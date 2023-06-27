Экс-главу МЧС по Кузбассу приговорили к 10 годам колонии по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Центральный районный суд Кемерово приговорил к 10,5 годам колонии и штрафу в 900 тыс. рублей бывшего главу главного управления МЧС Кемеровской области Александра Мамонтова по обвинению в растрате и халатности, которые привели к трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в 2018 году.

Следствием установлено, что Мамонтов совместно с главный госинспектором Кемерово по пожарному надзору Григорием Терентьевым (получил 8,5 лет и штраф в 120 тыс. рублей) знали о нарушениях противопожарной безопасности в торговом центре, но не проводили проверку. Также в ходе следствия выяснилось, что Мамонтов нанял трёх инженеров по безопасности труда, однако этих людей на службе никто не видел, деньги за "мёртвые души" с июня 2015 по апрель 2018 получал, как не трудно догадаться, Мамонтов. Терентьев вместо выполнения прямых обязанностей тоже погряз в коррупции — похищал денежные компенсации, которые ему не полагались.

МЧС при этом выступало в защиту своих сотрудников. В ведомстве подчёркивали, что оба характеризуются исключительно положительно и "было выявлено достаточно обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины". И Мамонтов, и Терентьев до сих пор не признали вину.