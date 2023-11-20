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Две песни группы "Агата Кристи" признали пропагандой наркотиков

Две песни группы "Агата Кристи" признали пропагандой наркотиков

Автор:
20 ноября 2023 07:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Агата Кристи   Глеб и Вадим Самойловы   Музыка   моряк   опиум   пропаганда наркотиков   шоу бизнес   
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Обе композиции были написаны около 30 лет назад.

Два хита "Агаты Кристи" признали неблагонадёжными. «Опиум для никого» и «Моряк» пропагандируют употребление наркотиков - об этом заявил продюсер и сценарист Антон Чернин в сети Facebook* со ссылкой на экс-солиста коллектива Глеба Самойлова.


"Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров", — сообщил Самойлов.


Песни "Опиум для никого" и "Моряк" были созданы в 1990-е годы, а группа "Агата Кристи" прекратила своё существование в 2008 году. Однако её участники до сих пор исполняют песни коллектива, которые для многих россиян являются символами эпохи 90-х. Глеб и Вадим Самойловы не выступают вместе из-за политических разногласий, однако оба они оставили в репертуаре эти хиты. Предупреждение о запрете исполнения этих композиций получил и Вадим Самойлов - депешу ему вручили на концерте в Новосибирске.


Композиция "Опиум для никого" вышла в альбоме "Опиум", который в 1995 году получил премию "Овация". По итогам 1995 года журналом «Rock-Fuzz» «Опиум» признан альбомом года, клип «Опиум для никого» — клипом года и лучшей песней, а группа «Агата Кристи» — группой года.


Композиция "Моряк" вошла в альбом "Ураган". В середине 90-х на неё был снят клип, который даже запретили к показу на ОРТ с формулировкой «негативно влияющий на психику зрителя и не соответствующий имиджу общенационального канала».


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Источник:

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Метки: Ynews   Агата Кристи   Глеб и Вадим Самойловы   Музыка   моряк   опиум   пропаганда наркотиков   шоу бизнес   
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10  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын 37 минут назад
Это комуж они дорожку то перешли, 30 лет не было пропагандой, а тут нате хер в томате. Тогда и Сказочную тайгу надо туда приписать, Ковер-вертолет. Как на войне ваще как пропаганду домашнего насилия.
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5k
fkamash Минуту назад
Ну держись: «…..мы добавим ангидрид– это нам не повредит, и в железной кружке сварим мы его….»
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4k
Александр 6 минут назад
Запретить надо произведения:
"Знак четырех" Конон Дойля. Шэрлок вмазывается косом и есть подробная инструкция как.
"Записки юного врача" Булгакова. Тоже самое
Это то что приходит на ум моментально.

Крематорий со своей "Маленькой девочкой" давно просятся.И штоб никаких "Лайт май фаер"

А всяких новомодных реперов не трогать..они цвет нации и никакой пропаганды...

Идиотов куски
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7k
Джордж. Вашингтон. 12 минут назад
Это они еще Коррозию не послушали
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2k
Жирный бот 15 минут назад
А Кино, Крематорий, Наутилус-Помпилиус? (педофилия, наркотики, суицид)..
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33k
Slonyash 20 минут назад
Уже группы почти 15 лет, как нет, песням почти по 30-ку, тем более песни 90-х, тогда на улицах что творилось, не то, что в песнях! Как то глупо. Те, кто слушал эти песни (например я) давно выросли и пропаганда наркотиков для них бессмысленна. А молодежь АК не слушает.
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1k
Андрей Кузнецов 36 минут назад
вообще-то это правда жизни... вопрос такой а что "мы" все(в том числеи "вы") сделали такого, чтобы рок музыканты писали другие песни? в том-то и дело. прежде, чем что-то править нужно , чтобы кто-то в это "прямо лицом" потыкал. а в целом- для концертных выступлений в сегодняшних реалиях- да, можно не рекомендовать, написать что-нить, как на пачке сигарет, например. а табак- всё одно- продаётся и покупается, чтож делать-то ?..Классику перечитывать ?.. вообще-стоит!)
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