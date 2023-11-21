FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10967 постов • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Португалия шесть дней подряд на 100% работала на возобновляемых источниках энергии

Португалия шесть дней подряд на 100% работала на возобновляемых источниках энергии

Автор:
21 ноября 2023 14:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Ветряная электростанция   Португалия   ветряная турбина   ветряная ферма   зеленая энергетика   электроэнергетика   электроэнергия из ветра   
2144
4

В течение почти недели 10-миллионная страна удовлетворяла потребности потребителей электроэнергии за счет энергии ветра, гидроэлектростанций и солнца, что стало пробным шагом для работы энергосистемы без ископаемого топлива.

Автор статьи — Джулиан Спектор, издание Canary Media.



Однажды осенним днем я наблюдал, как порывы Атлантического океана сталкиваются с утесами, возвышающимися над Назаре (Португалия). Хлестал дождь, и волны вздымались, превращаясь в водяные стены, к которым даже самые безбашенные серфингисты могли бы добраться только на гидроцикле. Для меня это выглядело, как отгремевший дождь, пляжный отдых в конце сезона, но для кусочка Иберии, которым является Португалия, это было похоже на светлое будущее. В те выходные 10-миллионное государство работало только на ветровой, солнечной и гидроэнергии.


Как выяснилось, эти дождливые и пасмурные дни были лишь разминкой. С 31 октября по 6 ноября Португалия производила более чем достаточно энергии из возобновляемых источников, чтобы обслуживать всех своих потребителей в течение шести дней подряд.


«Газовые станции были наготове, ожидая, что в случае необходимости они смогут выдать энергию. Этого не произошло, потому что дул ветер, шел сильный дождь, — говорит Уго Коста, курирующий Португалию в EDP Renewables, подразделении возобновляемых источников энергии государственной компании, которая была приватизирована в 2012 году. — И мы производили продукцию с положительным эффектом для потребителей, поскольку цены резко снизились, практически до нуля».


Чтобы достичь климатических целей Парижского соглашения к 2050 году, страны должны работать без выбросов углерода не в течение трех-шести дней, а круглый год. Некоторые страны уже делают это благодаря большим запасам гидроэлектроэнергии, которые были созданы задолго до того, как климатический кризис стал определять инвестиционные решения в отношении электростанций. Другие страны имеют высокие показатели по безуглеродной энергетике благодаря большому парку атомных станций.


Португалия попадает в другую, более понятную категорию: В начале своего пути по декарбонизации она располагала некоторым количеством старых гидроэлектростанций, но не имела атомных мощностей и не планировала их строить. Это означает, что ей пришлось искать пути сокращения потребления ископаемого топлива за счет максимального использования новых возобновляемых источников энергии.


Как Португалия смогла добиться этого? Она взяла на себя обязательства по раннему и частому строительству возобновляемых источников энергии, а также по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году в 2016 г., за несколько лет до того, как Европейский союз в целом нашел в себе силы решиться на этот шаг. Последние угольные станции в Португалии были закрыты в 2022 г., и в качестве резервного источника энергии по требованию остался (импортируемый) ископаемый газ.


«Главный вывод, на мой взгляд, заключается в том, что португальская энергосистема готова к очень высокой доле возобновляемой электроэнергии и к ее ожидаемым колебаниям. Мы смогли справиться как с резким ростом производства гидро- и ветроэнергии, так и с возвратом к более низкой доле ВИЭ, когда газовые электростанции вновь понадобились для обеспечения части спроса в стране», — сказал Мигель Прадо, освещающий энергетический сектор Португалии в газете Expresso.


Задача декарбонизации энергосистемы Португалии состоит в том, чтобы уменьшить и, в конечном счете, сократить до нуля количество часов, когда стране необходимо сжигать газ для поддержания света. Руководство страны хочет, чтобы к 2040 году газовая генерация, на которую приходится 21% потребления электроэнергии в период с января по октябрь, была полностью прекращена.


Для достижения своих климатических целей Португалия сосредоточила внимание на диверсификации возобновляемых ресурсов: вместо того чтобы полагаться в первую очередь на ветер, воду или солнце, она добавляет в портфель каждый из них и находит способы сделать их более взаимодополняемыми. В настоящее время электроэнергетические компании страны ищут дополнительные возможности для развития прибрежной ветроэнергетики, расширяют солнечные установки и переоборудуют старые береговые ветропроекты, чтобы максимально эффективно использовать самые подходящие места.



Анатомия шестидневного эксперимента


После свержения авторитарной диктатуры Estado Novo в 1974 г. вновь образованная государственная компания Energias de Portugal построила ряд гидроэлектрических плотин на некогда диких реках, устремившихся с восточных гор на западное побережье. Первые наземные ветряные проекты компания построила в 1990-х годах, когда солнечная энергия просто не могла конкурировать по экономическим показателям, а солнечные установки только недавно начали набирать обороты.

