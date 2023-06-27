Экс-главу МЧС по Кузбассу приговорили к 10 годам колонии по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

В МЧС, к слову, настаивали на его невиновности.
Центральный районный суд Кемерово приговорил к 10,5 годам колонии и штрафу в 900 тыс. рублей бывшего главу главного управления МЧС Кемеровской области Александра Мамонтова по обвинению в растрате и халатности, которые привели к трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в 2018 году.
Следствием установлено, что Мамонтов совместно с главный госинспектором Кемерово по пожарному надзору Григорием Терентьевым (получил 8,5 лет и штраф в 120 тыс. рублей) знали о нарушениях противопожарной безопасности в торговом центре, но не проводили проверку. Также в ходе следствия выяснилось, что Мамонтов нанял трёх инженеров по безопасности труда, однако этих людей на службе никто не видел, деньги за "мёртвые души" с июня 2015 по апрель 2018 получал, как не трудно догадаться, Мамонтов. Терентьев вместо выполнения прямых обязанностей тоже погряз в коррупции — похищал денежные компенсации, которые ему не полагались.
МЧС при этом выступало в защиту своих сотрудников. В ведомстве подчёркивали, что оба характеризуются исключительно положительно и "было выявлено достаточно обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины". И Мамонтов, и Терентьев до сих пор не признали вину.
Всего в уголовном деле о пожаре в "Зимней вишне" было 15 фигурантов. Арендаторы и собственники ТЦ получили внушительные сроки: владелец ТЦ Юлия Богданова (14 лет колонии), совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский (8 лет колонии и штраф в 70 млн рублей), технический директор Георгий Соболев (11 лет), гендиректор Надежда Суденнок, арендатор (13,5 года). По версии следствия, осуждённые состояли в преступном сговоре — они создавали видимость соблюдения пожарной безопасности, но на деле экономили на ней.
Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось на первом этаже, где был расположен кинотеатр. Из-за отсутствия аварийных выходов и системы противопожарной безопасности (она была выключена) внутри оказались заперты более ста человек, 60 из них погибли, в том числе 37 детей.
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Однако практика Китая показывает, что даже расстрелы не вытравляют из большого чиновника желание урвать и сфилонить.
Поэтому, к сожалению, не думаю, что это будет каким-то большим уроком, для действующих чинуш.
Все равно, нужна система, в которой даже глава ведомства был этому самому ведомству максимально подконтролен.
Это я всё к тому, что из-за таких вот идиотских правил люди и идут на нарушения. Поэтому в первую очередь надо правила менять, чтоб потом сажать не пришлось.
Что значит "никто не видел"? Чтобы устроиться на работу - надо иметь паспорт, прописку. Зарплата перечисляется на счет в банке.
И в первоисточнике тоже ничего не говорится про "мертвых душ".