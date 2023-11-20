Две песни группы "Агата Кристи" признали пропагандой наркотиков

Песни "Опиум для никого" и "Моряк" были созданы в 1990-е годы, а группа "Агата Кристи" прекратила своё существование в 2008 году. Однако её участники до сих пор исполняют песни коллектива, которые для многих россиян являются символами эпохи 90-х. Глеб и Вадим Самойловы не выступают вместе из-за политических разногласий, однако оба они оставили в репертуаре эти хиты. Предупреждение о запрете исполнения этих композиций получил и Вадим Самойлов - депешу ему вручили на концерте в Новосибирске.





Композиция "Опиум для никого" вышла в альбоме "Опиум", который в 1995 году получил премию "Овация". По итогам 1995 года журналом «Rock-Fuzz» «Опиум» признан альбомом года, клип «Опиум для никого» — клипом года и лучшей песней, а группа «Агата Кристи» — группой года.





Композиция "Моряк" вошла в альбом "Ураган". В середине 90-х на неё был снят клип, который даже запретили к показу на ОРТ с формулировкой «негативно влияющий на психику зрителя и не соответствующий имиджу общенационального канала».





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