Именно поэтому пасмурное небо не повлияло на общее производство электроэнергии из возобновляемых источников во время недавнего 6-дневного эксперимента, как это случилось бы, например, в Калифорнии или на Гавайях. Ветряная и гидроэнергия работали, и это главное.


Любая веха в быстро развивающейся отрасли экологически чистой энергетики должна иметь конкретные параметры. Так чего же именно добилась португальская энергосистема в этом месяце?


Шестидневный рекорд — это 149 часов подряд, в течение которых «энергия из возобновляемых источников превышала потребности промышленного и бытового потребления по всей стране».


Предыдущий рекорд по этому показателю был достигнут в 2019 году и составлял 131 час (чуть более пяти дней). Это не означает, что станции на ископаемом топливе не работали, просто общая выработка электроэнергии из возобновляемых источников более чем удовлетворяла потребности потребителей.

Но Португалия также только что установила национальный рекорд по удовлетворению потребностей всей энергосистемы «без использования традиционной тепловой генерации». Этот период без газа начался в ночь на Хэллоуин и продолжался 131 час подряд, т. е. около 5 дней, что почти втрое превышает предыдущий рекорд Португалии, установленный в 2021 г., — 56 часов подряд. И в течение 95 из этих часов Португалия экспортировала чистую электроэнергию в Испанию, поскольку у нее постоянно было больше, чем нужно, — опять же без использования газа.


За этой линией тренда и нужно следить. Погода, благоприятная для использования возобновляемых источников энергии, будет приходить и уходить, а межсезонье (март, апрель, октябрь, ноябрь) как раз подходят для того, чтобы возобновляемые источники энергии опережали потребительский спрос, поскольку потребности в отоплении и охлаждении ниже, чем летом и зимой. Однако в последний раз, когда в Португалии были идеальные условия для рекорда по использованию возобновляемых источников энергии, она продержалась без сжигания газа лишь треть времени. По мере ввода в строй новых ветряных и солнечных мощностей Португалия расширяет свой арсенал для работы исключительно на возобновляемых источниках энергии.


Эта неделя была особенной, но она является примером исторического сдвига в энергопотреблении. По данным РЭН, в период с января по октябрь использование природного газа для производства электроэнергии в Португалии сократилось на 39% по сравнению с предыдущим годом. В результате общее потребление газа в Португалии достигло самого низкого уровня с 2006 года.


Португалия сделала декарбонизацию энергосистем вполне осязаемой для себя. Чтобы достичь своих климатических целей, ей необходимо взять за основу схему, разработанную в течение одной недели ноября, и использовать ее в течение более длительных периодов времени, пока в конечном итоге газ не будет требоваться даже в режиме ожидания. Причем делать это нужно даже в те периоды года, когда ветры и дожди не будут донимать межсезонных туристов, которые так много слышали о климате, напоминающем Южную Калифорнию.



Дальнейшие шаги по декарбонизации энергосистем


Сегодняшние достижения Португалии в области чистой энергетики опираются на ряд решений, принятых в прошлом: страна решила инвестировать в новые гидроэнергетические мощности, а 18 лет назад был проведен крупномасштабный аукцион по продаже ветряных электростанций, отметил Прадо.


«Важно также, что страна не пошла на масштабные инвестиции в солнечную энергетику, когда эта технология была еще дорогой, — пояснил он. — Сейчас Португалия сталкивается с огромным спросом со стороны разработчиков на строительство новых фотоэлектрических станций общего пользования, а также с большим спросом на децентрализованные солнечные проекты, используя преимущества дешевой технологии для увеличения доли возобновляемых источников энергии в ближайшие годы».


Прадо добавил, что перед страной по-прежнему стоит сложная задача по достижению национальной цели — 85% возобновляемых источников энергии к 2030 году. К числу основных проблем относятся медленные процессы получения разрешений и сложности, связанные с обеспечением баланса между воздействием на окружающую среду и потребностью в экологически чистой энергии.


Одним из способов смягчения задержек с выдачей разрешений на строительство новых станций является реконструкция старых.


По словам Коста, Португалия располагает ограниченной территорией, и лучшие площадки для наземной ветроэнергетики уже заняты. Однако в ранних проектах все еще используются 500-киловаттные турбины, в то время как новые турбины могут производить 6,2 мегаватта. Таким образом, замена старой турбины на новую может высвободить в 12 раз больше существующих мощностей. EDP Renewables делает это со стратегической точки зрения, чтобы увеличить производство в те периоды, когда проекты не выходят на полную экспортную мощность; такая модернизация позволяет производить больше чистой электроэнергии в течение всего года, не требуя инвестиций в энергосистему для покрытия скачков мощности.


