Две песни группы "Агата Кристи" признали пропагандой наркотиков

Обе композиции были написаны около 30 лет назад.
Два хита "Агаты Кристи" признали неблагонадёжными. «Опиум для никого» и «Моряк» пропагандируют употребление наркотиков - об этом заявил продюсер и сценарист Антон Чернин в сети Facebook* со ссылкой на экс-солиста коллектива Глеба Самойлова.
"Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров", — сообщил Самойлов.
Песни "Опиум для никого" и "Моряк" были созданы в 1990-е годы, а группа "Агата Кристи" прекратила своё существование в 2008 году. Однако её участники до сих пор исполняют песни коллектива, которые для многих россиян являются символами эпохи 90-х. Глеб и Вадим Самойловы не выступают вместе из-за политических разногласий, однако оба они оставили в репертуаре эти хиты. Предупреждение о запрете исполнения этих композиций получил и Вадим Самойлов - депешу ему вручили на концерте в Новосибирске.
Композиция "Опиум для никого" вышла в альбоме "Опиум", который в 1995 году получил премию "Овация". По итогам 1995 года журналом «Rock-Fuzz» «Опиум» признан альбомом года, клип «Опиум для никого» — клипом года и лучшей песней, а группа «Агата Кристи» — группой года.
Композиция "Моряк" вошла в альбом "Ураган". В середине 90-х на неё был снят клип, который даже запретили к показу на ОРТ с формулировкой «негативно влияющий на психику зрителя и не соответствующий имиджу общенационального канала».
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
Источник:
- Танец года: сибирская полиция выпустила ролик о своей работе, и это надо увидеть
- Подарок себе: Шнуров выпустил новый альбом с песней о Путине
- Клип Канье Уэста и Lil Pump побил все рекорды
- Майонезное безумие на праздновании дня города в Екатеринбурге
- В Тюмени на парня завели дело из-за песни во "ВКонтакте"
"Знак четырех" Конон Дойля. Шэрлок вмазывается косом и есть подробная инструкция как.
"Записки юного врача" Булгакова. Тоже самое
Это то что приходит на ум моментально.
Крематорий со своей "Маленькой девочкой" давно просятся.И штоб никаких "Лайт май фаер"
А всяких новомодных реперов не трогать..они цвет нации и никакой пропаганды...
Идиотов куски