга, — сказал Коста. — Обычно, когда у нас дует ветер, солнца нет. А когда у нас есть солнце, то, как правило, у нас не так много ветра».

Подобное объединение проектов в группы позволяет размыть постоянные затраты на строительство, что делает их «более рациональными с экономической точки зрения», добавил Коста. Другими словами, разработчики могут сэкономить деньги по сравнению со строительством тех же ресурсов в отдельных местах.

В настоящее время в Португалии нет крупных автономных аккумуляторных станций, хотя некоторые батареи устанавливаются рядом с солнечными или ветряными электростанциями. Аккумуляторов, встроенных в гидроэнергетические сети, до сих пор хватало для уравновешивания колебаний других видов генерации. Но по мере того, как доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии будет расти, необходимость быстрого накопления и разряда энергии потребует большего количества аккумуляторов, считает Коста.

Самая амбициозная часть португальской экспансии экологически чистой энергии происходит даже не в пределах наземных границ Португалии. Выбрав наиболее подходящие места на суше, энергетики будут наращивать количество ветроустановок, обращаясь к морским водам, которые настолько глубоки, что требуют плавучих турбин. Несколько новаторских проектов, осуществленных другими странами, доказали, что это возможно, но этот способ остается гораздо менее зрелым, чем установка турбин на морском дне.

В 2011 г. компания EDP Renewables провела испытания 2-мегаваттной плавучей турбины, поставленной американской компанией Principle Power, и она мужественно выдержала удары 17-метровых волн у северной Португалии. После этого компания выпустила три плавучие турбины мощностью 8,4 МВт и даже смогла получить финансирование проекта от Европейского инвестиционного банка.