EDP Renewables также изучает возможность создания гибридных электростанций, сочетающих в себе ветровые и солнечные установки.


«Если мы объединяем ветровую и солнечную энергию, то видим, что они очень хорошо дополняют друг друга, — сказал Коста. — Обычно, когда у нас дует ветер, солнца нет. А когда у нас есть солнце, то, как правило, у нас не так много ветра».


Подобное объединение проектов в группы позволяет размыть постоянные затраты на строительство, что делает их «более рациональными с экономической точки зрения», добавил Коста. Другими словами, разработчики могут сэкономить деньги по сравнению со строительством тех же ресурсов в отдельных местах.


В настоящее время в Португалии нет крупных автономных аккумуляторных станций, хотя некоторые батареи устанавливаются рядом с солнечными или ветряными электростанциями. Аккумуляторов, встроенных в гидроэнергетические сети, до сих пор хватало для уравновешивания колебаний других видов генерации. Но по мере того, как доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии будет расти, необходимость быстрого накопления и разряда энергии потребует большего количества аккумуляторов, считает Коста.


Самая амбициозная часть португальской экспансии экологически чистой энергии происходит даже не в пределах наземных границ Португалии. Выбрав наиболее подходящие места на суше, энергетики будут наращивать количество ветроустановок, обращаясь к морским водам, которые настолько глубоки, что требуют плавучих турбин. Несколько новаторских проектов, осуществленных другими странами, доказали, что это возможно, но этот способ остается гораздо менее зрелым, чем установка турбин на морском дне.


В 2011 г. компания EDP Renewables провела испытания 2-мегаваттной плавучей турбины, поставленной американской компанией Principle Power, и она мужественно выдержала удары 17-метровых волн у северной Португалии. После этого компания выпустила три плавучие турбины мощностью 8,4 МВт и даже смогла получить финансирование проекта от Европейского инвестиционного банка.


«У нас есть кредитор, который уверен в денежных потоках, генерируемых проектом, и не полагается на какие-либо гарантии со стороны спонсора», — сказал Коста.


Финансисты, как правило, опасаются новых технологий, которые они считают рискованными; этот документ, получивший одобрение, является важным шагом на пути к тому, чтобы плавучая ветряная электростанция стала одним из привычных инструментов чистой энергетики.


Именно на это и нацелена Португалия: Ее цель — построить 10 гигаватт морских ветряных установок, которые должны быть плавучими. Для достижения этой цели предстоит еще много работы, поэтому Коста сказал, что результата можно ожидать не ранее 2030-х годов. Однако в декабре правительство намерено провести аукцион на 2 гигаватта шельфовых проектов.


Эти сроки стали менее определенными в связи с тем, что на прошлой неделе премьер-министр Антониу Коста ушел в отставку по причине коррупционного расследования, связанного с интересами «зеленого» водорода и лития.


«Это правительство не сможет принять соответствующие решения в ближайшие месяцы, вплоть до выборов в марте, что приведет к задержке запуска и завершения первого аукциона по продаже прибрежных ветряных установок", — сказал Прадо. Другие аукционы по «зеленому» водороду, возобновляемым видам топлива и накопителям энергии, скорее всего, также будут отложены.


Эта неожиданная заминка не изменит широкого политического консенсуса относительно необходимости увеличения объемов экологически чистой энергии. Но пока что только серфингисты и рыболовецкие суда будут бороться с огромными атлантическими волнами.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Ветряная электростанция   Португалия   ветряная турбина   ветряная ферма   зеленая энергетика   электроэнергетика   электроэнергия из ветра   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
84k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Португалия шесть дней подряд на 100% работала на возобновляемых источниках энергии", пока не закончилась солярка для дизель-генераторов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Alex 12 минут назад
Пердели в трубу всей страной?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 14 минут назад
И как же Португалия этого достигла?? Справка: среднегодовая температура в Португалии: 18 градусов, в России: -5,5. В принципе, можно расходиться..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Krapiv Полчаса назад
Возобновляемые источники, такие как ветер, волны и солнце (ГЭС не считать) - это конечно хорошо, но очень дорого в производстве, обслуживании и утилизации. Но если изготовление и утилизацию сделать за счет бедных стран, а изготовление и обслуживание за счет дотаций из бюджета (что активно продвигается всякими зелеными в ущерб другим статьям, а наполняемость бюджета в т.ч. за счет ограбления бедных стран), то на выходе получается красиво. Гнило, но красиво под красивым лозунгом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр 39 минут назад
И ни слова про цену за 1кВт такой энергии. И желательно в сравнении с традиционный электростанцией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Slawa49 40 минут назад
ну португалия возможно и потянет, с ее размерами, расположением и численностью населения!!! а вот к примеру германия практически без доступа к морю и населением в 10 раз большим уже врядли вытянет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ugo 44 минуты назад
Комфортная температура, хороший ветер, отсутствие промышленности и еще некоторое количество сложившихся факторов и вуаля! Можно жить. Сколько там танков в месяц выпускает Португалия? Напомните мне... Или кораблей спускает? Может металлургическая промышленность развитая? Или она вся на паровых котлах еще?
А мохито на пляже можно и безо льда замесить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
АнтонПолднев Час назад
Газовые станции были наготове, ожидая, что в случае необходимости они смогут выдать энергию. Этого не произошло, потому что дул ветер, шел сильный дождь(с)
Всё, что нужно знать о возобновляемых источниках энергии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
227
pekareff АнтонПолднев 24 минуты назад
И ещё - "светило Солнце" )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алекс Час назад
В Португалии есть металлургическая промышленность? Станкостроение? Может автомобильная или химическая промышленность? Производства керамики и стекла?
Больше 80% лежит в сфере услуг. Мадагаскару вон вообще кроме солнца ничего не надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Damvrot Hohlam Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Соломей Час назад
это те самые ветровые турбины, для обогрева которых используют дизель генераторы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
886k
А.Берестенко 2 часа назад
Парагвай - прмерно 7,3 млн человек.
Энергетика - Установленная мощность нетто электростанций 8761 МВт, в том числе возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 100 %. Производство электроэнергии-брутто 49448 млн. кВт ч, в том числе ВИЭ 100 %.
Достаточно одной гидроэлектростанции - Итайпу, и то совместно с Бразилией (20% всего электропотребления Бразилии).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
dima423 2 часа назад
Видимо у них нет никаких энергоемких производств)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
106
Zigelshpug dima423 Час назад
Ну да, 22% промышленный сектор. Остальное услуги...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 2 часа назад
А что у них за промышленность? Если туризм и лозоплетение - то охотно поверю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Виталий Касандров 2 часа назад
Твк это в Турции ,ой то есть в Португалии там тепло.
Как бы П сельскохозяйственная страна,со слаборазвитым туризмом.
Там есть гидростанции, но нет производства алюминия, стали и проч химических,металлопрокатных производств что потребляет уйму электроэнергии.
Так что 6 дней в сезон отпусков почему бы и не продержаться рекламы ради.
Подозреваю чт ради пиара распространили предписание о экономики,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Teodor 2 часа назад
Я вас умоляю, какие там энергопотребности у той Португалии - свет включить, как стемнеет? (Для отопления еще рано - у них там тепло) Вот в Сибири пусть попробуют без углеродного следа прожить или полярной ночью солнечными панелями электрообогреватель запитать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Roman 2 часа назад
А сколько они алюминия выплавили за это время?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Б.Касторский 2 часа назад
Логично в целом. Солнце за час выделяет столько энергии, что человечеству хватило бы на год. Энергия волн. Смотрел в свое время занимательную передачу про волны, там тоже много энергии.
Ископаемые не будут с нами постоянно, да и добываем мы их не очень заботясь об окружающем мире. Только пока отказ лишь мечты. Никто не приручил ни Солнце, ни волны так, чтобы весь мир мог не задумываться об энергии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

113303



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Немного нуара в&nbsp;ленту
Немного нуара в ленту
Конфликтный тигр из Хабаровского края снова переехал
Конфликтный тигр из Хабаровского края снова переехал
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
дрессируется плохо, зато ржёт над всеми моими шутками

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#ДТП#интересное#Россия#Китай#прикольно#конфликт
#автомобили#в мире#интересно#кино#авто аварии#фильм#люди#позитив#суд#съемка
#автомир#животные#факты#аварии#Автовсячина#Ynews#забавно#дети#история#искусство
Разборка «карманной» PlayStation Portal выявила слабый чип и сложности с ремонтом (видео) Разборка «карманной» PlayStation Portal выявила слабый чип и сложности с ремонтом (видео) Украинские футболисты отказались пожимать руку россиянину - и получили симметричный ответ от португальских спортсменов Украинские футболисты отказались пожимать руку россиянину - и получили симметричный ответ от... Землетрясение на Филиппинах: очевидцы сняли на камеру падающие потолки и трясущиеся стены Землетрясение на Филиппинах: очевидцы сняли на камеру падающие потолки и трясущиеся стены Две песни группы "Агата Кристи" признали пропагандой наркотиков Две песни группы "Агата Кристи" признали пропагандой наркотиков "Мисс Вселенной" стала модель из Никарагуа "Мисс Вселенной" стала модель из Никарагуа Медсестра из Португалии умерла после прививки от COVID Медсестра из Португалии умерла после прививки от COVID

На что жалуетесь?

Вернуться